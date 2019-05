Anche economia circolare e agritech fra i temi di Data Driven Innovation 2019

(Rinnovabilili.it) – Torna a Roma dal 10 all’11 maggio 2019 l’appuntamento annuale con la l’innovazione 4.0. Parliamo di Data Driven Innovation 2019, la conferenza italiana dedicata alla scienza dei dati e alla sua applicazione in tutti i settori della società e dell’economia. L’evento, giunto oramai alla quarta edizione, è promosso dal Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli studi Roma Tre e da Maker Faire Rome – The European Edition, con il contributo scientifico della Fondazione “Centro di iniziativa giuridica Piero Calamandrei”. E sono gli stessi promotori a spiegarne la mission “I dati stanno rivoluzionando la società – si legge sul sito di DDI 2019 – è difficile pensare ad un settore che non sia influenzato da algoritmi che raccolgono ed elaborano grandi quantità di dati. Data Driven Innovation è il luogo in cui specialisti di diversi settori si incontrano per fare il punto e spiegare i rischi e le opportunità di questa rivoluzione”.

Una due giorni d’ampio respiro aperta a studiosi, ricercatori, professionisti, imprenditori e manager, ma anche a studenti e semplici cittadini. Il summit toccherà i temi caldi dell’innovazione facendo incursione in tutti quei settori in cui i dati hanno un impatto dirompente: Intelligenza artificiale, Industria 4.0, IoT e reti 5G, Cybersecurity, Biomedica, ma anche Etica, Economia circolare, Digital Humanities, Agritech e Sport. DDI 2019 – spiegano gli organizzatori – “è una full immersion sul ruolo innovativo dei dati in tutti i settori della società e dell’economia. Ormai, siamo tutti produttori e consumatori (anche inconsapevoli) di dati, non possiamo più separare la teoria dalla pratica, la disciplina accademica dalle applicazioni reali”.

Tra gli ospiti di questa edizione 2019 di Data Driven Innovation: H.V. Jagadish (University of Michigan at Ann Arbor), Roberto Viola (Direttore Generale DG Connect presso la Commissione Europea), Silvio Micali (Algorand, MIT), Sean Cubitt (Goldsmiths, University of London), Fosca Giannotti (Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione, ISTI-CNR). Nella giornata di Venerdì 10 maggio è previsto l’intervento del Presidente del Consiglio Prof. Giuseppe Conte.

La partecipazione all’evento è gratuita ma richiede una registrazione (qui il form di registrazione).