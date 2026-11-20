Creati in Cina piccoli dispositivi idrovoltaici che sfruttano l'architettura interna degli steli del loto e biofilm batterici, per generare elettricità dall'evaporazione dell'acqua. Oltre 30 giorni di energia per alimentar e LED e mini elettronica
Generatori a vapore d’acqua ottimizzati grazie alla natura
Madre Natura si rivela ancora una volta una delle migliori insegnanti per il progresso in ambito energetico. A dimostrarlo è una ricerca della Fujian Agriculture and Forestry University, in Cina, alle prese con un nuovo design per i generatori idrovoltaici.
Gli scienziati hanno ottimizzato questa tecnologia impiegando nell’architettura del dispositivo steli di loto, preziosi per la presenza al loro interno di microcanali porosi allineati in senso verticale; una struttura che ha permesso di evitare l’utilizzo dei più tradizionali, ma disordinati, nanotubi di carbonio o polimeri nanofibrosi.
Come funzionano i generatori idrovoltaici
L’ambito in cui si è mosso lo studio è ancora poco conosciuto a livello mediatico. I generatori di energia idrovoltaica hanno iniziato a farsi strada nei laboratori di ricerca abbastanza recentemente, nonostante la base empirica fosse nota già dallo scorso secolo.
Sono una classe di dispositivi in grado di produrre in maniera diretta elettricità dall’interazione tra superfici solide e l’acqua, sia questa sotto forma di pioggia, di umidità o di onde. In che modo? Sfruttando l’interazione elettrica a distanza ravvicinata tra molecole o ioni in movimento e superfici cariche.
Il vantaggio più immediato di questa tecnologia è che non possiede parti meccaniche in movimento, oltre ad essere applicabile in un ampio range di scenari. Al tempo stesso, tuttavia, la densità energetica, ossia l’energia disponibile per unità di superficie o volume, è ancora intrinsecamente bassa. In altre parole, i generatori idrovoltaici appaiono interessanti ma ancora lontanissimi dal mercato.
Una distanza che la ricerca cinese ha contribuito in parte ad accorciare.
Perché i WEG zoppicano?
Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica Device, si è concentrato su una tipologia idrovoltaica specifica: i generatori a vapore d’acqua o WEG (acronimo di Water evaporation–driven generator). Questi dispositivi sono realizzati con materiali porosi, ricchi di microscopici canali interni. Una volta immersi parzialmente nell’acqua, grazie alla capillarità e all’evaporazione, il liquido risale attraverso i pori e crea un gradiente di umidità dal basso verso l’alto. Alimentato dal calore dell’ambiente, questo flusso continuo trascina gli ioni lungo i canali fino all’elettrodo superiore, dove si crea una separazione di cariche e quindi una differenza di potenziale elettrico.
Ottimo sulla carta, meno nella pratica. I materiali usati finora nei WEG, come i nanotubi di carbonio, hanno strutture porose caotiche, capaci di rendere il movimento dell’acqua e degli ioni casuale e dispersivo. Ciò si traduce in perdite energetiche e una bassa raccolta di carica agli elettrodi.
Steli di loto e batteri elettroattivi
Le soluzioni alternative messe a punto sino ad oggi hanno cercato di superare il problema attraverso processi complessi o materiali semiconduttori costosi. L’approccio della Fujian Agriculture and Forestry University punta invece sulla semplicità. I ricercatori si sono ispirati al mondo naturale e più precisamente al modo in cui gli endofiti, ossia i batteri che vivono dentro le piante, aiutano il trasporto di acqua e nutrienti.
La pianta in questione? Il Loto, i cui steli offrono microcanali allineati verticalmente e capaci di guidare il flusso dell’acqua e la migrazione degli ioni in maniera ordinata. Il team ha così sezionato alcuni steli per poi farli colonizzare dai Geobacter sulfurreducens, batteri elettroattivi con buona conducibilità ionica ed elettrica e ricchi di gruppi idrofili. I microorganismi sono cresciuti all’interno dei canali sviluppando un biofilm. Successivamente questq struttura ibrida è stata liofilizzata e integrata con degli elettrodi alle estremità per raccogliere la corrente generata dal flusso di evaporazione dell’acqua.
I risultati dei test
Una volta messi alla prova, i nuovi generatori idrovoltaici a base di loto e batteri hanno mostrato una densità di potenza di 63 microwatt per centimetro quadrato, raggiungendo una tensione a circuito aperto di 1,48 volt.
Non solo. I dispositivi hanno mantenuto la produzione di energia elettrica per oltre 30 giorni, con un decadimento inferiore al 15%. Gli autori hanno spiegato che mettendo insieme più unità in un array 16 × 16, il sistema ottiene un’uscita stabile sufficiente ad alimentare piccoli dispositivi elettronici portatili, come una luce notturna, un display e-ink, una calcolatrice e uno smartphone.
Prima di poter arrivare a una diffusione commerciale, tuttavia, i ricercatori segnalano diversi ostacoli ancora aperti. Il funzionamento del sistema resta legato al clima circostante, tanto che un’aria più umida tende ad abbassare la tensione prodotta e mancano ancora valutazioni solide sui costi per il mercato, sulla possibilità di produrre il dispositivo in grandi quantità e sulla sua resistenza nel tempo fuori dal laboratorio.