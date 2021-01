Continua l’iniziativa di Invent che, grazie ai partner operativi e commerciali, porta i benefici del bonus statale in tutte le case italiane, con facilità

Articolo pubbliredazionale

Il 2021 si apre con un’ottima notizia sul fronte del comfort abitativo e della sostenibilità: la Legge di Bilancio 2021 conferma la proroga del Superbonus 110% fino al 30 giugno 2022. Sarà ancora più facile, per chi ancora ne sta valutando le possibilità, sfruttare l’incentivo statale per l’efficientamento energetico delle abitazioni.

E Invent si conferma al fianco delle famiglie italiane per rendere questa operazione facile e snella!

Come? Grazie a un ambizioso progetto di partnership commerciali e operative avviato nell’estate del 2020 e a un’organizzazione efficiente, digitalizzata e rodata, che consentono all’azienda di Noventa di Piave di gestire centinaia di cantieri contemporaneamente e assorbire il credito d’imposta emettendo, per il cliente finale, una fattura scontata di ben il 100%.

Ad affiancare Invent in questa iniziativa green troviamo un gruppo che, già dal nome, dichiara la propria missione di sostenibilità: Green Team.

Una partnership commerciale, quella tra Invent e Green Team, fondata su valori condivisi e analoga visione del futuro del pianeta: una coabitazione efficiente e rispettosa di uomo e natura sulla Terra.

Da oggi visione che tutti possono abbracciare, facilmente, grazie ai benefici del Superbonus 110% che le due aziende portano con facilità in tutte le case degli italiani!

IL FUTURO CHE SI FA REALTÀ

Un viaggio a Londra, un po’ di anni fa, che è un’ispirazione, una visione: fotovoltaico presente sulla maggior parte degli edifici, taxi e mobilità elettrica, il gas che non è più presente da tempo nelle case.

Così inizia, nel 2016, la storia di Green Team, un gruppo di progettisti e di commerciali che si unisce, mosso da una missione: aiutare le famiglie italiane ad abbracciare un nuovo stile di vita, più sostenibile dal punto di vista del consumo di energia e risorse naturali.

E, per farlo, Green Team si impegna a istruire e agevolare l’utilizzo di incentivi e occasioni di risparmio messe a disposizione dall’Unione Europea attraverso gli Stati per mobilitare la sensibilizzazione verso lo stato di salute del pianeta e arrestare il cambiamento climatico.

Non di soli ideali parliamo però: perché i contributi per l’efficientamento energetico degli edifici sono concreti, e Green Team aiuta le famiglie a utilizzarli, sollevando i cittadini dalle incombenze e dai meandri della burocrazia, rendendo l’accesso al credito facile e realmente utile.

Nato da 3 soci fondatori, Green Team ha oggi all’attivo 12 tecnici, 20 studi affiliati sul territorio di Abruzzo, Marche, Molise, Emilia Romagna e, in espansione, in Puglia, per un totale di oltre 40 professionisti (progettisti, commerciali, commercialisti,) che si dedicano a promuovere l’accesso al mondo di prodotti e dei servizi green.

A questo “Dream” Team si associa poi anche la filiera di imprese edili, fornitori e installatori che consente di offrire ai clienti un servizio di efficientamento energetico davvero chiavi in mano.

Ed è qui che entra in gioco Invent, azienda che da oltre 15 anni produce e installa impianti fotovoltaici di design tecnologicamente avanzatissimi, un’eccellenza italiana in ambito green: il partner ideale per portare l’offerta commerciale di Green Team davvero a un nuovo livello qualitativo.

Grazie alle idee innovative, all’organizzazione e alla presenza stabile sul territorio di Invent, nonché alla vicinanza al cliente che le due imprese condividono, Invent e Green Team oggi si alleano per offrire un pacchetto di servizi di riqualificazione completa delle abitazioni grazie al Superbonus 110%.

Nel corso dei mesi Invent ha infatti siglato un ricco ventaglio di partnership che gli consentono di coordinare un progetto integrale di riqualificazione energetica ed edilizia, ben oltre la sola installazione del fotovoltaico.

Un’occasione da non lasciarsi sfuggire per rendere il futuro dell’energia una realtà già da oggi!

SUPERBONUS 110%: COME SI OTTIENE

Il Superbonus 110% è un incentivo istituito dallo Stato Italiano a partire dal 1° luglio 2020 e valido, secondo l’ultima Legge di Bilancio che ne ha prorogato di 6 mesi i termini, fino al 30 giugno 2022.

Il bonus è destinato esclusivamente ai privati cittadini (non alle imprese) per la realizzazione di lavori di riqualificazione energetica agli edifici residenziali che migliorino di almeno due livello la classe energetica dell’edificio oggetto dell’intervento.

Oltre a questo, requisiti per l’accesso al sostegno, sono che l’intervento interessi immobili non strumentali con un massimo di 2 unità per contribuente e sia eseguito congiuntamente a quelli “primari” di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione, coibentazione dell’edificio, a sistemi ibridi e a pompa di calore.

La misura è dunque pensata per sostenere opere di miglioramento dell’efficienza e delle prestazioni energetiche e può essere utilizzato anche per l’installazione di pannelli fotovoltaici, se realizzata in concomitanza delle situazioni appena elencate.

Il recupero del credito avverrà in 5 anni con detrazione fiscale oppure, affidandosi a Invent che acquisirà il credito, con uno sconto del 100% direttamente in fattura!

Un risparmio non solo dal punto di vista energetico ed economico, ma anche di tempo e impegno, grazie all’organizzazione di Invent che si curerà di tutte le pratiche burocratiche e garantirà un intervento chiavi in mano praticamente a costo zero.

LA SVOLTA GREEN CHE FA BENE AL PIANETA E ALL’ECONOMIA DOMESTICA

«Noi sposiamo il cambiamento e, con il Superbonus 110%, vogliamo aiutare l’Italia a fare un salto nel futuro energetico, rendendola una nazione al pari dei Paesi più evoluti. Vogliamo prima di tutto fare cultura sui benefici di un approccio green e sostenibile e così aiutare le famiglie italiane a cambiare in meglio il proprio stile di vita.»

Da queste parole ambiziose, visionarie ma decise e concrete di Marco Canarella, socio fondatore di Green Team, traspare tutta la missione che lega Green Team a Invent.

Una missione fatta prima di tutto di informazione, formazione e sensibilizzazione verso la possibilità per tutti, finalmente, di avere una casa passiva. Se, come ripete spesso Marco Canarella, le bollette sono come “un mutuo a vita”, avere la possibilità oggi di abolire questa incombenza, migliorando insieme il proprio comfort abitativo e facendo del bene al pianeta, il tutto a costo zero, è un’opportunità da non lasciarsi sfuggire.

Con Invent e Green Team sarà davvero solo un piacere rendere finalmente la propria abitazione più confortevole, moderna e sostenibile!