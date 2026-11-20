Le economie in via di sviluppo hanno bisogno di circa 300 miliardi di dollari all'anno ma nel 2024 hanno ricevuto solo 30 miliardi di dollari da fondi pubblici.
I negoziati sui finanziamenti per il clima sono fermi
La COP31 è arrivata a metà della seconda e ultima settimana, ma i negoziati sui finanziamenti per il clima sono ancora fermi, mentre aumenta l’urgenza di investire nella prevenzione e nella protezione dai disastri. ll Nepal, dove ad agosto il crollo di una porzione di un ghiacciaio al confine con il Tibet ha provocato una gravissima inondazione, ha chiesto un maggiore accesso ai fondi per il clima e più investimenti nei sistemi di allerta precoce per le catastrofi naturali.
I finanziamenti per il clima restano un tema molto divisivo ai negoziati della COP31: i Paesi più piccoli premono per ottenere maggiori risorse e le economie più avanzate insistono invece sulla necessità di ampliare la platea dei donatori. Il risultato è uno stallo perenne.
I dati delle Nazioni Unite mostrano che le economie in via di sviluppo hanno bisogno di circa 300 miliardi di dollari all’anno per adattarsi agli impatti dei cambiamenti climatici e prepararsi agli eventi futuri, ma nel 2024 hanno ricevuto appena 30 miliardi di dollari in finanziamenti pubblici e circa 6 miliardi da fonti private.
Il Nepal denuncia carenze nei finanziamenti per il clima
L’inondazione del 26 agosto in Nepal ha causato oltre 1.400 vittime e migliaia di dispersi. Il Paese asiatico, considerata un’economia a reddito medio-basso, si trova a dover far fronte a costi di ricostruzione pari a 5 miliardi di dollari. Nonostante ciò, il Governo del Nepal non è ancora riuscito ad ottenere fondi per l’assistenza finanziaria, come ha dichiarato Gita Chaudhary, Ministra nepalense dell’Agricoltura, delle Foreste e dell’Ambiente, in occasione della COP31.
«Non stiamo parlando di un buco finanziario, ma di una mancanza di equità», ha spiegato la Ministra. Il mese scorso il Fondo delle Nazioni Unite per la risposta alle perdite e ai danni (Fund for responding to Loss and Damage) ha stanziato in via provvisoria un primo finanziamento di soli 21,6 milioni di dollari a favore del Nepal.
Dalla parte del Nepal ci sono Bhutan, Kirghizistan e Tagikistan. Questo blocco di Paesi continua a chiedere maggiore attenzione alle conseguenze del riscaldamento globale nelle regioni montuose. In questo quadro si inserisce la promessa del Giappone, che si è impegnato a creare una rete nella regione dell’Asia-Pacifico per promuovere lo sviluppo di sistemi di allerta precoce.
A dimostrazione di quanto sostenuto dai rappresentanti del Governo del Nepal, i finanziamenti per le perdite e i danni risultano inferiori alle necessità individuate. A rendere difficile l’accesso al sostegno sono procedure complesse e fondi limitati. Il primo ciclo del Fondo per la risposta alle perdite e ai danni ha generato richieste per un valore di 2,8 miliardi di dollari statunitensi, superando di gran lunga la dotazione finanziaria iniziale di 342 milioni di dollari.
I nuovi impegni di finanza climatica sono diminuiti di oltre il 70% nel 2026
In base a una recente analisi di Carbon Brief, i nuovi impegni pluriennali di finanza climatica pubblica annunciati dai Paesi ad alto reddito sono diminuiti di oltre il 70% nel 2026 rispetto al precedente ciclo di promesse: da circa 40 a 11,7 miliardi di dollari all’anno. La maggior parte di questi impegni è scaduta nel 2025 e, da allora, non ci sono stati rinnovi.
Uno strumento di monitoraggio della società civile ha mostrato che solo sei Paesi hanno annunciato nuovi impegni pluriennali, tra cui un solo grande donatore: il Regno Unito. Al contrario, Germania, Francia e Giappone figurano tra gli Stati che non hanno definito ancora dei piani per nuovi finanziamenti per il clima. Dagli Stati Uniti, invece, a causa delle posizioni di Trump non ci aspetta nulla. Questo dato segnala un preoccupante arretramento degli impegni futuri.
Europa e Italia chiamate ad assumersi le proprie responsabilità
In base al nuovo rapporto del think tank ECCO, la finanza climatica pubblica impegnata dall’Italia è quasi triplicata tra il 2023 e il 2025, passando da 838 milioni a 2,29 miliardi di euro. Tuttavia, tale incremento sarebbe avvenuto soprattutto attraverso prestiti bilaterali. La quota destinata dall’Italia alle economie meno sviluppati e ai piccoli Stati insulari, i più vulnerabili e meno preparati a gestire i rischi, è invece scesa dal 47% al 9%. Nel 2025, a fronte di 2,3 miliardi di euro di finanza climatica impegnata, SACE avrebbe garantito 2,5 miliardi di dollari per progetti fossili, prevalentemente nel settore del gas, secondo ECCO.
PISTA, la Piattaforma per il Supporto agli Investimenti e l’Assistenza Tecnica ospitata dal Centro UNDP di Roma e sostenuta dal MASE, aiuta le economie via di sviluppo nella preparazione di iniziative di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, migliorandone la bancabilità e il dialogo con i potenziali finanziatori. Nei primi due anni di attività, ha spiegato il MASE in una nota, PISTA ha fornito assistenza tecnica a 25 progetti in 20 Paesi, prevalentemente in Africa. L’Italia ha mantenuto quindi gli aiuti allo sviluppo. Tuttavia, l’impegno annunciato nel 2021 è scaduto e il Governo non ha ancora indicato un obiettivo per gli anni successivi.
Il think tank ECCO sottolinea inoltre che nel dibattito sui finanziamenti del Piano Mattei è emersa la richiesta di allentare ulteriormente le regole. Il Ministero delle Finanze, azionista di SACE e Cassa Depositi e Prestiti, ha l’occasione e il potere di riorientarne il mandato dai fossili alla transizione, con date certe di uscita. I finanziamenti del Piano Mattei andrebbero inoltre rendicontati con maggiore trasparenza.
“Non possiamo continuare a discutere di finanza climatica come se si trattasse più che altro di attrarre investimenti. L’adattamento, la tutela della salute, la sicurezza dei territori e la riparazione dei danni climatici sono responsabilità pubbliche, non opportunità di mercato“, ha dichiarato Marica Di Pierri, portavoce dell’organizzazione ecologista A Sud.
“Chiediamo all’Unione europea di sbloccare il negoziato sul tripling della finanza per l’adattamento, di sostenere obiettivi quantificati e verificabili e di garantire risorse pubbliche aggiuntive, prevalentemente a fondo perduto, per i Paesi più vulnerabili e per il Fondo Loss & Damage. All’Italia chiediamo un nuovo impegno pluriennale di finanza climatica, maggiore sostegno ai fondi multilaterali e la fine delle garanzie pubbliche ai progetti fossili, a partire da quelle di SACE”, ha aggiunto Di Perri.
La contraddizione italiana risulta ancora più grave alla luce dei dati del Climate Risk Index 2027 di Germanwatch, presentato in questi giorni ad Antalya. Tra il 1996 e il 2025 gli eventi meteorologici estremi hanno provocato oltre 916mila morti e 4.700 miliardi di dollari di perdite economiche nel mondo. La Spagna è il terzo Paese più colpito nel 2025. L’Italia si colloca al dodicesimo posto nella classifica degli impatti degli ultimi trent’anni. Solo nel corso del 2025, il nostro Paese ha registrato 6.710 decessi associati agli eventi estremi, quasi tutti riconducibili alle ondate di calore.
Il Governo italiano, pertanto, dovrebbe annunciare entro la fine del 2026 un nuovo impegno pluriennale, con un obiettivo al 2030 e quote minime di sovvenzioni e di risorse per i Paesi più vulnerabili. Occorrono anche nuovi stanziamenti per il Fondo Italiano per il Clima, il principale strumento nazionale, che dopo il 2029 tornerebbe a una dotazione minima.
Fondi per l’adattamento ben al di sotto delle necessità stimate
Anche le risorse impegnate fino a questo momento per l’adattamento ai cambiamenti climatici sono ben al di sotto delle necessità stimate. Il Rapporto UNEP sul divario di adattamento 2026 (Adaptation Gap Report: Ready? Not) rileva che nel 2024 i flussi internazionali di finanziamenti pubblici per l’adattamento dalle economie avanzate a quelle in via di sviluppo hanno raggiunto i 28 -31 miliardi di dollari statunitensi, in aumento di 1 miliardo di dollari rispetto all’anno precedente. I flussi sono cresciuti in termini reali tra il 2019 e il 2024, ma sono diminuiti rispetto al picco del 2022 quando invece avrebbero dovuto aumentare.
Entro il 2035 bisognerebbe arrivare a 305 miliardi di dollari all’anno. Tuttavia, anche triplicando i flussi di finanziamento pubblico internazionale alle economie in via di sviluppo entro il 2035, come era stato promesso l’anno scorso alla COP30, si andrebbe a coprire solo il 20-29% di quanto necessario. Più positivamente, triplicare i flussi anche verso i piccoli Stati insulari potrebbe soddisfare il 49-84% delle necessità.