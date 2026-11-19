Edifici inefficienti, importazioni energetiche e patrimonio immobiliare: perché il costo dell’inazione è il vero conto da presentare agli italiani. L'editoriale di Manuel Castoldi, Presidente di Rete Irene
di Manuel Castoldi – Presidente di Rete Irene
Il conto che paghiamo anche quando non facciamo nulla
C’è una domanda che continua a restare fuori dal dibattito sulla riqualificazione energetica: quanto costa non intervenire? Ogni volta che si parla di rinnovare gli edifici, si mettono sotto accusa i soldi necessari per i lavori. Quasi mai si calcola ciò che le famiglie continueranno a pagare, anno dopo anno, per riscaldare e raffrescare immobili che disperdono energia.
Il rinvio presenta almeno quattro conti. Quello energetico, perché consumi inutilmente elevati amplificano ogni aumento delle tariffe. Quello manutentivo, perché facciate, coperture e impianti invecchiano e le riparazioni frammentarie rischiano di assorbire risorse senza risolvere il problema. Quello immobiliare, perché l’efficienza incide sempre più sulla competitività e sul valore delle case, insieme a posizione e condizioni del mercato. Infine, quello sociale: chi ha meno mezzi spesso non riesce né a finanziare i lavori né a sostenere bollette pesanti.
Non è un problema confinato al singolo condominio. In uno scenario geopolitico nel quale l’energia è anche strumento di potere e pressione economica, ridurre i fabbisogni degli edifici significa difendere famiglie, imprese e sicurezza nazionale.
Prezzi europei, consumi italiani: una combinazione perdente
L’Italia dipende dall’estero per circa il 73–75% del proprio fabbisogno energetico. E paga l’energia a prezzi già onerosi: secondo i dati richiamati dalla Relazione annuale sulla situazione energetica nazionale del MASE, nel confronto relativo al 2025 il prezzo dell’elettricità domestica è arrivato al 150% della media europea di riferimento, dal precedente 110%. Il divario è quindi passato dal 10% al 50%. Per il gas naturale i prezzi domestici sono prossimi al 120% della media europea.
Se a prezzi così elevati aggiungiamo edifici energivori, il risultato è evidente: paghiamo di più per consumare più del necessario. È questa la contraddizione di un Paese che dichiara strategica la transizione energetica, mentre gli interessi delle fonti fossili continuano a condizionare scelte politiche ed equilibri internazionali.
La bolletta nazionale: numeri che dovrebbero cambiare il dibattito
Non parliamo di un costo astratto. La fattura energetica netta italiana è passata da 19,9 miliardi di euro nel 2020 a 46,9 nel 2021, fino al picco di 114,4 nel 2022; è poi scesa a 66,5 nel 2023, 55,8 nel 2024 e 48,7 miliardi nel 2025 (dato provvisorio). Sono risorse che il Paese deve trovare ogni anno.
Elaborazione su dati unem–ISTAT, Relazione annuale 2026. Dati provvisori riferiti al 2025.
Nella ripartizione utilizzata per il 2025, 22,3 miliardi riguardano il gas naturale, 19,3 petrolio e derivati, 4,9 l’elettricità netta e 2,2 altre voci residuali. Gas ed elettricità valgono insieme circa il 56% del totale. Non significa che siano tutti consumi degli edifici: significa che esiste una parte rilevante della bolletta sulla quale ridurre la domanda può contribuire a incidere.
Elaborazione su dati unem–ISTAT, Relazione annuale 2026. Dati provvisori riferiti al 2025.
La narrazione rovesciata: chiamare costo ciò che può essere investimento
Da almeno quattro anni una narrazione, ampiamente rilanciata dai media, descrive il rinnovamento energetico come una scure sulle famiglie e un peso insostenibile per lo Stato. Nulla di più falso, se si pretende di liquidare l’intera questione senza distinguere tra costo, spesa e investimento.
Una spesa impiega denaro senza attendersi necessariamente un ritorno. Un investimento usa risorse per produrre benefici misurabili nel tempo. Un buon padre di famiglia ragiona così per la propria casa o impresa; perché un Paese dovrebbe rinunciare a programmare, valutare i ritorni e liberare risorse per il futuro? Servono visione strategica e interesse collettivo, non preconcetti, ideologie o convenienze elettorali.
Superbonus: riconoscere gli errori non significa cancellare i risultati
Ammettiamo pure, senza condividere questa semplificazione, che il vituperato Superbonus 110% sia stato eccessivo. La sua concezione e gestione hanno prodotto vizi, abusi e distorsioni, danneggiando lo Stato e anche la filiera edile e impiantistica che ha lavorato correttamente. Ma questo non autorizza a ignorare gli interventi eseguiti bene e i relativi risultati.
Per giudicare seriamente gli incentivi occorre esaminare il saldo effettivo per le casse pubbliche, i benefici degli interventi, le criticità e il ruolo di strumenti come sconto in fattura e cessione del credito. Con l’Ecobonus al 70/75% e gli altri bonus, questi meccanismi sostenevano già gli interventi dal 2017. Definire tutto un danno senza un’analisi completa non è rigore: è propaganda.
La domanda corretta è dove investire e con quali regole: interventi che riducano davvero i consumi, monitoraggio dei risultati, controlli rigorosi e poche norme chiare nell’impiego delle risorse pubbliche. Attenzione: investire, non semplicemente spendere.
Tre verifiche, non uno slogan
Ogni politica di riqualificazione dovrebbe rispondere a tre domande: quanto investiamo e dove; in quanto tempo recuperiamo l’investimento; quali benefici economici, sociali e ambientali produciamo, dentro quale strategia nazionale?
Il ritorno non si esaurisce nel risparmio in bolletta. Va misurato con parametri verificabili e tempi di ammortamento accettabili, includendo gli effetti su PIL, gettito fiscale — IVA, IRES, IRPEF — contributi, occupazione, ambiente e società. Quanto vale tutto questo in euro? Senza un bilancio serio dei costi e dei benefici non possiamo saperlo.
Una bolletta nazionale più leggera, con buona pace di chi ha interesse a mantenerla elevata, può liberare risorse per scuola, sanità, industria e contrasto al carovita. Il Paese oggi trova i soldi per pagare l’energia: se ne consuma meno, quelle risorse possono essere indirizzate altrove. È il senso stesso dell’investimento. A ciò si aggiungono meno emissioni e minori costi sociali e ambientali.
Uno scenario concreto da misurare, non da spacciare per certezza
Immaginiamo un programma che riqualifichi ogni anno il 5% del patrimonio edilizio esistente, riducendo del 45–50% la spesa energetica degli immobili interessati. Applicando queste ipotesi alla quota gas-elettricità della fattura nazionale, lo scenario teorico indica un risparmio annuo crescente: da 0,612–0,680 miliardi al primo anno fino a 6,120–6,800 miliardi al decimo, quando la quota cumulata di edifici interessati arriverebbe al 50%.
Sono stime illustrative, non risparmi nazionali già dimostrati: la quota di gas ed elettricità non coincide con i consumi edilizi e le ipotesi devono essere verificate con dati e monitoraggi. Inoltre, le ricadute su PIL, imposte, contributi, lavoro, società e ambiente vanno quantificate senza duplicazioni. Solo il saldo completo dirà quanto valore netto viene creato.
Scenario teorico: riqualificazione cumulata del 5% annuo e riduzione ipotizzata della spesa del 45% o 50%.
Rinnovabili e riduzione della domanda: due parti della stessa strategia
Diversi Paesi hanno già raggiunto quote elevate di produzione elettrica da fonti rinnovabili, pur in condizioni molto differenti. Il confronto internazionale lo dimostra. Per l’Italia, però, produrre più energia nazionale da fonti rinnovabili non basta: occorre consumarne meno. Le due azioni devono procedere insieme per ridurre la dipendenza dalle fonti fossili e, soprattutto, la bolletta energetica nazionale.
|Paese
|Valore in %
|Norway
|98,9
|Denmark
|92
|New Zealand
|87,9
|Brazil
|87,5
|Portugal
|81
|Colombia
|79,2
|Sweden
|71,6
|Chile
|65,2
|Canada
|64,7
|Spain
|57,2
|Germany
|57,1
|United Kingdom
|52,3
|Italy
|48,1
Anno 2025. Rapporto tra la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (idroelettrica, eolica, geotermica e solare) e la produzione totale di energia elettrica, fonte ENERDATA alla data 10 novembre 2026
La vera scelta politica è smettere di rimandare
L’Italia dispone di tecnologie, competenze tecniche e capacità industriali per rinnovare gli edifici. Questa filiera può generare crescita, autonomia energetica e tutela del valore delle abitazioni. Per trasformare il potenziale in risultati servono politiche di lungo periodo, strumenti finanziari dedicati, incentivi stabili, controlli e una normale capacità di gestione, con volontà e visione di medio-lungo periodo.
Non è soltanto una questione di quante risorse pubbliche destinare: è questione di come orientarle a benefici duraturi e verificabili. Continuare a rinviare significa accettare sprechi energetici, esposizione ai prezzi internazionali e impoverimento del patrimonio immobiliare.
Basta guardare al costo immediato e ignorare il valore economico, ambientale e sociale della riqualificazione. La domanda finale non è quanto ci costa intervenire, ma quanto patrimonio, quante risorse e quanta autonomia energetica siamo ancora disposti a compromettere prima di decidere.