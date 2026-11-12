Nel 2025 il prezzo medio dei moduli fotovoltaici in Italia è sceso a 0,23 euro/W, rispetto agli 0,28 euro/W del 2024. Secondo il rapporto IEA PVPS, un impianto residenziale da meno di 10 kW costa mediamente tra 1,11 e 1,64 euro/W, IVA esclusa, mentre i prezzi unitari diminuiscono per le installazioni commerciali, industriali e a terra. Il report analizza anche la composizione dei costi, tra componenti hardware, manodopera, autorizzazioni e margini.
I costi degli impianti fotovoltaici in Italia continuano a diminuire, ma i prezzi finali variano in modo significativo in base alla potenza e alla tipologia di installazione. A fotografare il mer