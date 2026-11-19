L’intesa tra Francia e Germania sull’auto e sul “Made in Europe”, che indebolisce sia gli obiettivi sulle emissioni di CO2 sia le regole sulle batterie, garantirebbe appena il 13% della produzione di celle per batterie prevista in Europa nel 2030
Batterie europee, opportunità o rischio colossale?
L’industria europea delle batterie si o no? Un dilemma shakesperiano che potrebbe spingere o affossare il settore automotive stretto nella morsa dell’avanzata cinese e delle normative dell’Ue. La recente intesa industriale tra Francia e Germania sull’auto e sul “Made in Europe”, garantirebbe appena il 13% della produzione di celle per batterie prevista in Europa nel 2030. Lo sostiene un nuovo report di Transport & Environment, l’associazione ambientalista che si occupa di trasporti, il regolamento può rilanciare il settore oppure condannarlo a un ruolo marginale. Andiamo con ordine.
Batterie europee: il paradosso normativo
Il tema principale è che il negoziato sull‘Industrial Accelerator Act – l’IAA – rappresenta un cambio di paradigma senza precedenti per la politica industriale dell’Unione Europea: introdurre incentivi sul “contenuto locale” cioè europeo per garantire che i fondi pubblici, le agevolazioni fiscali e gli incentivi all’acquisto siano destinati al sostegno della produzione industriale manifatturiera interna. L’obiettivo delle istituzioni comunitarie è affrancarsi dalla dipendenza geopolitica dalle tecnologie pulite cinesi, in particolar modo nel settore cruciale delle batterie per auto elettriche.
Parallelamente, l’Ue sta arretrando nell’imporre emissioni di CO2 sulle nuove per assecondare le richieste lobbystiche dell’industria automotve. Ma se si vendessero meno elettriche, allora servirebbero anche meno celle prodotte in casa europea? Si stimano 247 GWh in meno tra il 2027 e il 2032, pari alle batterie di circa 3,7 milioni di auto elettriche.
L’intesa Francia-Germania
Il primo nodo dunque, è l’accordo raggiunto il 16 ottobre 2026 da Germania e Francia sul pacchetto automotive, che prevede quote di celle europee per i veicoli ammissibili pari al 10% nel 2028-2029, al 20% nel 2030-2031 e al 70% dal 2032.
Per T&E sono soglie molto al di sotto dello stato attuale del mercato europeo. Nel 2025, oltre la metà delle celle montate sulle auto elettriche vendute nell’Ue era già prodotta in Europa. Fissare asticelle legali così modeste equivale a legittimare l’abbandono della catena del valore europea a favore dei concorrenti esteri. Le vetture assemblate nell’Unione montano in media circa due terzi di celle europee, il 69% nel 2028 e il 67% nel 2030.
Paradosso delle Gigafactory: miliardi investiti senza domanda
Secondo la simulazione di T&E, nel 2030 l’intesa vincolerebbe l’acquisto di appena 62 GWh, il 13% dei 488 GWh di produzione potenziale europea. Altri 206 GWh verrebbero acquistati dai costruttori su base volontaria, quindi senza alcuna garanzia, e 220 GWh, pari al 45%, resterebbero senza domanda nell’Ue. Un perimetro rigorosamente europeo, abbinato alla proposta della Commissione, ne garantirebbe 311 GWh. T&E ricorda che i progetti più esposti sono quelli la cui realizzazione è meno certa, come Verkor a Dunkerque e PowerCo di Volkswagen a Salzgitter, entrambi da 20 GWh.
La conseguenza diretta di una regolamentazione debole è la creazione di un enorme scollamento tra la capacità produttiva pianificata e le vendite effettive assicurate dalle norme europee. Esattamente quanto accaduto e sta accadendo con le auto elettriche: l’Ue ha imposto regole strette ai produttori di veicoli, ma la domanda europea è troppo debole, e comunque appannata dalle auto cinesi.
La trappola del “Made-with-EU”
Un secondo elemento di criticità emerso nel dibattito legislativo riguarda l’estensione dell’ambito geografico delle regole, noto come approccio “Made-with-EU”. Consentire che le componenti prodotte nei Paesi firmatari di accordi di libero scambio vengano equiparate a quelle prodotte nell’UE rischia di tradursi in una massiccia delocalizzazione industriale.
Le simulazioni basate sui costi di produzione indicano che i capitali e le ordinanze di fornitura si dirigerebbero prioritariamente verso i Paesi extra-UE caratterizzati da costi energetici e del lavoro inferiori. Rispetto a uno perimetro rigorosamente circoscritto all’UE27, l’apertura indiscriminata agli accordi FTA sottrarrebbe ai produttori europei circa 100 GWh di domanda di celle e 250 GWh di domanda di materiali attivi per catodi (CAM) entro il 2030.
Gli analisti sottolineano l’opportunità di limitare l’eventuale cooperazione esterna ai soli “partner di fiducia” individuati in nazioni quali Regno Unito, Paesi EFTA, Canada, Giappone e Corea del Sud. In particolare; tuttavia, persino una definizione ristretta ai partner fidati lascerebbe privi di acquirenti circa 169 GWh di celle prodotte in Europa, confermando che solo un vincolo primario “Made-in-EU” è in grado di saturare la capacità manifatturiera continentale.
Batterie europee: anello debole è la parte intermedia della filiera
Per T&E l’anello più fragile non è la cella ma ciò che sta a monte: i materiali attivi catodici e i loro precursori. Senza interventi, la Cina manterrebbe oltre l’80% della produzione mondiale di CAM nel 2035, contro il 3% dell’Europa; la Cina controlla inoltre il 95% della capacità globale di pCAM. Più della metà dei progetti europei di catodi non è ancora decollata. I CAM e pCAM determinano la densità energetica, la velocità di ricarica e la durata delle batterie, arrivando a incidere per circa il 40% sul costo complessivo di una cella al nichel-manganese-cobalto.
Quanto costa davvero produrre batterie in Europa
Uno degli argomenti maggiormente utilizzati dai costruttori automobilistici per contrastare l’obbligo di rifornirsi in Europa risiede nel divario dei costi di produzione rispetto ai giganti asiatici. L’indagine economica chiarisce i contorni di questo scarto finanziario.
Produrre materiale catodico e celle interamente in Europa comporta un sovrapprezzo stimato in 10,6 dollari per chilowattora per le chimiche NMC e in 6,5 per le batterie LFP rispetto a un impianto cinese maturo. Tale differenza non deriva da inefficienze intrinseche del prodotto, bensì dai maggiori costi sostenuti in Europa per l’energia elettrica, l’approvvigionamento idrico, il costo del lavoro e l’ammortamento degli impianti di nuova costruzione.
Tuttavia, gli esperti definiscono questo extra-costo un reale “premio di sovranità” industriale. Man mano che i volumi di produzione nelle Gigafactory europee saliranno lungo la curva di apprendimento, il divario si ridurrà significativamente. Per i costruttori, l’impatto reale a regime si tradurrà in un incremento medio stimato in circa 500 euro per veicolo elettrico nel 2030 (corrispondente a un aumento del 5-9% sul costo del pacco batteria). Si tratta di un valore ampiamente sostenibile e bilanciato dai benefici derivanti dall’accesso agli incentivi pubblici e dai sussidi previsti per i veicoli “Made-in-EU”.
La proposta di T&E
Secondo T&E, l’industria europea delle batterie non deve fare la fine di quella dei pannelli solari, perdendo la propria capacità produttiva e tecnologica in favore della Cina. T&E chiede quindi all’Unione di respingere la proposta dell’accordo franco-tedesco sulle batterie e di attenersi alle scadenze e ai requisiti previsti dalla proposta della Commissione europea. Chiede anche di introdurre un perimetro rigorosamente “Made in EU”, o al massimo un elenco ristretto di partner affidabili: i 27 Stati membri, lo Spazio economico europeo – che comprende anche Norvegia, Islanda e Liechtenstein – e il Regno Unito. Chiede, infine, di non indebolire ulteriormente gli standard sulle emissioni di CO2 delle auto.