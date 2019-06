Aziende eco-responsabili ed enti locali si incontrano nella valorizzazione del patrimonio forestale italiano

(Rinnovabili.it) – Tutelare il patrimonio forestale è un’azione imprescindibile in qualsiasi percorso di decarbonizzazione e sviluppo sostenibile. Ecco perché la società AzzeroCO2 e Legambiente ne hanno fatto il fulcro di Mosaico Verde, la campagna nazionale di riforestazione e riqualificazione del verde (https://www.mosaicoverde.it/).

L’obiettivo è ambizioso: piantare nei prossimi anni 300.000 mila nuovi alberi e tutelare 30.000 ettari di boschi e aree verdi esistenti.

Il progetto si rivolge alle aziende con obiettivi di Responsabilità Sociale d’Impresa interessate a investire in progetti di sostenibilità ambientale mettendole in collegamento con quegli enti locali che hanno risorse sufficienti per incrementare le aree verdi e riqualificare quelle esistenti.

Attraverso l’adesione alla Campagna, come spiega Antonio Nicoletti, Responsabile Aree protette di Legambiente le imprese possono “dare il proprio contributo concreto adottando spazi e territorio degradati o non gestiti per farne delle oasi urbane per favorire la crescita del verde e delle specie animali presenti nelle nostre città ed apportando, in generale, un valore aggiunto in termini di sostenibilità”.

Lanciata nel 2018, nel primo anno di attività l’iniziativa ha già raccolto l’adesione di 53 realtà, tra Comuni e Enti parco dimostrando come l’unione faccia la forza. “Il progetto nato con l’idea di aiutare le imprese a modificare la propria strategia secondo i principi dello shared value, vuole dare il proprio contributo alla strategia nazionale forestale in una continua e proficua collaborazione con la Direzione Foreste del MIPAAFT – spiega Alessandro Vezzil, coordinatore di Mosaico Verde. “I cambiamenti climatici sempre più avranno effetti sulla vita nelle città e sempre più si avrà necessità di una corretta programmazione della gestione del patrimonio naturale. Da qui l’esigenza che gli enti locali si impegnino a realizzare piani e programmi promuovendo azioni reali di adattamento ai cambiamenti climatici al fine di ridurre il consumo di suolo, le isole di calore e la biodiversità.”

Per parlare delle opportunità offerte da Mosaico Verde oggi presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo si è svolto il Convegno “Valorizzazione del patrimonio forestale pubblico attraverso la campagna Mosaico Verde. Gli enti pubblici si raccontano”.

L’appuntamento è stato l’occasione per raccontare le esperienze di alcuni Comuni ed enti parco che hanno aderito alla campagna e hanno beneficiato, o beneficeranno, della riqualificazione delle proprie aree verdi grazie ai contributi del mondo imprenditoriale.

