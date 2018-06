Le Startup possono candidarsi all’Heroes Prize Competition fino al 30 luglio 2018. In palio 30mila euro

(Rinnovabili.it) – Innovazione, futuro, impresa e startup al centro dell’HEROES Meet In Maratea, il Festival che sarà ospitato anche quest’anno dall’affascinante perla del Mediterraneo, dal 20 al 22 settembre 2018. Un appuntamento, giunto alla sua terza edizione, che accoglierà personalità d’impresa, investitori, creativi e manager di startup italiane ed internazionali. Saranno proprio loro i protagonisti del Festival che avranno modo di presentare la propria idea, cercando spunti per innovare la propria impresa e per conoscere da vicino altre realtà di business. L’edizione di quest’anno dell’HEROES Meet In Maratea ruoterà attorno al tema Money e accoglierà una presenza eccezionale dagli Stati Uniti, Yancey Strickler, CEO di Kickstarter, tra i protagonisti mondiali del fenomeno del crowdfunding. Le conferenze, i panel, e i workshop daranno modo di affrontare tematiche connesse all’economia sostenibile, alle cryptovalute, al crowdfunding, e all’impatto della tecnologia sul mondo di oggi.

Fai partecipare la tua Startup – Il Festival ospiterà anche quest’anno l’“Heroes Prize Competition” in cui le startup più innovative del panorama italiano ed internazionale si sfideranno a colpi di idee nuove. Ci sarà tempo fino al 30 luglio per poter partecipare alla pre selezione inviando la propria candidatura qui: le oltre 50 finaliste parteciperanno al Festival sfidandosi in una Pitch Competition. Le prime 5 dovranno superare una prova sui generis: saranno ospitate a pranzo a casa di una famiglia marateota e nel corso dell’evento “StartUp a Tavola” dovranno mostrarsi convincenti esponendo la propria idea di business. A decretare il vincitore saranno quindi i commensali insieme ad una giuria qualificata che consegnerà un premio di 30mila euro in beni e servizi. Saranno premiate anche la migliore startup nel settore education, e quella che affronterà nel miglior modo la sfida dell’equity crowdfunding.

Le edizioni scorse hanno visto la partecipazione di oltre 300 le startup, 1500 ospiti e 350 speakers. HEROES Meet In Maratea 2017 si è conclusa con la vittoria della startup barese Fluidia che proponeva una soluzione per lo sviluppo, la validazione e la commercializzazione di nuovi test molecolari utili per la diagnosi e la prognosi di malattie. Al secondo posto Axieme, che permette di condividere il rischio assicurativo con altre persone mentre al terzo posto Pertinet che produce superfici ingegnerizzate per la produzione di cellule staminali. Quarta classificata Adam’s Hand, mano robotica per trasformare le disabilità in nuove possibilità e quinta arrivata Cubbit, un icloud gratuito per le abitazioni.

Tra le startup che hanno partecipato lo scorso anno e che si sono distinte dal punto di vista della sostenibilità troviamo:

TRIP (Techniques Recovery Innovative Printable) che offre una soluzione sostenibile per il riciclo dei materiali residui della lavorazione del marmo che vengono poi usati come materia prima per una nuova tecnica di stampa 3D. Ne deriva un composto grezzo di polvere di marmo al 70% e di leganti con cui si posso realizzare rivestimenti, pavimentazioni, setti murari ed elementi di arredo urbano.

BioInnoTech, basata sui principi di bioraffineria vuole riqualificare gli scarti agroalimentari per la produzione di prodotti come biomasse microbiche e proteine. La startup valorizza ora il siero di latte, refluo dell’industria lattiero casearia, attraverso innovativi processi biotecnologici.

Elaisian offre un servizio per la salvaguardia degli ulivi, ottimizzando il lavoro del produttore. Grazie a un sistema di algoritmi, basato su un database di studi agronomici, si riescono a prevenire malattie ed ottimizzare processi di coltivazione come irrigazione e concimazione.