Per il servizio di sharing di Roma e Milano è nato un nuovo scooter elettrico sviluppato da Askoll insieme a Cooltra
Scooter Askoll, MY26 è l'elettrico nato per Cooltra
Metti un'azienda italiana specializzata nello sviluppo di scooter elettrici, Askoll, ed una spagnola che ha fatto della mobilità condivisa il suo business, Cooltra ed il risultato è un nuovo mezzo a batteria per girare Roma e Milano a inquinamento zero. Arriverà a Roma e Milano, infatti, il nuovo MY26, innovativo scooter elettrico realizzato in Italia, concepito proprio per l’utilizzo condiviso, e non adattato a questo servizio. E' interessante questo progetto industriale, che secondo le aziende coinvolte rappresenta il primo veicolo al mondo concepito, progettato e realizzato specificamente per la sharing mobility.
Roma e Milano
Le due città italiane, le più grandi del Paese, rappresentano il terreno ideale per testare sia lo scooter che il servizio di sharing: saranno 350 le unità di MY26 pronte per essere immesse in strada; il lavoro dei due player ha puntato sui dati raccolti nell'uso dei mezzi, sulle indicazioni provenienti dai centri di manutenzione e riscontri dei clienti. Nella società contemporanea, data driven, sappiamo quanto la gestione e analisi dei dati siano fondamentali per lo sviluppo di servizi specifici, basati su informazioni puntuali, affidabilità e qualità del servizio.
Il nuovo scooter Askoll
Oltre il servizio che andrà a svolgere, MY26 diventerà anche un prodotto commerciale, per cui vediamo quali sono le caratteristiche che lo contraddistinguono. Iniziamo dai km di autonomia; sono 150, molti per un mezzo ad uso urbano, frutto di un miglior efficientamento sulla batteria. Infatti, il modello precedente arrivava a non più di 85 km. Lo scooter ha anche una maggiore protezione alla guida, spazio disponibile migliorato e gestione del veicolo semplificata. Tutte peculiarità diffuse dalla casa produttrice, che sarebbero interessanti da provare in un test drive, che speriamo di poter realizzare prossimamente.
Highlight del MY26
• Comfort ed esperienza di guida: carrozzeria più ampia, maggiore protezione dal vento, più spazio per conducente e passeggero, nuovo bauletto posteriore dal design più moderno e riconoscibile e accelerazione più progressiva, senza ricercare una maggiore velocità.
• Efficienza e operatività: maggiore capacità delle batterie, gestione energetica ottimizzata, efficienza superiore e peso inferiore; interventi finalizzati a ridurre la manutenzione e i costi operativi, migliorando continuità e affidabilità del servizio.
Le soluzioni adottate puntano a offrire un’esperienza d’uso più confortevole e affidabile, con particolare attenzione alla protezione del conducente durante la guida.
Motore elettrico e prestazioni
Entriamo più a fondo nel dettaglio tecnico del nuovo MY26, che l'azienda italiana ha dotato di un motore elettrico da 3,9 kW di potenza e una coppia massima di 178 Nm, con una velocità massima di 45 km/h. Omologato nella categoria L1e-B, può essere guidato con patenti AM, A1, A2, A e B. Restiamo sulla soluzione di accumulo scelta per lo scooter Askoll; ci sono in totale tre batterie estraibili agli ioni di litio, da 8 kg ciascuna, che raggiungono la massima ricarica in 6 ore.
Tra l'altro le batterie sono protette da un sistema antifurto appositamente pensato per lo sharing. Una protezione per chi guida, ma anche per l'azienda di sharing. Trattandosi di un mezzo elettrico, è stato dotato di rigenerazione attiva che consente il recupero di energia durante la marcia. E ancora per rendere semplificate le manovre di spostamento a bassa velocità, è stata implementata la funzione chiamata Walk Assist.
Dimensioni e caratteristiche tecniche di MY26
Lo scooter è lungo 1,9 metri, che può raggiungere i 2 metri e oltre con gli accessori, mente è larga 67 centimetri ed un'altezza della sella di 760 mm. Il peso è di 80 kg, ma senza le batterie, e può arrivare a trasportare un peso massimo di 270 kg, quindi comodamente due persone che è la configurazione tipo di uno scooter, a cui si aggiunge il bauletto.
Per quanto riguarda i freni, questi possono contare su un freno anteriore da 220 mm e uno posteriore idraulico a disco da 190 mm. Le ruote sono da 16 pollici, caratteristiche complessive che migliorano comfort, maneggevolezza e sicurezza d'utilizzo anche in presenza di frequenti arresti, ripartenze e differenti condizioni del fondo stradale. Chiudiamo con la connettività. MY26 è predisposto per i software di fleet management, ha un display digitale LCD in bianco e nero, fari e luci direzione a LED.