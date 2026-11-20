Il Ministero dei Trasporti anticipa le norme europee con una deroga nazionale: il sistema gestisce incroci e cambi di corsia, ma la responsabilità resta sempre del conducente.
Tesla a guida semi-autonoma. Italia autorizza il sistema prima dell’Ue
“Mamma butta la pasta” scrive l‘account Tesla su X, perché la mobilità italiana entra nel futuro con Tesla. Il costruttore americano ha incassato il via libera ministeriale al sistema di guida assistita chiamato Tesla Assisted Driving. L’approvazione del MIT precede il riconoscimento europeo, motivo di orgoglio per il ministro Salvini. “Sono orgoglioso di annunciare un’altra importante novità per la mobilità in Italia. Il Mit, dopo puntuale verifica tecnica di fattibilità, ha dato il via libera all’omologazione provvisoria del sistema di guida assistita Tesla Assisted Driving, anticipando il processo di riconoscimento comunitario, attualmente in fase di definizione. Un altro passo avanti verso l’innovazione, la tecnologia e la mobilità del futuro, sempre mettendo al primo posto la sicurezza dei cittadini“, ha detto Matteo Salvini, Ministro dei Trasporti sui social.
L’Italia è prima in Europa?
Per chiarire. L’Italia ha concesso una deroga nazionale temporanea per permettere l’utilizzo su strada del sistema di guida assistita avanzata di Tesla, senza attendere che l’Ue completi le nuove normative comuni valide per tutti i Paesi membri. Infatti, nei Paesi Bassi è già disponibile questo sistema e l’Olanda ospita l’autorità di omologazione di riferimento per Tesla. A livello comunitario, un’omologazione completa rilasciata da un Paese membro vale automaticamente in tutta l’Unione Europea. Le norme europee prevedono che ogni singolo Stato membro possa rilasciare un’omologazione nazionale provvisoria (in deroga alle norme armonizzate) per tecnologie innovative non ancora coperte dai regolamenti UE. Questa autorizzazione ha validità limitata esclusivamente al territorio nazionale del Paese che la emette ed è soggetta a monitoraggio e limiti numerici/temporali, in attesa del via libera definitivo da parte della Commissione Europea. In questo senso, l’Italia si pone tra i primi Paesi dell’Unione ad aver finalizzato questo specifico via libera nazionale per il sistema Tesla prima dell’entrata in vigore delle regole UE armonizzate.
D’altronde a fine ottobre c’era stata una telefonata tra il ministro Salvini e Musk sul tema della guida autonoma, ed il ministro dei Trasporti aveva dato indicazioni ai tecnici del suo ministero di “aprire il più possibile le porte, a normativa vigente, alle innovazioni”, perché le “aziende vogliono investire in Italia”. Insomma, la telefonata ha anticipato quello che è stato fatto nelle settimane successive.
Cosa fa la tecnologia Tesla
Questa tecnologia di Tesla consente di gestire percorsi urbani, incroci e cambi di corsia, ma attenzione, il conducente deve essere sempre vigile, perché l’auto non è autonoma. Insomma si resta al posto di guida, con lo sguardo rivolto alla strada, pronti ad intervenire in caso di necessità. Il brand americano di proprietà di Elon Musk ha testato abbondantemente il sistema, facendo percorrere oltre 28 miliardi di km nel mondo e più di 200 milioni di chilometri in Europa dove ha esordito ad aprile. Oltre a Paesi Bassi e Italia, gli altri Paesi europei ad aver dato il via libera alla tecnologia sono Belgio, Cechia, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Slovacchia e Slovenia.
Come funziona
Il sistema TAD (Tesla Assisted Driving) si basa su una rete di telecamere esterne che offrono una visuale completa attorno al veicolo. Le immagini raccolte vengono analizzate direttamente dal computer di bordo tramite un’intelligenza artificiale — addestrata sui dati anonimi dell’intera flotta Tesla — capace di leggere il contesto stradale e gestire sterzo, accelerazione e frenata in tempo reale. I dati di guida possono poi essere inviati ai server Tesla per perfezionare ulteriormente l’algoritmo, ma esclusivamente in forma anonima e previo consenso esplicito del proprietario.
Come attivarla
Per i proprietari di Tesla in Italia sarà possibile implementare la funzione con un aggiornamento software dal costo di 99 euro al mese. Ma una data effettiva ancora non c’è e non si conoscono ancora i modelli che saranno autorizzati a questa modalità di guida. La tecnologia di Tesla, che in America si chiama Full Self-Driving (Supervised), in Europa si chiama Tesla Assisted Driving, ed anticipa la guida autonoma di livello 2. Cosa significa? Il conducente permette al veicolo di gestire alcune situazioni di guida in città, ma si deve restare sempre vigili al volante, pronti all’intervento. In caso di incidente, il responsabile di ogni manovra eseguita da Tesla resta l’autista.