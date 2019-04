Antartide, energie rinnovabili, economia circolare, ecosistemi, biodiversità e mobilità elettrica i temi della prossima COP25

(Rinnovabili.it) – “Un’occasione per prendere impegni ancora più decisi e ambiziosi”, così il Presidente cileno Sebastián Piñera ha lanciato il prossimo summit sul cambiamento climatico, la COP25, che dal 2 al 13 dicembre 2019 riunirà in Cile, a Santiago, 196 Paesi, esperti e organizzazioni ambientaliste di tutto il mondo.

“Questo summit è una grande opportunità per il Cile e per il mondo che devono riconoscere sinceramente come il tempo a nostra disposizione stia esaurendo – ha spiegato Piñera durante la presentazione stampa – Dobbiamo essere più ambiziosi e pretendere di più da noi stessi per raggiungere i nostri obiettivi, la cui urgenza è in costante crescita”.

“Non esiste un pianeta B – ha aggiunto il presidente cileno citando la giovane leader del movimento Strike4ClimateAction, Greta Thunberg – La natura ci sta urlando ‘Abbi cura di me, così che io possa prendermi cura di te’. C’è molto tempo per organizzare la COP25, ciò che stiamo esaurendo è il tempo di impedire che il Climate Change diventi una tragedia”.

>>Leggi anche COP24 di Katowice: adottato il libro delle regole del Paris Agreement<<

Annunciati anche i temi al centro della prossima COP25, i cui padiglioni verranno allestiti all’interno dei 100 mila metri quadri del Parco Cerrillos e ospiteranno 20 mila persone, per un costo stimato di circa 100 mila dollari: oceani, Antartide, energie rinnovabili, economia circolare, ecosistemi, biodiversità e mobilità elettrica gli argomenti sui cui dibatteranno esperti e rappresentanti di Governo di tutto il mondo.

Gonzalo Muñoz Abogair, esperto ambientale e co fondatore di TriCiclos, la prima società certificata come B Corporation in Sud America, è stato nominato “COP25 Champion” e avrà l’incarico di coordinare le attività di imprese, amministrazione locale e attivisti durante l’intero evento.

La scelta del Cile come location per la COP25 ha un significato storico: secondo Blommberg, infatti, il Paese sudamericano è stato il primo a investire strategicamente in energie rinnovabili, a eliminare l’uso di buste di plastica ed è tra le nazioni più attive nel promuovere la mobilità elettrica. Non a caso, dopo Pechino, Santiago è la seconda città al mondo per numero di autobus elettrici.

>>Leggi anche COP25 sul clima: l’ONU annuncia la roadmap<<