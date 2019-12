Ciclovia Adriatica, da Lecce a Venezia in bicicletta: via ai lavori

Da Venezia a Lecce in bicicletta: le 6 regioni costiere insieme per la realizzazione della Ciclovia Adriatica, la ciclabile più lunga d’Italia

(Rinnovabili) – Approvato lo schema di Accordo di Collaborazione tra la Regione Marche (capofila dell’intero progetto) e le Regioni del Veneto, Emilia-Romagna, Abruzzo, Molise e Puglia. Il Tavolo Tecnico lavorerà nei prossimi mesi alla progettazione e alla realizzazione della Ciclovia Adriatica, progetto di cui si parla già dal 2016 e destinato quindi a concretizzarsi nel prossimo futuro.

Collegando Venezia a Lecce, la Ciclovia Adriatica, cioè la più lunga d’Italia, si estenderà su di un percorso di circa 1000 km attraverso 5 regioni, seguendo un percorso in parte già realizzato, ma che attualmente è composto da una serie di piste ciclabili non connesse tra loro. Nel dettaglio, la nuova e lunghissima ciclabile correrà “parallela” alla strada statale n. 16 Adriatica, costeggiando l’intera riviera dal Vento alla Puglia attraverso Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise.

Il progetto s’inserisce all’interno di un quadro generale per lo sviluppo del turismo sostenibile: toccando alcune delle località turistiche e naturali più preziose della penisola come l’area marina protetta di Torre Cerrano e il Parco Nazionale del Gargano, la ciclovia permetterà di sfruttare lungo il suo percorso anche i collegamenti navali con l’altra sponda dell’Adriatico, per raggiungere gli itinerari ciclabili di Slovenia, Croazia, Montenegro e Bosnia.

Il tavolo tecnico tra le regioni coinvolte s’è concluso pochi giorni fa con l’approvazione dello schema di accordo di collaborazione: “Con la costituzione del Tavolo Tecnico – ha dichiarato l’assessore al Turismo Mauro Febbo a margine dell’incontro svoltosi nei locali delle FIRA Station insieme ai responsabili e referenti delle altre Regioni coinvolte – entriamo nella fase progettuale e concreta al fine di svolgere tutte le attività propedeutiche e sinergiche per l’attuazione della Ciclovia Adriatica. La ciclovia Adriatica Venezia-Lecce è un progetto molto ambizioso per permettere al turismo slow di scoprire anche le bellezze naturali della nostro Abruzzo e seguendo una logica di ricucitura, va a integrare il tratto abruzzese Bike to Coast”.

Per il momento, la regione Abruzzo ha già contribuito al progetto con il tratto già realizzato e denominato Bike to Coast, lungo oggi circa 85 km e destinato nei prossimi mesi a raggiungere i 131 km da Martinsicuro fino a San Salvo attraverso 19 comuni della costa abruzzese.

