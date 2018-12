Premiati i vincitori del Concorso Storie di economia circolare

(Rinnovabili.it) – Dalla k-Alma, la falegnameria sociale di Roma, a Panta Rei, associazione che ha realizzato in Umbria un ecovilaggio biodegrabile e autosufficiente. Sono le storie virtuose raccolte dal concorso di Ecodom e CDCA. Le due realtà hanno premiato oggi chi ha saputo tradurre in parole e immagini l’italia dell’economia circolare e della sostenibilità. L’obiettivo della competizione era quello di stimolare e promuovere, tra giornalisti e addetti del mondo dell’informazione una rinnovata consapevolezza in merito ai nuovi modelli produttivi e ai benefici per l’ambiente e la società che derivano da processi di transizione virtuosi. “Il lavoro di mappatura delle esperienze di Economia Circolare già attive nel nostro Paese, che insieme a CDCA abbiamo condotto durante tutto il 2018, ci ha permesso di scoprire un’Italia attenta alla riduzione degli sprechi e alla trasformazione dei rifiuti in risorse” – afferma Giorgio Arienti, direttore generale di Ecodom – “Anche se nel nostro Paese manca ancora una normativa che sostenga realmente l’Economia Circolare, ci sono molte realtà che lavorano secondo principi di sostenibilità. Altrettanto sorprendente è stata la risposta degli storyteller (fotografi, vidomaker, scrittori e autori radiofonici) all’invito che abbiamo loro rivolto di provare a raccontare queste esperienze, aggiungendo bellezza alla positività: a questa prima edizione del concorso Storie di Economia Circolare sono state presentate ben 118 opere. C’è un grande desiderio non solo di costruire realtà a minore impatto ambientale e sociale, ma anche di raccontarle, di farle conoscere, di portarle alla luce”.

Oltre 17.000 utenti hanno partecipato alle votazioni on-line, a cui ha poi fatto seguito il lavoro di una giuria di esperti del mondo dell’informazione e della cultura. A vincere nelle 4 categorie – scrittura, video, fotografia e radio – sono stati:

– Le parole di Marta Facchini e Roberta Covelli sull’attività di ReCup (Milano) associazione impegnata contro lo spreco alimentare attraverso il recupero e la redistribuzione del cibo invenduto, nei diversi mercati milanesi tra viale Papiniano e Lambrate.

– Le immagini di Davide Lanzilao e Veronica Di Benedetto Montaccini sul lavoro di Panta Rei (Lago Trasimeno, Perugia), associazione no profit che ha realizzato un ecovillaggio completamente sostenibile utilizzando legno, terra cruda, sughero, paglia, pietra e canna di lago; ogni abitazione è biodegradabile ed è energeticamente autosufficiente grazie ai pannelli solari.

– Il servizio radiofonico di Valerio Maggio su K_Alma (Roma) falegnameria sociale nata nel 2016 che offre la possibilità ai richiedenti asilo di lavorare il legno per realizzare oggetti che vengono venduti a scuole, asili nido, associazioni e privati.

– Il video di Flavio La Franca sul progetto The Circle, un impianto idroponico che permette il contemporaneo allevamento delle carpe con un’agricoltura sostenibile: grazie a un sistema a ricircolo l’acqua delle vasche di allevamento viene raccolta, filtrata e depurata e usata per irrigare le radici dei vegetali contenuti all’interno di strutture verticali, interamente fuori suolo, per poi ritornare nella vasca di allevamento.