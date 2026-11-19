Un team di ricerca sudcoreano ha sviluppato un innovativo contatto posteriore trasparente in polimero per il solfoselenuro di antimonio, aprendo nuove strade per il fotovoltaico di nuova generazione.
La nuova generazione di celle solari tandem bifacciali
Solfoselenuro di antimonio, formula chimica Sb2(S,Se)3. Il nome può essere di non facile memorizzazione ma nel campo fotovoltaico questo composto sta conquistando la sua piccola fama.
Di cosa si tratta? Di un semiconduttore a film sottile il cui bandgap regolabile e l’elevato coefficiente di assorbimento ottico ne fanno un ottimo candidato per le celle solari di nuova generazione, in particolare per quelle con architetture multigiunzione e dotate di bifaccialità.
A mettere alla prova il composto in questa doppia sfida è oggi uno studio del Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology (DGIST), in Corea del Sud. Qui un team di scienziati ha realizzato un nuovo contatto posteriore trasparente in grado di regalare al solfoselenuro di antimonio una delle migliori prestazioni pratiche in una cella tandem a 4 terminali.
I vantaggi (sulla carta) del solfoselenuro di antimonio
Prima di approfondire le nuove celle solari tandem bifacciali, va fatta una premessa. Ci sono diverse caratteristiche che rendono questo materiale interessante nonostante l’efficienza di conversione non brilli ancora.
Il solfoselenuro di antimonio è un semiconduttore dotato di alto coefficiente di assorbimento, capace di catturare la luce con spessori di poche centinaia di nanometri. La possibilità di regolare il bandgap variando il rapporto zolfo/selenio lo rende ideale per fotovoltaico indoor, celle semitrasparenti e dispositivi tandem.
Non solo. Rispetto a film sottili come il CdTe, impiega elementi abbondanti, poco tossici e con pochi elementi, facilitando l’omogeneità e la scalabilità industriale. Inoltre, offre un’ottima stabilità ambientale, insolubilità in acqua e richiede temperature di sintesi basse, consentendo l’uso di substrati flessibili e leggeri.
L’elettrodo trasparente coreano
L’obiettivo dello studio era mettere a punto un contatto per l’unità in Sb2(S,Se)3 che permettesse alla luce di passare senza ostacoli, garantendo al contempo un’ottima estrazione delle cariche elettriche, senza ricorrere al più conosciuto ma in questo caso problematico ITO (Indium Tin Oxide).
La chiave del lavoro è stata la chimica organica. Gli scienziati hanno realizzato un nuovo contatto posteriore trasparente composto da due strati polimerici sovrapposti: lo Spiro-OMeTAD e il PEDOT:PSS, migliorando le prestazioni di quest’ultimo attraverso un trattamento con solvente. Il processo ha permesso al team di ridurre la resistenza elettrica superficiale di quasi 4 ordini di grandezza mantenendo un’elevata trasparenza ottica.
Grazie a questa aggiunta, la cella fotovoltaica in solfoselenuro di antimonio può catturare i fotoni da entrambi i lati. I test di laboratorio hanno mostrato un’efficienza di conversione del lato anteriore dell’8,2% (il record è al momento intorno al 10%) e un’efficienza del lato posteriore del 3%. Con densità di potenza generata di 9,7 mW/cm2 sotto illuminazione combinata (1 sole sul fronte e 0,3 soli sul retro).
Le performance delle celle solari tandem bifacciali
Ora questo semiconduttore è in grado di assorbire la luce visibile ad alta e media energia, ovvero la gamma che va dall’ultravioletto fino al verde, giallo e arancione/rosso chiaro, mentre lascia passare la luce a bassa energia, vale a dire rosso e vicino infrarosso.
Per non sprecare neppure un fotone, il team ha integrato la cella solare in solfoselenuro di antimonio come unità superiore in un’architettura tandem a 4 terminali con una cella in CuInSe2. La doppia giunzione ha permesso al sistema di raggiungere un’efficienza complessiva combinata del 12,32% in condizioni standard, mantenendo la bifaccialità. Raggiungendo inoltre una densità di potenza bifacciale di 18,81 mW/cm² sotto l’illuminazione di 1 sole.
“Questo studio ha dimostrato in modo inequivocabile non solo la fattibilità della generazione di energia bifacciale utilizzando celle solari a base di antimonio, ma anche il loro potenziale di integrazione in celle solari tandem attraverso il nuovo elettrodo posteriore in polimero trasparente”, hanno affermato i ricercatori. “Prevediamo di migliorare ulteriormente le prestazioni delle celle solari ottimizzando l’interfaccia tra l’elettrodo e lo strato fotoricettivo, nonché la struttura ottica.”
La ricerca “Conductivity‐Engineered Polymeric Rear Contacts for Bifacial Sb2(S,Se)3 Solar Cells and 4T Tandem Photovoltaics” è stata pubblicata su Advanced Materials.