L’azienda di consulenza fiscale e giuslavoristica business to business più grande in Italia sposa il progetto Invent Ecocasa 110 per aiutare i cittadini a beneficiare dell’incentivo green.

Articolo pubbliredazionale

Da relazioni virtuose nascono grandi progetti. Ma è da visioni comuni che nascono davvero grandi imprese. È proprio il caso di Invent e di Gruppo Servizi CGN, due imprese che nel proprio settore hanno davvero creato delle imprese.

Guidate da una visione solida ma rivoluzionaria, dirompente ma di lungo termine, entrambe hanno raggiunto altissimi livelli di eccellenza e di innovazione, sposando un concetto di azienda come valore per il territorio e per il futuro del pianeta e delle prossime generazioni.

Oggi da questa comune visione, e dalle relazioni virtuose che le due aziende hanno saputo costruire nel tempo, nasce anche un grande progetto comune.

Gruppo Servizi CGN, attraverso i servizi del proprio Caf, il terzo Caf in Italia per numero di dichiarazioni trasmesse e il primo tra i Caf di categoria per importanza e tradizione, si unisce alla partnership promossa da Invent per portare i benefici del Superbonus 110% a tutti i cittadini in maniera semplice e profittevole.

Sarà infatti Caf CGN ad occuparsi della verifica della documentazione richiesta per accedere al bonus e ad apporre il visto di conformità che attesta il diritto alla detrazione d’imposta sugli interventi di efficientamento energetico svolti da Invent con i propri partner.

L’obiettivo è di permettere a tutti i cittadini di accedere ad interventi di alto efficientamento energetico, ottenendo tutti i benefici fiscali previsti dalla normativa. Obiettivo pienamente centrato, grazie all’operazione Ecocasa 110 promossa da Invent, che vede oggi collaborare ben 50 aziende di primaria importanza a livello nazionale e internazionale, e grazie alla competenza e professionalità maturata da Caf CGN in oltre 25 anni di attività e specializzazione sull’assistenza fiscale.

SUPERBONUS 110: LA PROCEDURA SEMPLICE DI INVENT ECOCASA 110

Il Superbonus 110% è un incentivo istituito dallo Stato Italiano a partire dal 1° luglio 2020 e valido, secondo l’ultima Legge di Bilancio che ne ha prorogato di 6 mesi i termini, fino al 30 giugno 2022.

Il bonus è destinato esclusivamente ai privati cittadini (non alle imprese) per la realizzazione di lavori di riqualificazione energetica agli edifici residenziali che:

migliorino di almeno due livello la classe energetica dell’edificio oggetto dell’intervento

interessino immobili non strumentali con un massimo di 2 unità per contribuente

siano eseguiti congiuntamente a quelli “primari” di isolamento termico o sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali esistenti, con impianti di riscaldamento e/o raffrescamento e/o produzione di acqua calda sanitaria, come sistemi ibridi o in pompa di calore.

La misura è dunque pensata per sostenere opere di miglioramento dell’efficienza e delle prestazioni energetiche e può essere utilizzata anche per l’installazione di pannelli fotovoltaici, se realizzata contestualmente alle situazioni appena elencate.

Il recupero del credito avverrà poi in cinque anni con detrazione fiscale oppure, scegliendo il progetto Ecocasa 110, con un immediato sconto in fattura del 100%. Questa soluzione, estremamente comoda e vantaggiosa, è possibile grazie alla struttura creata da Invent, che acquisisce il credito e si occupa direttamente delle pratiche burocratiche e di recupero del beneficio fiscale.

In questa operazione, a Servizi CGN è affidato il compito di certificare la sussistenza dei requisiti per l’accesso al credito. Al termine di ogni intervento edilizio sono infatti necessari due passaggi di verifica:

l’asseverazione da parte di tecnici qualificati a rilasciare l’APE e

il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dal responsabile del centro di assistenza fiscale (CAF)

Caf CGN è dunque un eccezionale partner per sigillare l’idoneità degli interventi compiuti da Invent e consentire l’accesso al credito.

Per le famiglie che sceglieranno di affidarsi a Invent e Gruppo Servizi CGN questa collaborazione significa un grande risparmio non solo dal punto di vista energetico ed economico, ma anche di tempo e impegno, con la garanzia di un intervento chiavi in mano praticamente a costo zero che spalancherà loro le porte di un vivere più confortevole e di un futuro più sostenibile per il pianeta.

UNA VISIONE COMUNE PER UN FUTURO PIÙ SOSTENIBILE

Pur operando in settori differenti, Invent e Gruppo Servizi CGN sono accomunati dalla stessa visione del futuro e del proprio ruolo come imprese promotrici di benessere e di sostenibilità.

A far incontrare le due imprese è stato un professionista Associato CGN, a riprova che coltivare relazioni profonde e fondate su sincere affinità di pensiero, come le due aziende amano ripetere e realizzare, è davvero foriero di opportunità entusiasmanti.

Il progetto messo in piedi da Invent e CGN non si ferma infatti al Superbonus 110%, ma guarda ben più in là: lo scopo è aiutare l’intera nazione ad avvicinarsi ai grandi obiettivi di sostenibilità ambientale contenuti nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Per ottenere un risultato così, però, è fondamentale il gioco di squadra, come CGN ama evidenziare quando racconta della propria nascita e ascesa.

Nato 25 anni fa da un’idea rivoluzionaria – restituire a commercialisti e consulenti del lavoro la possibilità di gestire direttamente le dichiarazioni 730, superando il monopolio dei CAF sindacali – oggi Gruppo Servizi CGN, con sede a Pordenone (Friuli Venezia Giulia), è il primo player nel mercato nazionale della consulenza fiscale e giuslavoristica business to business.

Il Gruppo associa oltre 25 mila studi professionali in tutta Italia, tra Dottori Commercialisti, Esperti Contabili e Consulenti del Lavoro. L’offerta di servizi, in continua evoluzione, comprende lo sviluppo di strumenti software, la consulenza, l’assistenza e la formazione professionale.

Con una strategia fondata su una rete telematica che permette ai professionisti di ridurre i costi e i tempi di lavoro, ma anche di sviluppare nuove opportunità di business, Gruppo Servizi CGN è subito apparso il partner ideale per sposare l’operazione di Invent e cogliere i vantaggi non solo economici che il beneficio statale offre alle imprese che operano tramite Invent, ai professionisti Associati CGN e a tutti i cittadini che vogliono coglierla.

Invent è nata 15 anni fa e opera nel campo della produzione di impianti fotovoltaici e nella produzione e commercializzazione di energia sostenibile proprio con l’intento di contribuire a costruire, da subito, un futuro migliore, più ecologico e fondato sull’armonia tra la natura e le attività umane.

In questo obiettivo superiore alla pura operatività aziendale, si ritrova la comunanza con Gruppo Servizi CGN. A guidare l’operato di Servizi CGN come quello di Invent è una visione imprenditoriale che va oltre il profitto e si dà come obiettivo la creazione di un mondo più sostenibile per le persone e per l’ambiente.

L’IMPEGNO CONCRETO PER L’AMBIENTE CHE NASCE NELL’IMPRESA

CGN, ormai da qualche anno, si è impegnata a produrre e consumare in tutte le sue sedi solo energia verde certificata e ha avviato un progetto più ampio che coinvolge tutti i collaboratori e gli studi associati. La sede “Oceano” di Pordenone è inoltre uno dei più grandi edifici certificati CasaClima Classe A in Italia.

Un esempio positivo che CGN confida possa essere sempre più imitato, contribuendo a diffondere la cultura della sostenibilità. Sostenibilità che naturalmente Invent sposa e sulla quale fonda la sua esistenza stessa come impresa.

A tutte queste azioni e attività concrete a sostegno della transizione ecologica e del vivere più sostenibile, si affianca oggi anche la partnership per il Superbonus 110% che consente da un lato di investire per l’ambiente, dall’altro di creare valore per famiglie, professionisti e imprese.

Non è dunque “solamente” un allineamento completo di valori e visioni, quello tra Invent e Gruppo Servizi CGN, ma anche un asset di azioni concrete volte a creare occasioni per costruire attivamente un mondo migliore, fatto di relazioni virtuose, di comportamenti sostenibili, di bellezza, benessere e comunione con l’ambiente.

Contestualmente alla presentazione della neo-nata partnership tra Invent e Gruppo Servizi CGN – che entrambe le imprese confidano possa andare oltre il progetto Superbonus – il Presidente di Invent Sante Bortoletto e la Presidente di Gruppo Servizi CGN Valeria Broggian hanno anche dichiarato di condividere la visione che una concreta evoluzione verso un vivere più sostenibile “possa avere luogo unicamente in una società animata da solidi valori etici e culturali e da relazioni interpersonali capaci di generare un forte senso di appartenenza”.

Valori che Invent e Gruppo Servizi CGN attivamente contribuiscono da sempre a diffondere, da oggi, con due grandi risorse in più: il Superbonus 110% e la propria partnership.