Intesa a due per accelerare l’industrializzazione tecnologica dello sfruttamento delle risorse energetiche marine

(Rinnovabili.it) – Si fa ancora più stretto il rapporto di collaborazione fra Eni e il Politecnico di Torino in materia di risorse energetiche marine. L’istituto e la società hanno siglato ieri un nuovo protocollo d’intesa per accelerare, rafforzare ed ampliare la ricerca sul tema. Insieme allo spinoff Wave for Energy, Ateneo e società energetica si erano già cimentati nello studio e sfruttamento dell’energia del mare: a marzo dello scorso anno avevano inaugurato, infatti, nelle acque a largo di Ravenna, il primo impianto ISWEC, acronimo di Intertial Sea Wave Energy Converter. Si tratta di un macchinario, ancora in fase pilota, in grado di sfruttare il moto ondoso adattandosi in maniera quasi automatica alle diverse condizioni ambientali (leggi anche Energia dal mare: il progetto ISWEC firmato Eni). Non solo. Il design non prevede alcun componente meccanico mobile immerso in acqua. Ciò si traduce in una maggiore resistenza a corrosioni e deterioramenti, e dunque in pochissima manutenzione.

L’intesa a due riparte esattamente da qua, spalancando le porte stavolta a tutte le forme di risorse energetiche marine. Compreso l’eolico offshore, il gradiente salino, le correnti oceaniche e quelle di marea.

Nel dettaglio, dall’accordo – firmato dal rettore Guido Saracco e dall’ad Claudio Descalzi – prenderanno vita due iniziative principali: la creazione di un laboratorio di ricerca, il “MarEnergy Lab”, e l’istituzione di una cattedra accademica dedicata all’energia dal mare. L’obiettivo sarà comune, ossia ampliare le conoscenze in materia, ma attraverso percorsi differenti. MarEnergy Lab approfondirà tematiche specifiche mirando ad una rapida industrializzazione delle tecnologie per lo sfruttamento delle risorse energetiche marine. Dal lato accademico, invece, si punterà a formare ingegneri specializzati nella progettazione, realizzazione e impiego delle nuove tecnologie marine, sviluppate nel laboratorio. “La collaborazione con Eni in un settore […] come quello della produzione di energia da fonti rinnovabili – spiega il Rettore Saracco – rappresenta per il nostro Ateneo un esempio virtuoso di open innovation che, nata nei nostri laboratori di ricerca, ha attraversato tutti i successivi passaggi verso l’immissione nel mercato, dalla nascita della spin-off Wave for Energy, fino all’adozione da parte di un grande gruppo industriale”.

La rinnovata intesa segue di poco l’accordo stretto tra Eni, CDP, Fincantieri e Terna per trasformare il progetto pilota di Ravenna in un impianto realizzabile su scala industriale. A ottobre 2019 è stata infatti siglata un’intesa fra le parti per la costituzione di una nuova società e la definizione del modello di business. L’accordo prevede anche di installare e mettere in funzione, già quest’anno, il primo ISWEC su scala industriale presso la piattaforma Eni Prezioso nel Canale di Sicilia, a largo delle coste di Gela. L’impianto avrà una taglia ben maggiore dei 50 kW installati nell’offshore di Ravenna. La neo società produrrà gli impianti concentrandosi inizialmente sul mercato nazionale, isole in primis, per poi puntare anche all’estero.