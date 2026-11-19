Il rapporto ACER sulla sicurezza elettrica nell'Ue evidenzia 12 miliardi di euro spesi nel 2025 per misure di sostegno. Il 76% degli aiuti di Stato approvati per la capacità va ai generatori fossili. Crescono la domanda dei data center e il ricorso ai meccanismi di capacità, mentre una maggiore cooperazione tra Paesi potrebbe ridurre i costi.
Nel 2025 i Paesi dell’Unione europea hanno speso complessivamente 12 miliardi di euro in misure di sostegno per garantire la disponibilità di energia e la flessibilità del sistema. Ma il sostegno alla capacità approvato come aiuto di Stato continua a favorire soprattutto i generatori a combustibili fossili.
È quanto emerge dal rapporto Security of EU electricity supply – 2026 Monitoring Report, pubblicato dall’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER). Il documento analizza l’adeguatezza delle risorse elettriche nel 2025 e le principali criticità per i prossimi anni.
Meccanismi di capacità, aumentano i costi e il sostegno ai fossili
Dei 12 miliardi spesi, 6,9 miliardi sono stati destinati ai meccanismi di capacità, strumenti con cui gli Stati remunerano le risorse energetiche disponibili a garantire le forniture nei momenti di maggiore domanda. Nel 2025 questi strumenti erano presenti in otto Paesi. Nel 2026 il totale è salito a 11.
Secondo ACER, il 76% degli aiuti di Stato approvati a sostegno della capacità continua a favorire i generatori a combustibili fossili, anche nei nuovi contratti. L’agenzia raccomanda quindi di garantire condizioni di concorrenza eque tra le tecnologie, valutandole in base al loro effettivo contributo alla sicurezza energetica.
La distribuzione dei pagamenti conferma il peso ancora prevalente delle fonti convenzionali. Per l’agenzia, solo il 24% delle risorse erogate attraverso i meccanismi di capacità va a tecnologie non fossili, soprattutto sistemi di accumulo a batteria e gestione della domanda.
Cresce la domanda soprattutto per i data center
La domanda elettrica europea è destinata ad aumentare, anche per effetto dell’espansione dei data center. I loro consumi potrebbero raggiungere 134 TWh nel 2030 e 199 TWh nel 2035, pari al 4,5% della domanda elettrica complessiva dell’Ue.
Per gestire questa crescita sarà necessario pianificare adeguatamente i nuovi allacciamenti e lo sviluppo delle infrastrutture. ACER raccomanda quindi di basare la pianificazione su previsioni realistiche della domanda e di verificare l’attendibilità delle richieste di connessione.
Aumenta al contempo l’importanza della flessibilità. Nel 2025, 18 Stati membri disponevano di almeno una misura di sostegno in questo ambito, soprattutto per favorire gli accumuli a batteria.
Per l’Italia le batterie al centro dei nuovi investimenti
Secondo ACER, nel nostro Paese le batterie sono le principali beneficiarie dei sostegni destinati alla nuova capacità, anche se questa componente rappresenta ancora solo il 5% dei costi complessivi. L’agenzia analizza inoltre il MACSE, il meccanismo italiano per incentivare nuovi sistemi di accumulo, che punta a procurare circa 42 GWh di capacità entro il 2030.
Più coordinamento tra gli Stati per ridurre i costi
Un ruolo centrale è svolto anche dalla cooperazione tra i Paesi europei. Secondo le simulazioni di ACER, i meccanismi di capacità adottati da uno Stato possono ridurre fino al 66% i rischi di inadeguatezza nei Paesi confinanti che non dispongono degli stessi strumenti.
Una valutazione congiunta del fabbisogno di capacità potrebbe inoltre ridurre del 34% la capacità aggiuntiva necessaria. Per l’agenzia, coordinare meglio le politiche nazionali e valorizzare le risorse disponibili oltre confine permetterebbe di contenere i costi e rafforzare la sicurezza delle forniture.
Nel 2025 i consumatori europei hanno registrato in media 98 minuti di interruzione dell’elettricità. Per ACER, tuttavia, questi disservizi non sono stati causati da una carenza di risorse per soddisfare la domanda.