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Fotovoltaico, quanto costa installare un impianto solare in Italia? L’ultimo aggiornamento prezzi

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Laura Contemori12 Novembre 2026Tempo di lettura: 2 minuti

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Nel 2025 il prezzo medio dei moduli fotovoltaici in Italia è sceso a 0,23 euro/W, rispetto agli 0,28 euro/W del 2024. Secondo il rapporto IEA PVPS, un impianto residenziale da meno di 10 kW costa mediamente tra 1,11 e 1,64 euro/W, IVA esclusa, mentre i prezzi unitari diminuiscono per le installazioni commerciali, industriali e a terra. Il report analizza anche la composizione dei costi, tra componenti hardware, manodopera, autorizzazioni e margini.

Incentivi fotovoltaico: TAR contro GSE su artato frazionamento

I costi degli impianti fotovoltaici in Italia continuano a diminuire, ma i prezzi finali variano in modo significativo in base alla potenza e alla tipologia di installazione. A fotografare il mer

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About Author / Laura Contemori

Giornalista, si occupa di energia e transizione energetica, con un interesse particolare per le fonti rinnovabili e le politiche di settore. Ha lavorato per Reuters, seguendo le notizie finanziarie e societarie del mercato italiano, con particolare attenzione ai comparti dell’energia e dell’automotive. Ha maturato inoltre esperienze nell’ambito della traduzione e della localizzazione, anche in campo tecnico e scientifico. Dopo aver vissuto in Francia, Belgio, Polonia e Ungheria, è tornata in Italia, portando con sé una prospettiva internazionale e la passione per le lingue. Nel tempo libero coltiva l’interesse per la musica, il cinema e l’arte.

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