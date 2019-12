Bloccata la licenza europea al Clorpirifos e al clorpirifos-metile, pesticidi dannosi il cui utilizzo è associato all’insorgenza di gravi patologie

(Rinnovabili.it) – L’Unione Europea ha votato contro il rinnovo delle autorizzazioni al clorpirifos e al clorpirifos-metile, due pesticidi dannosi per la salute ma largamente utilizzati in (quasi) tutti i Paesi europei. Appartenenti alla categoria degli “organofosfati”, i due insetticidi erano già stati banditi dall’uso domestico nel 2000. Nell’ultimo periodo sono tornati però agli onori della cronaca a causa di studi che ne hanno evidenzialo la tossicità e le responsabilità di danni celebrali irreversibili riscontrati nei bambini. Secondo le recenti pubblicazioni diffuse dall’Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA), il clorpirifos e il clorpirifos-metile sarebbero infatti associabili a genotossicità e neurotossicità per lo sviluppo. Da qui la conclusione dell’Agenzia: poichè i due pesticidi non risultano avere “limiti di sicurezza possibili […] non soddisfano i criteri di salute umana per il rinnovo sul mercato europeo”.

Da gennaio 2020, i due pesticidi dannosi saranno pertanto vietati in tutti i Paesi dell’Unione.Nnella giornata di venerdì 6 dicembre, durante una riunione del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi (PAFF), i rappresentanti degli Stati membri hanno infatti votato per non rinnovare le licenze di utilizzo dei controversi pesticidi. “Sebbene non possiamo eliminare i decenni di esposizione a queste sostanze e i relativi impatti sullo sviluppo neurologico – ha dichiarato Genon K. Jensen, direttore esecutivo di Health and Environment Alliance (HEAL) – la nuova Commissione può assicurarsi che ciò non continui a verificarsi con altre sostanze impegnandosi a ridurre la dipendenza dell’Europa dai pesticidi e ad affrontare le rimanenti scappatoie in processi di valutazione”.

Un portavoce della Commissione ha dichiarato a EURACTIV che per entrambe le sostanze è stata raggiunta una maggioranza qualificata, il che significa che una volta che i regolamenti saranno stati adottati formalmente, gli Stati membri dovranno necessariamente revocare tutte le autorizzazioni per qualsiasi prodotto fitosanitario contenenti le sostanze “vietate”. Il portavoce ha comunque aggiunto che i paesi dell’UE potranno concedere un breve “periodo di tolleranza per la conservazione, lo smaltimento e l’uso finale” di un massimo di tre mesi, al termine del quale i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive non saranno più immessi sul mercato o comunque utilizzabili in Unione Europea.

Vietati finora solo in Germania, Irlanda, Danimarca, Svezia, Finlandia, Lituania, Lettonia e Svezia, il clorpirifos ed il clorpirifos-metile sono stati finora largamente utilizzati per il trattamento contro la cimice asiatica ed altri insetti su numerose varietà di piantagioni.

