Il mercato del fotovoltaico domestico nei Paesi in via di sviluppo

(Rinnovabili.it) – Nel mondo circa un miliardo di persone non ha accesso all’elettricità. Nonostante i progressi nella riduzione di tale cifra siano costanti, gli esperti stimano che nel 2020 questo diritto universale sia negato ancora ad almeno 870 milioni di esseri umani. L‘espansione delle infrastrutture di rete è una delle soluzioni al problema, ma non l’unica. Uno strumento che si è rivelato fondamentale nell’elettrificazione delle aree rurali è il fotovoltaico domestico: i dispositivi solari su piccola scala possono essere impiegati offgrid, lì dove il consumo energetico è troppo basso per rendere economica una connessione alla rete, o essere utili a quanti, seppur connessi, non possono contare su un sistema energetico locale affidabile.

La società di analisi McKinsey ha voluto studiare il mercato globale del fotovoltaico domestico per tracciarne potenzialità e sfide, valutando i 39 paesi che rappresentano oggi oltre il 90% della popolazione “non elettrificata”. Dal suo report “Bringing (solar) power to the people” emerge che il settore è cresciuto del 23% all’anno dal 2012. In base all’espansione programmata della rete, alla crescita della popolazione e alla capacità di pagamento dei consumatori, fino a 150 milioni di famiglie potrebbero beneficiare dei sistemi solari domestici entro il 2020. A patto, ovviamente, che alcune questioni chiave individuate dagli stessi analisti: regolamentazione delle soluzioni off-grid; creazione di un ambiente di business favorevole; implementazione di soluzioni logistiche e canali distributivi efficienti; affidabilità; facilità nei pagamenti.

“Affinché diventi realtà o superi addirittura le nostre proiezioni – spiegano gli autori del rapporto – abbiamo analizzato quali sono i Paesi che stanno ottenendo i risultati migliori e perché. Su questa base, abbiamo identificato le questioni chiave che i mercati in via di sviluppo dovranno affrontare se vogliono incoraggiare la formazione di un mercato di sistemi solari domestici sano e sostenibile. La nostra conclusione è piena di speranza: nessuno di questi problemi è insolubile. E, in tutti i casi, esistono già esempi di successo”.

Le buone pratiche identificate, a cui ispirarsi, sono: