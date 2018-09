I benefici dell’agroecologia su alimentazione, clima e biodiversità

(Rinnovabili.it) – L’agricoltura europea può abbandonare i pesticidi, ridurre i suoi impatti sul clima e sulla biodiversità, garantendo nel contempo la sicurezza alimentare ai cittadini. Questa è la conclusione di uno studio pubblicato ieri dall’Istituto per lo sviluppo sostenibile e le relazioni internazionali (Iddri). Mentre l’Europa sta pavimentando la sua futura politica agricola e i modelli di coltivazione ad alto impatto fanno incetta di fondi comunitari e nazionali, lo scenario elaborato dal think thank francese mostra come una conversione all’agroecologia su larga scala sia non solo auspicabile ma anche attuabile.

“L’attuale dibattito sul futuro agricolo si è impantanato di fronte all’impossibilità di tenere insieme l’obiettivo di produrre di più e la necessità di ridurre l’impatto sul clima e biodiversità”, spiega Pierre-Marie Aubert, a capo dell’iniziativa Iddri per l’agricoltura europea. “Per superare questa apparente opposizione, abbiamo invertito la domanda: quali sono i bisogni degli europei in termini di alimentazione sana e sostenibile e quali sono i modelli agricoli che vi rispondono rispettando le questioni ambientali?”

Lo studio si basa sull’osservazione di come la maggior parte dei comportamenti alimentari correnti non siano salutari né sostenibili. Sulla base delle linee guida dell’OMS e delle autorità sanitarie UE, le diete europee sono troppo caloriche e contengono il doppio delle proteine e il triplo degli zuccheri necessari, mancando invece delle giuste porzioni di frutta e verdure. Per gli esperti dell’Iddri è possibile cambiare gli stili alimentari facendo evolvere la matrice agricola.

Ecco perché lo scenario analizzato inizia con un riequilibrio della dieta europea: più cereali, cibi amidacei, frutta e verdura, colture proteiche e meno carne, uova, pesce e latticini. “Da lì, il nostro studio dimostra che un’Europa agroecologica è in grado di nutrire gli europei nel 2050, ridurre le emissioni di gas serra del 40% e recuperare la biodiversità”.

In termini concreti, significa abbandonare pesticidi e fertilizzanti sintetici, basandosi sulle funzionalità dei sistemi agro-ecologici: rotazione delle colture, fissazione dell’azoto da parte dei legumi, uso di letame per concimare i terreni, estensione delle infrastrutture ecologiche (siepi, stagni, alberi, ecc…) fino al 10% delle superfici utilizzate e sviluppo dell’allevamento estensivo. Con questo modello, affermano gli autori, le rese diminuiscono di circa il 35% ma questa produzione è sufficiente a garantire cibo a tutti gli europei e oltre. Inoltre lo scenario mantiene intatta la capacità di esportazione per cereali, prodotti lattiero-caseari e vino mentre riduce fortemente la dipendenza dalle importazioni.