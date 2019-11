(Rinnovabili.it) – Sabato scorso, il governo britannico ha annunciato un’immediata moratoria sulle attività di fracking dovuta alle conseguenze che questa controversa tecnica di estrazione del gas avrebbe in riferimento ai tremori della terra. Il fracking, infatti, comporta l’estrazione di gas dalle rocce attraverso la loro frantumazione, ottenuta tramite getti ad altissima pressione di acqua e altre sostanze chimiche.

Se, in un primo momento, il governo UK aveva sostenuto l’industria del gas di scisto in quanto opzione strategica per ridurre la dipendenza del paese dalle importazioni di gas naturale (impiegato per riscaldare circa l’80% delle case inglesi), il fracking ha tuttavia da sempre trovato una dura opposizione tra gli ambientalisti, che ritengono questa attività in pieno contrasto con l’impegno della Gran Bretagna a raggiungere l’obiettivo delle zero emissioni entro il 2050.

>>Leggi anche Stati Uniti: è ufficiale, il fracking causa terremoti<<

Il presidente del Consiglio inglese, Andrea Leadsom, ha così dichiarato alla BBC che, se l’attività di fracking continuasse, il governo non potrebbe del tutto escludere impatti “inaccettabili” sulle comunità locali: “non possiamo essere certi che il gas di scisto possa essere estratto in sicurezza, e quindi dobbiamo imporre questa moratoria fino a quando la scienza non troverà soluzioni”.

L’annuncio di sabato arriva mentre Boris Johnson si prepara alle elezioni anticipate del 12 dicembre, vero punto di svolta per la questione Brexit. Secondo i laburisti e, nello specifico, Jeremy Corbyn, la temporanea pausa delle attività di fracking è solo una trovata elettorale in cerca di consenso: “Boris Johnson ha descritto il fracking come una gloriosa notizia per l’umanità. Non possiamo fidarci di lui”.

The Conservatives’ pause of fracking is an election stunt to try and win a few votes.

Boris Johnson described fracking as ‘glorious news for humanity’. We cannot trust him.

Labour would ban fracking. That’s real change.

— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 2 novembre 2019