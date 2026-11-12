Il Metodo Mattei, a Roma il forum su Africa, agricoltura ed energia

Da oggi e fino a domani, governi africani, imprese e finanziatori sono riuniti in via del Corso. L’obiettivo dichiarato è passare dalle relazioni ai progetti. Stasera la prima edizione degli Enrico Mattei Awards.
Si apre oggi al Grand Hotel Plaza di Roma il Forum internazionale “Il Metodo Mattei 2026”, promosso dalla Fondazione Social Economic Development Enrico Mattei (SED). L’appuntamento prosegue domani e riunisce rappresentanti di governi e istituzioni africane, diplomatici, aziende italiane e internazionali e operatori finanziari, per costruire partenariati industriali tra Italia e Africa.
Che cos’è il Metodo Mattei
Il nome rimanda a una formula che circola da tempo nel dibattito italiano sull’Africa. Lo schema di decreto con cui il Governo ha presentato nel luglio 2024 al Parlamento il Piano Mattei la definisce l’elemento qualificante della strategia. Il documento la riassume in tre verbi: “Ascoltare, rispettare, costruire insieme”. Alla base c’è l’idea di un partenariato tra pari, che rifiuta sia l’approccio paternalistico e caritatevole sia quello predatorio e supera la distinzione tra donatore e beneficiario.
In pratica, i progetti vengono definiti e realizzati insieme ai Paesi africani, a partire da contatti diretti con i loro rappresentanti, perché ne mantengano la titolarità in tutte le fasi. I ritorni economici e sociali devono restare sul territorio e funzionare da leva per ulteriori sviluppi. Il testo richiama l’eredità di Enrico Mattei e la sua capacità di coniugare la crescita italiana con il coinvolgimento dei Paesi africani, senza interventi preconfezionati né imposti dall’alto. Secondo il documento governativo questo approccio resta valido e può essere esteso oltre l’energia, il settore in cui si è finora concentrato.
Il Piano governativo si articola in sei direttrici: istruzione e formazione, sanità, acqua, agricoltura, energia e infrastrutture fisiche e digitali. La prima fase prevede progetti pilota in nove Paesi: Egitto, Tunisia, Marocco, Algeria, Kenya, Etiopia, Mozambico, Repubblica del Congo e Costa d’Avorio. Tra gli obiettivi dichiarati c’è anche il diritto dei giovani africani a non dover emigrare, affrontando alla radice le cause dei flussi migratori.
Piano e forum ovviamente sono elementi distinti ma inevitabilmente alcuni temi si sovrappongono: la ricaduta locale del valore, la formazione, il legame tra sviluppo e migrazioni.
L’idea di fondo secondo la Fondazione
Il forum si rifà al principio attribuito a Mattei di “costruire con l’Africa, non per l’Africa”. Gli organizzatori lo declinano in un modello di cooperazione basato su rispetto reciproco, competenze complementari e valore condiviso. Il punto di partenza è l’agricoltura, considerata uno dei principali motori di sviluppo del continente. La produzione, però, non basta: per la Fondazione è decisivo che trasformazione industriale, conservazione, logistica e distribuzione si sviluppino nei Paesi produttori, così da creare lavoro qualificato e trattenere sul territorio una parte maggiore della ricchezza.
La Fondazione presenta il forum come il proseguimento del proprio lavoro operativo su progetti agricoli e agroindustriali in Africa, sviluppati con partner come RINA, Topcon e Howden. Agli interventi produttivi affianca percorsi di formazione tecnica. Nelle intenzioni degli organizzatori, programmi produttivi e occupazionali dovrebbero affiancarsi all’assistenza, necessaria soprattutto nelle emergenze, per offrire alle comunità prospettive stabili e ridurre le fragilità economiche all’origine delle migrazioni.
Oggi: il Metodo e le filiere
La giornata inaugurale è dedicata al Metodo e alle filiere strategiche. Dopo l’apertura istituzionale delle 9.30 sono previste sei sessioni, dall’agricoltura come motore dell’industrializzazione alla trasformazione locale delle materie prime, fino a infrastrutture e logistica, salute e formazione, sicurezza fisica e cibernetica.
Tra i relatori figurano il presidente della Fondazione, Aroldo Curzi Mattei, e Samia Nkrumah, fondatrice e direttrice della Kwame Nkrumah Foundation. Intervengono anche la sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento Giuseppina Castiello, Fabrizio Lobasso della Farnesina, gli ambasciatori di Messico ed Emirati Arabi Uniti e Jean-Leonard Touadi per la FAO. Da confermare la presenza di Aliko Dangote, di due esponenti del governo iracheno e di altri ospiti internazionali.
Spazio rilevante all’energia, affrontata, dicono gli organizzatori, con approccio pragmatico. Un primo panel è dedicato a petrolio e gas, con Kuwait Petroleum Italia (Q8), Glencore, una società del gruppo Sonatrach, la libica National Oil Corporation e un ex ministro del Petrolio venezuelano. Il secondo guarda ai nuovi vettori: biocarburanti, idrogeno, rinnovabili, combustibili sintetici e stoccaggi, con Walter Tosto, Schneider Electric, Terna, UFI Hydrogen, RINA e Milani. Nel pomeriggio la sessione su infrastrutture e logistica vede, tra gli altri, Fincantieri Infrastructure, FS Engineering, Salcef Group, Orascom Construction e Alis-Gruppo Grimaldi.
In serata, alle 20.45, la cena di gala a invito con la prima edizione degli Enrico Mattei Awards. I premi sono destinati a personalità che si sono distinte per visione, performance, impatto sociale e sostenibilità.
Domani: nove Paesi e il tavolo degli investimenti
Venerdì 13 novembre il programma passa ai progetti. Dopo un tavolo su clima e acqua, sono previsti nove focus dedicati ad altrettanti Paesi: Uganda, Botswana, Egitto, Repubblica Democratica del Congo, Somalia, Repubblica del Congo, Camerun, Algeria e Senegal. Ognuno ha una vocazione specifica, dalla sicurezza alimentare alla farmaceutica, dalle infrastrutture energetiche alla formazione industriale.
Al centro della giornata il Tavolo degli Investimenti, alle 13.30, moderato da Neo Mooki, presidente della Borsa del Botswana. Si discuterà di cosa serva perché un progetto africano diventi finanziabile. Partecipano tra gli altri SACE, SIMEST e Cassa Depositi e Prestiti, oltre alla Camera di Commercio Italo-Araba. Sono ancora da confermare African Finance Corporation, Fondo Europeo per gli Investimenti e Tether. In chiusura, alle 17.30, gli annunci di progetti e partenariati, poi le conclusioni istituzionali e il comunicato finale, con fine dei lavori alle 18.
La scommessa
La Fondazione dichiara di voler consegnare entro la chiusura della seconda giornata controparti identificate, partner industriali, fonti di finanziamento e progetti avviati verso la realizzazione. Il successo, spiegano gli organizzatori, si misurerà non dalla sala piena ma dal numero di progetti che andranno avanti dopo il forum. Il programma indica come donor Cotemar, Petroquimia del Golfo, Aither Impact, Veycra e Socrate, tra gli altri, e come media partner Forbes Italia.