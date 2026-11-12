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Auto elettriche, dal 2021 ridotto di 5 volte il consumo di petrolio

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Paolo Travisi12 Novembre 2026Tempo di lettura: 3 minuti

I veicoli elettrici sostituiscono a livello globale una quantità di petrolio cinque volte superiore rispetto a cinque anni fa

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Auto elettriche, dal 2021 a oggi ridotto di 5 volte il consumo di petrolio
Fonte immagine Depositphotos

Meno petrolio in 5 anni: merito delle auto elettriche

Un risparmio di petrolio cresciuto di cinque volte in cinque anni. Merito delle auto elettriche che a livello globale rappresentano appena il 4,2% del parco circolante, ma stanno crescendo nelle immatricolazioni. Circa un quarto delle nuove vendute nel mondo, cioè il 25% è una BEV. Nel 2021 eravamo al 6,6%.

E questa è una buona notizia, soprattutto perché questo aumento di nuove elettriche consente di ridurre il consumo di 1,2 milioni di barili di petrolio al giorno. La stima di un’analisi condotta da T&E è di una riduzione dell’1,2% del consumo globale, che nel 2021 (termine di riferimento) era di 215.000 barili al giorno.

Impegno costante globale

Alla COP26 di Glasgow, 24 paesi e un gruppo di importanti case automobilistiche avevano stabilito di perseguire l’obiettivo di cancellare l’era dei veicoli alimentati a combustibili fossili entro il 2040. O prima di quella data. Ora, l’Ue ha ulteriormente modificato la percentuale di riduzione delle emissioni da veicoli a motore endotermico al 2035, ma è improbabile che il trasporto persone e merci viaggino solo in elettrico nei prossimi decenni. Una riduzione importante si, una riduzione totale no. Ma è chiaro, anche da questa analisi, che i veicoli elettrici rappresentano il modo più efficace per ridurre la domanda di petrolio, quindi inquinamento ed emissioni, e migliorare anche la sicurezza energetica dei singoli paesi.

Più bus, meno truck

Sul versante del trasporto persone, gli autobus elettrificati rappresentano il 5% della flotta globale, invece i truck elettrici (guarda il nostro speciale video da Ecomondo 2026) si attestano appena all’1%. T&E stima che questi veicoli consentano di risparmiare fino a 320.000 barili di petrolio al giorno. E’ noto, ma non guasta mai ripeterlo, che il trasporto su strada consuma quasi la metà di tutto il petrolio mondiale, per cui la transizione ai veicoli elettrici è fondamentale.

Secondo le attuali politiche globali le auto a batteria potrebbero sostituire circa 5,8 milioni di barili di petrolio al giorno entro il 2034, replicando la prolungata crisi petrolifera del 2026. Secondo T&E, accelerare l’adozione dei veicoli elettrici sarà fondamentale per prevenire futuri shock petroliferi.

Fonte immagine T&E

Poteri forti

“Al momento, gli unici a trarre vantaggio dalla nostra dipendenza dal petrolio sono i giganti dei combustibili fossili e gli stati petroliferi. Paesi con una percentuale di vendite di veicoli elettrici vicina al 100%, come Norvegia, Danimarca e Hong Kong, si sono di fatto protetti da futuri shock. A cinque anni dalla conferenza di Glasgow, i veicoli elettrici rappresentano una delle vittorie più nette nella storia del cambiamento climatico globale. Alla COP di quest’anno, i leader mondiali devono fissare obiettivi vincolanti in materia di elettrificazione”, spiega Antony Froggatt, direttore senior di T&E.

Attualmente, le auto 100% elettriche evitano l’immissione in atmosfera di più di 200 milioni di tonnellate di CO2 all’anno. Ma secondo T&E, elettrificare i trasporti è essenziale per la transizione energetica globale, perché trasforma i veicoli in vera e propria riserva di energia per la rete elettrica. Se alla COP31 si troverà un intesa forte sul supporto ai veicoli elettrici, potremmo assistere a un boom simile a quello registrato da eolico e solare nei summit passati.

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About Author / Paolo Travisi

Paolo Travisi ha iniziato il suo percorso da giornalista nel 2004, come redattore del network televisivo 7Gold, una palestra professionale incredibile in cui è diventato giornalista professionista, realizzando servizi tv, dalla cronaca alla cultura, e collaborando a programmi e talk condotti da professionisti quali Aldo Biscardi, Alessandro Milan, David Parenzo. In parallelo all'esperienza televisiva, ha iniziato a scrivere per Il Messaggero web, all'epoca guidato da Davide Desario (attuale direttore di Adn Kronos) e poi a scrivere di scienza, tecnologia e cultura anche per l'edizione cartacea. La passione per la scrittura e la scienza, lo ha portato a collaborare con la “storica” rubrica TuttoScienze de La Stampa, con interviste a scienziati italiani ed internazionali. Dalla scienza alla sostenibilità, con la collaborazione con Green&Blue di Repubblica. Per Rinnovabili scrive quotidianamente e con grande entusiasmo di mobilità elettrica, realizza test drive delle auto e video per le pagine social.

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