(Rinnovabili.it) – Online i risultati della prima gara del capacity market italiano. In questi giorni Terna, il gestore delle rete elettrica, ha pubblicato sul portatale dedicato le assegnazioni dell’Asta Madre tenutasi il 6 novembre di quest’anno e relativa al periodo di consegna 2022. Prende così formalmente via il mercato della capacità italiano, il nuovo strumento per garantire l’adeguatezza del sistema elettrico nazionale. Il meccanismo ha sulla carta un funzionamento semplice: prevede una remunerazione per gli impianti impegnati a garantire una determinata capacità di produzione, in relazione ad eventuali picchi di domanda; in altre parole, le grandi centrali elettriche vengono pagate semplicemente per la loro disponibilità a produrre energia in caso di necessità. In alternativa, i grandi consumatori possono essere essere ricompensati per la disponibilità a ridurre i consumi.

Terna si approvvigiona di questa”disponibilità” mediante aste competitive che, di volta in volta, accettano un certo quantitativo di Capacità Disponibile in Probabilità (CDP), ossia la capacità di ciascuna risorsa considerata disponibile ai fini del capiti market.

Attualmente, spiega la società, “è estremamente difficile per gli operatori pianificare investimenti, che per loro natura hanno orizzonti temporali di realizzazione e di ritorno degli investimenti di lungo termine, in nuova ed efficiente capacità di generazione, sapendo che tali impianti saranno sempre meno utilizzati per la copertura del carico di base e sempre più utilizzati per la gestione dei picchi di carico”.

“Il mercato della capacità – prosegue Terna – per come è disegnato, garantisce proprio quei segnali di prezzo di lungo termine, ancorati alla disponibilità della risorsa, di cui il sistema necessita per garantirsi un rinnovamento e un miglioramento delle prestazioni, anche ambientali, e di conseguenza un migliore adattamento alle future esigenze del sistema”.

La prima Asta Madre ha accettato complessivamente oltre 36 GW l’anno tra CDP esistente e nuova. Le fonti rinnovabili non programmabili (eolico, fotovoltaico e idro ad acqua fluente) risultano assegnatarie di 1 GW di capacità.

Area Esistente Nuova CDP accettata [MW/anno] Premio di valorizzazione [€/MW/anno] CDP accettata [MW/anno] Premio di valorizzazione [€/MW/anno] Nord 21.465 33.000 1.276 75.000 Centro Nord 1.272 33.000 49 75.000 Centro Sud 4.233 33.000 305 75.000 Sud 2.581 33.000 84 75.000 Calabria 3.185 33.000 0 75.000 Sicilia 1.878 33.000 53 75.000 Sardegna 144 33.000 0 75.000 TOTALE CDP 34.758 1.767

Tabella 1: Quantità complessivamente accettata e premi di valorizzazione suddivisi per Area nazionale