Intervista esclusiva per Rinnovabili alla Vice President of Sustainability della Formula E: dalla riduzione delle emissioni nella logistica alle batterie senza terre rare, passando per la nuova GEN4 e l'economia circolare. Come trasformare le corse elettriche in un laboratorio di innovazione sostenibile.
La sostenibilità può rappresentare un limite per il motorsport tradizionale, quello animato dai motori endotermici. Ma se sostituiamo ai bolidi di Formula 1, il motore elettrico, il risultato è la Formula E, dove la tecnologia per le auto a batteria è al suo massimo splendore. Rinnovabili ha intervistato in esclusiva, Julia Pallé, Vice President of Sustainability della Formula E, entrata in quel mondo nel 2014, in cui ha contribuito a costruire una strategia lungimirante di sostenibilità, che abbraccia ogni aspetto della competizione: dalla logistica internazionale alla gestione degli pneumatici a fine vita, dalle batterie prive di terre rare alle tecnologie destinate a trasferirsi dalle monoposto alle auto di tutti i giorni. Julia Pallé ci ha raccontato le sfide affrontate e quelle ancora da vincere, con la convinzione che innovazione, prestazioni e sostenibilità non devono necessariamente comportare compromessi.
Vorrei iniziare l’intervista con una domanda personale, da dove nasce il suo interesse per la sostenibilità?
La passione per la sostenibilità nasce dalla mia infanzia. Sono nata e cresciuta in una zona della Francia che è essenzialmente una riserva naturale, quindi penso di aver sempre amato e avuto a cuore la natura. Ho deciso che volevo fare qualcosa per il pianeta e per le persone che lo abitano.
Quando studiavo economia, eravamo nel periodo della crisi dei mutui subprime e mi sono resa conto che stava emergendo un nuovo paradigma economico, lo sviluppo sostenibile. Era un nuovo modo di pensare alla creazione di valore, non soltanto per gli azionisti, ma anche per tutti i portatori di interesse, comprendendo i tre aspetti della sostenibilità: ambientale, sociale ed economico.
Perché ha deciso di applicarlo anche al mondo del motorsport?
Per puro caso. Provengo dalla città francese in cui ha sede Michelin, il produttore di pneumatici, e mi è capitato di trovare il mio primo lavoro nel loro dipartimento motorsport. È lì che ho capito che si trattava dell’ambiente perfetto per me, perché era un luogo in cui c’erano molte sfide da affrontare per cambiare le percezioni e dimostrare che si può davvero sorprendere le persone offrendo lo spettacolo più sostenibile possibile e trasmettendo messaggi di sostenibilità in uno sport che sembra molto negativo dal punto di vista ambientale. Era anche uno sport e un ambiente fortemente dominati dagli uomini, e c’era anche bisogno di una leadership femminile, quindi ho potuto combinare due delle mie passioni.
A gennaio 2026 la Formula E ha raggiunto un altro traguardo, diventando il primo campionato sportivo al mondo a ottenere la certificazione B Corp. In che modo questo cambia il modo in cui lo sport si assume le proprie responsabilità nei confronti dell’ambiente e delle persone?
La certificazione B Corp testimonia il fatto che volevamo davvero coinvolgere il potere dell’industria sportiva per dimostrare, attraverso il movimento B Corp, che è possibile avere un mondo in cui si fa impresa in modo positivo, sia per le persone sia per il pianeta nel suo complesso. In definitiva, non credo che questo abbia cambiato qualcosa nella nostra attività, perché stavamo già mettendo l’impatto sociale e ambientale al centro delle nostre considerazioni aziendali. Ha dato ai nostri fan un segnale più chiaro e più forte sul modo in cui gestiamo la nostra governance. Ha inoltre trasmesso un segnale molto forte ai potenziali partner che condividono la nostra stessa visione, dimostrando che siamo completamente allineati a livello di leadership strategica.
Portare un campionato in giro per il mondo comporta importanti sfide logistiche. Quali sono stati i risultati più significativi nella riduzione delle emissioni legate ai viaggi?
Se consideriamo sia il trasporto delle merci sia i viaggi di lavoro, per noi, in quanto campionato, questi rappresentano la maggior parte delle nostre emissioni di CO2, creando la necessità di trovare soluzioni per ridurle. Probabilmente il progetto più significativo che abbiamo intrapreso di recente è un ripensamento completo del nostro approccio alla logistica insieme al nostro partner logistico, DHL. Condividiamo le stesse ambizioni e gli stessi obiettivi; entrambi siamo impegnati a raggiungere le emissioni nette zero e la realtà è che lo Scope 3, che rappresenta la quota maggiore delle nostre emissioni, corrisponde agli Scope 1 e 2 di DHL. Abbiamo quindi avviato un progetto per ridurre da tre a due il numero dei nostri aerei destinati all’intera logistica della Formula E, che viaggia in tutto il mondo. A nostra volta, abbiamo aumentato la quantità di trasporto marittimo delle merci e questo ci ha permesso di ridurre di quasi il 30% le emissioni legate al trasporto delle merci. Ciò ci ha consentito di ridurre drasticamente le emissioni complessive del campionato e di rimanere sulla strada giusta per rispettare il nostro impegno a raggiungere le emissioni nette zero e i nostri obiettivi di riduzione progressiva anno dopo anno.
Con la nuova monoposto GEN4, capace di superare i 335 km/h e progettata per essere riutilizzabile al 100%, come dimostrate che l’innovazione ecologica può essere anche spettacolare ed emozionante?
La nuova vettura GEN4 è l’incarnazione di tutto questo. È l’auto più veloce e potente che abbiamo prodotto e che porteremo su un circuito, pur essendo riciclabile e riutilizzabile al 100%. È davvero sorprendente pensare che siamo riusciti a dimostrare che con questa vettura non è necessario scendere a compromessi. È la migliore incarnazione di tutto questo da qualsiasi punto di vista. Sappiamo che lascerà i nostri fan a bocca aperta, toccherà i loro cuori e le loro menti e trasmetterà il messaggio che abbiamo sempre voluto cercare di comunicare loro: che è possibile vivere uno stile di vita sostenibile che non venga percepito come un vincolo, ma che abbiamo davanti a noi un futuro entusiasmante.
Le batterie della nuova vettura non contengono minerali delle terre rare. Quanto è importante oggi dimostrare che la transizione elettrica non deve soltanto ridurre le emissioni, ma anche essere equa ed etica lungo l’intera catena di approvvigionamento?
Questo è assolutamente fondamentale. È davvero straordinario pensare che una batteria per un’auto da corsa sia stata prodotta senza utilizzare minerali delle terre rare. Ci concentriamo sulla batteria perché è ovviamente la parte più delicata e probabilmente quella su cui il pubblico si aspetterebbe maggiori risultati, ma oltre il 90% della catena di approvvigionamento delle batterie, in termini di produzione, si trova in Europa.
Per quanto riguarda gli pneumatici, il 65% dei materiali proviene da fonti rinnovabili e naturali, un risultato anch’esso significativo. Stiamo davvero cercando di utilizzare il simbolo dell’auto per trasmettere un messaggio molto forte al pubblico e anche per creare un cambiamento nel nostro settore, perché i fornitori che hanno realizzato questi prodotti per noi, per le nostre vetture, potranno poi sfruttare questo vantaggio competitivo e offrirlo ad altri clienti. Ed è così che si inizia a plasmare il volto di un’industria e a creare un cambiamento sistemico.
Che cosa succede concretamente a questa monoposto e ai suoi pneumatici quando, alla fine della stagione, i motori vengono spenti?
A partire dai test pre-stagionali di Madrid, tutti gli pneumatici saranno riciclati attraverso un processo innovativo chiamato pirolisi. Il vantaggio della pirolisi è che consente di separare i diversi componenti degli pneumatici senza degradarli, così possiamo effettivamente recuperarne alcuni, compreso un materiale molto importante chiamato nerofumo. Il nerofumo verrà poi riutilizzato e destinato alla produzione di nuovi pneumatici stradali. Ed è qualcosa di straordinario perché dimostra la forza dell’economia circolare e la possibilità di chiudere il ciclo.
Quali sono i vantaggi concreti che un automobilista comune potrà presto riscontrare nella propria auto elettrica grazie alle tecnologie sperimentate in pista?
Abbiamo già visto tecnologie trasferite dalle auto da corsa alle auto stradali. Un ottimo esempio è Jaguar, che ha introdotto aggiornamenti software delle batterie sui suoi SUV I-Pace, consentendo di ottenere una durata della batteria superiore del 10% grazie all’innovazione che hanno sviluppato durante il weekend di gara. Un altro esempio importante è l’introduzione del PIT BOOST, la ricarica ultrarapida. Il PIT BOOST è stato introdotto per dimostrare che la ricarica ultrarapida può diventare la realtà delle nostre strade domani, perché attualmente non abbiamo abbastanza colonnine di ricarica e quelle disponibili non sono sufficientemente veloci. Sappiamo e riconosciamo che questo è ancora un aspetto che deve essere corretto nel settore, ma attraverso il PIT BOOST possiamo trasmettere al pubblico un messaggio molto chiaro e forte: tutto questo può essere implementato sulle nostre strade già domani.
Con una comunità globale di oltre 400 milioni di fan, come comunicate l’emergenza climatica, trasformando l’adrenalina dello sport in un catalizzatore per cambiare le abitudini?
È proprio questo il motivo per cui è nata la Formula E. Siamo stati finanziati per essere una piattaforma tecnologica, ma anche per cambiare la percezione dei fan nei confronti dell’elettrificazione. In definitiva, l’intera esperienza della Formula E è come una giornata nella vita del futuro e dimostra uno stile di vita sostenibile. Quando si partecipa a un E-Prix, tutto è alimentato da energia rinnovabile; nei nostri stand dedicati al food & beverage sono disponibili diverse opzioni locali e vegetariane; le auto sono ovviamente elettriche al 100% e anche la logistica della serie è stata attentamente pianificata. Quindi è davvero come se ogni singolo punto di contatto dell’esperienza con la Formula E fosse sostenibile, ma senza dare la sensazione di voler impartire una lezione alle persone; vogliamo che tutto questo avvenga in modo naturale, che sia entusiasmante e che le persone sentano di poter effettivamente adottare uno stile di vita più sostenibile senza avere la sensazione di dover scendere a compromessi.
Qual è la sfida più importante in materia di sostenibilità nella Formula E che siete determinati a vincere?
Penso che sia probabilmente la sfida più recente che abbiamo lanciato a noi stessi, quella relativa alla parità di genere a livello agonistico, in cui vogliamo che in futuro le donne pilota gareggino alla pari con gli uomini. Questa è una delle sfide più grandi, ma anche una delle maggiori opportunità. Siamo convinti che sia la cosa giusta da fare dal punto di vista morale, ma rappresenta anche un’opportunità fantastica, perché lo sport femminile sta crescendo ovunque. È qualcosa che porterà valore all’attività sotto ogni punto di vista.