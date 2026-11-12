Accesso diretto al FER X, aggiornate le Regole operative

Il MASE approva le integrazioni che definiscono le modalità di accesso diretto degli impianti rinnovabili al regime del FER-X Definitivo e le condizioni per l’erogazione dei prezzi di aggiudicazione.
Le regole del GSE sull’accesso diretto al FER X
Mentre il capitolo aste scalda i motori, il meccanismo di accesso diretto al FER X definitivo compie i primi passi. È di oggi infatti la pubblicazione del decreto direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica con cui si approvano le norme operative dedicate. Il dicastero ha dato il via libera all’aggiornamento delle Regole del Gestore dei Servizi energetici (GSE) e il testo oggi riporta un capitolo ad hoc su modalità di presentazione e valutazione delle domande per gli impianti fino a 1 MW. Definendo anche requisiti, criteri e condizioni operative per l’erogazione effettiva dei prezzi di aggiudicazione.
Quali soggetti sono ammessi? Entro il limite complessivo di 10 GW, tutti gli impianti rinnovabili nuovi o potenziati con una capacità uguale o inferiore ad 1 MW. A patto che l’avvio dei lavori (verificato tramite comunicazione all’amministrazione competente) sia stato successivo al 7 agosto 2026 e che l’entrata in esercizio avvenga entro il 31 dicembre 2030. Nota bene: in caso di rifacimenti di impianti legati ad altri incentivi è essenziale che i lavori inizino dopo la fine o la rinuncia formale dei precedenti contributi; tuttavia, specificano le regole, gli ordini di attrezzature o impegni vincolanti possono precedere la fine dei precedenti incentivi.
Una volta saturato il contingente a disposizione per l’accesso diretto, il GSE pubblicherà un avviso fissando la scadenza per le richieste entro i 60 giorni successivi.
Entrata in esercizio
Questa fase coincide con il primo funzionamento in parallelo con il sistema elettrico dopo l’installazione dei contatori e l’attivazione della connessione da parte del gestore di rete. La comunicazione di entrata in esercizio deve essere inviata entro 90 giorni dalla data registrata su GAUDÌ di Terna.
Per gli interventi di rifacimento, se GAUDÌ riporta la data dell’impianto antecedente ai lavori, la data effettiva è quella attestata dal Direttore dei Lavori riferita al primo parallelo dopo il completamento dei lavori.
Prezzo di aggiudicazione
Ricordiamo che per gli impianti con accesso diretto al FER X definitivo il prezzo di aggiudicazione base verrà fissato da ARERA. Qualora l’impianto abbia già beneficiato dello “Spalma incentivi”, il valore sarà decurtato del 3%, a meno che l’intervento non comporti un potenziamento dell’impianto preesistente pari ad almeno il 20%.
Il prezzo base sarà quindi adeguato al 100% dell’inflazione registrata tra l’entrata in vigore del DM FER-X e l’entrata in esercizio attesa applicando anche l’eventuale riduzione proporzionale fino al 35% in caso di cumulo con altri contributi in conto capitale (fino al 40% dell’investimento), e le maggiorazioni specifiche. Tra queste ultime rientrano il premio per impianti su specchi d’acqua (+10 €/MWh) e quello per la rimozione di amianto o eternit (+27 €/MWh).