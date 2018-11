Al via CircOILeconomy, la campagna di formazione itinerante dedicata alle industrie, realizzata da CONOU in collaborazione con Confindustria per innescare un ciclo virtuoso di stoccaggio e raccolta dell’olio minerale usato

La prima tappa di CircOILeconomy sarà l’8 novembre 2018 a Ecomondo

(Rinnovabili.it) – Una campagna di formazione itinerante nazionale dedicata alle aziende sulla corretta gestione dell’olio minerale usato. Al via domani, giovedì 8 novembre, a Ecomondo 2018 CircOILeconomy, un ciclo di incontri realizzato dal Consorzio Nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati CONOU, in collaborazione con Confindustria, il cui obiettivo è quello di sensibilizzare le imprese sull’importanza della qualità dello stoccaggio e della raccolta dei lubrificanti usati, e di innescare un ciclo virtuoso a beneficio dell’intero sistema paese. L’idea alla base della campagna, infatti, è quella di rendere consapevoli gli operatori industriali da una parte sulla pericolosità del rifiuto olio lubrificante usato, dall’altra sull’importanza di conoscerne le procedure di detenzione e stoccaggio in azienda. “Se gestito in modo corretto – spiega il CONOU – può essere raccolto e avviato a rigenerazione realizzando un sistema perfetto di economia circolare”.

Con CircOILeconomy, dunque, le aziende diventano protagoniste di un ciclo virtuoso di recupero e riutilizzo dell’olio minerale esausto. Il Consorzio si è reso disponibile a supportarle nell’adempimento degli obblighi di legge relativi alla gestione di questo rifiuto pericoloso, a offrire formazione e informazione sulle procedure da seguire, le norme di sicurezza e le eventuali sanzioni amministrative, e a comunicare l’evoluzione della normativa sull’ambiente, aiutandole ad applicare con semplicità una normativa complessa. Così facendo, a mano a mano, le aziende che producono olio lubrificante usato diventeranno parte attiva della filiera dell’economia circolare e protagoniste di un sistema efficiente e competitivo, trasformandosi in “ambasciatori” di buone pratiche e migliorando la propria brand reputation.

Il road show di CircOILeconomy parte alla fine del 2018 per poi proseguire per tutto il biennio 2019/2020, facendo tappa in tutte le regioni d’Italia presso le sedi territoriali di Confindustria. Il progetto sarà presentato per la prima volta domani, giovedì 8 novembre, a Ecomondo, presso lo stand del CONOU nell’ambito di un convegno nazionale al quale parteciperanno i rappresentanti di Confindustria, le aziende e i consulenti giuridici e ambientali di cui si avvale il progetto. Contestualmente al convegno nazionale, sempre a Ecomondo ci sarà la prima tappa del road show, in collaborazione con Confindustria Emilia Romagna, per incontrare i detentori professionali e rispondere ai quesiti delle aziende circa la corretta gestione dell’olio lubrificante usato. La seconda tappa è prevista per lunedì 10 dicembre presso la sede di Confidustria Veneto di Porto Marghera.