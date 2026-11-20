Qualche anno fa, un disegno di legge sostenuto dall'industria petrolifera non avrebbe ottenuto un così ampio consenso tra i democratici.
Passa alla Camera il testo sulle autorizzazioni dei grandi progetti energetici negli USA
Il Senato degli Stati Uniti ha approvato un ampio disegno di legge, molto dibattuto, che gode di un sostegno bipartisan e che dovrebbe accelerare le autorizzazioni dei grandi progetti energetici, come centrali elettriche, linee di trasmissione e data center.
Dopo l’ok del Senato, il Bipartisan American Affordability and Jobs Act (Legge bipartisan sull’accessibilità economica e l’occupazione americana) passa alla Camera dei Rappresentanti, a maggioranza repubblicana. Se verrà approvato, sarà sottoposto al vaglio del Presidente Trump, che ha dichiarato apporrà la firma, permettendo così al testo di diventare legge.
La votazione si è chiusa con 62 pareri favorevoli e 33 contrari. Quattordici democratici e un indipendente si sono uniti alla maggioranza dei repubblicani al Senato e hanno appoggiato il disegno di legge. I promotori del testo, due senatori democratici e due repubblicani, intendono far approvare la riforma prima dell’insediamento del nuovo Congresso, che avverrà a gennaio. Altri del Partito Democratico vorrebbero invece un testo migliore e attenderebbero il 2027.
Il disegno di legge ha avuto bisogno di una lunga preparazione, sono almeno 4 anni che il Congresso ci lavora. Ricopre una grande importanza perché potrebbe sbloccare le situazioni di stallo in cui versano molti grandi progetti, stallo ritenuto tra i motivi responsabili dell’aumento dei costi dell’energia. Sebbene i critici affermino che i risparmi previsti sarebbero modesti, se ne parla molto perché il tema dei costi energetici è al centro dell’attenzione politica, come hanno dimostrato sonoramente le ultime elezioni di metà mandato.
Pro e contro del disegno di legge sulle autorizzazioni dei grandi progetti energetici
ll disegno di legge, se fosse promulgato, potrebbe trasformare il modo in cui negli Stati Uniti si costruiscono le infrastrutture energetiche, con enormi ripercussioni su tutti i settori. Eliminare gli ostacoli burocratici e le lunghaggini è una priorità assoluta sia per il settore dei combustibili fossili sia per quello delle energie rinnovabili. Ecco perché il testo gode dell’appoggio di entrambi i partiti.
Questa ampia revisione delle procedure autorizzative, a detta dei sostenitori, ridurrebbe i costi dell’elettricità, accorciando i tempi delle valutazioni ambientali e dei contenziosi legali. I critici sostengono che proprio per questo motivo il testo indebolirebbe le tutele ambientali.
Man mano che le rinnovabili e i sistemi di accumulo avanzano, «sempre più sviluppatori e aziende si scontrano con le difficoltà concrete» legate alla realizzazione dei progetti, ha detto ad Axios il lobbista Jeff Navin. Alcuni esponenti del Partito Democratico e gruppi ambientalisti sono sembrano poco sicuri sul fatto che Trump rispetterà la legge a causa della sua nota avversione per l’energia eolica. Trump questo mese infatti ha dichiarato: «Non approverò progetti di turbine eoliche perché sono un totale fallimento». Tuttavia, alcuni progetti eolici onshore, bloccati dalle verifiche del Pentagono, sono andati avanti lo stesso.
Perché il disegno di legge incide sulla costruzione dei data center
Negli Stati Uniti il tema della diffusione dei data center è diventato un argomento sensibile. Le comunità di tutto il Paese si oppongono al loro sviluppo e infatti il testo prevede che i grandi centri di calcolo sostengano una parte maggiore dei costi che gravano sulla rete elettrica. I contrari al disegno di legge pensano invece che allentare i requisiti autorizzativi per tutti i settori, non solo per l’energia rinnovabile, renderà semplicemente ancora più facile costruire nuovi data center che gravano sulla domanda di elettricità.
Le analisi indipendenti sul disegno di legge indicano che ridurrebbe i costi dell’energia negli USA. L’istituto Resources for the Future ha stimato che espanderebbe in modo significativo la capacità di trasmissione e genererebbe 350 miliardi di dollari di risparmi fino al 2050, mentre altre analisi hanno evidenziato che la legge potrebbe ridurre leggermente le emissioni climalteranti.
Una triste realtà: i cambiamenti climatici non hanno più la stessa presa tra i democratici, che non li hanno neanche più tanto citati nella campagna elettorale per le midterm. Qualche anno fa, come ha osservato Axios, quando la questione climatica aveva un peso politico maggiore, un disegno di legge sostenuto dalle associazioni dell’industria petrolifera probabilmente non avrebbe ottenuto un così ampio consenso tra i democratici.