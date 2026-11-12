Legge Aree Idonee della Puglia, ecco il testo finale

L’emendamento interamente sostitutivo approvato in Consiglio ha ridefinito il testo per renderlo “coerente con il quadro normativo nazionale e rafforzarne gli strumenti di pianificazione e tutela”
Fumata bianca per la legge Aree Idonee della Puglia
Trentadue voti favorevoli e il disegno di legge n. 31/2026 sulle Aree Idonee dalla Puglia passa anche l’ultimo vaglio. Il 10 novembre il Consiglio regionale ha approvato il testo che, nella sua formula definitiva potrà con sé diverse modifiche rispetto alla proposta licenziata da lla Giunta.
A cominciare dall’eliminazione del vincolo dell’autoconsumo per le zone di accelerazione, dall’introduzione dell’obbligo di valutare gli impatti cumulativi derivanti dalla presenza di più impianti contigui e il recepimento di una soglia limite dello 0,8% della Superficie Agricola Utilizzata “aggiuntiva”.
Non un percorso semplice dal momento che il disegno di legge era stato presentato in Consiglio il 10 marzo 2026, ma 8 mesi dopo l’articolato fornisce al territorio i binari per la sua transizione energetica; quelli per intenderci con cui dovrà accelerare il percorso verso i 7.387 MW di nuova capacità rinnovabile entro il 2030 rispetto al dato 2020. Un target pari a circa il 9% dello sforzo nazionale previsto per fine decennio.
“Lo spirito della legge – si legge in una nota stampa – è di valorizzare le opportunità offerte dalla produzione di energia pulita, ma in una cornice normativa che punta a coniugare le esigenze di crescita del sistema energetico con la tutela del paesaggio, del territorio e delle attività agricole, patrimonio economico e produttivo della regione”.
Le aree idonee della Puglia
La lista delle ulteriori aree idonee in Puglia non subisce grandi modifiche rispetto alla versione licenziata dalla Giunta.
Nell’elenco oggi compaiono:
- I siti e gli impianti nella disponibilità delle Autorità di Sistema Portuale per l’autoconsumo, l’elettrificazione delle banchine e i servizi portuali. Escludendo nei retro-portuali gli impianti eolici di altezza pari o superiore a 100 metri e gli impianti a biogas o biomasse.
- Le aree entro 500 metri dalle stazioni di ricarica esistenti, purché l’energia sia destinata esclusivamente alla ricarica, l’impianto risieda su superfici edificate/impermeabilizzate e non comporti il consumo di suolo agricolo.
- Le aree adiacenti entro una distanza massima di 300 metri dalle stazioni in Alta Tensione (AT) della Rete di Trasmissione Nazionale e dalle cabine di trasformazione AT/MT.
- Le aree e le superfici entro una distanza di 350 metri dalle principali infrastrutture idriche regionali e del Servizio Idrico Integrato come depuratori, dissalatori, potabilizzatori, grandi serbatoi, ecc. ed entro 100 metri per impianti minori.
- Le aree entro 350 metri da data center o impianti di produzione di idrogeno rinnovabile, se l’energia prodotta è a loro esclusivo servizio.
- Impianti e siti nella disponibilità di Regione, Enti locali, Università, parchi tecnologici e centri di ricerca, destinati prevalentemente all’autoconsumo o a Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).
- Aree interne o entro 500 metri da stabilimenti e impianti industriali solo per gli impianti a biomasse o a biogas;
- Aree adiacenti alla rete autostradale entro 300 metri solo per gli impianti a biomasse o a biogas.
Il capitolo Aree Agricole Idonee
Qua si concentrano alcune delle modifiche più rilevanti. L’emendamento ha infatti inserito la soglia limite dello 0,8% della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) regionale quale tetto massimo per gli impianti a fonti rinnovabili. Soglia da considerare “aggiuntiva” rispetto alla quota di SAU già occupata alla data di entrata in vigore della norma.
Prevedendo l’istituzione entro 180 giorni dall’entrata in vigore della Legge Aree Idonee Puglia di una banca dati regionale georeferenziata, alimentata dai dati comunali, per il calcolo e il monitoraggio costante della SAU impegnata.
Ma per quali FER le aree agricole saranno idonee?
Per gli impianti agrivoltaici avanzati e quelli a biomasse ma solo se realizzati da imprese agricole (ex art. 2135 c.c.) e a servizio del loro fabbisogno energetico, sono idonei i terreni:
- entro un raggio di 300 metri da fabbricati rurali accatastati nelle categorie D7 e D10;
- entro un raggio di 150 metri da pozzi autorizzati e dotati di pompa elettrica sommersa.
Ma per biomasse e biogas il testo fa un’ulteriore concessione includendo anche le aree agricole ricadenti:
- entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale (inclusi i Siti di Interesse Nazionale – SIN);
- entro 500 metri da stabilimenti o impianti industriali;
- entro 300 metri adiacenti alla rete autostradale.
Non solo. La norma stabilisce che nelle aree agricole pugliesi l’impatto negativo dei progetti sui terreni debba essere automaticamente presunto in presenza di ulivi, colture DOP/IGP/DOC/biologiche o paesaggi rurali storici (estendendo la tutela per 5 anni dalla cessazione della coltura o ai terreni espiantati per motivi fitosanitari). Ma per tutelarsi da eventuali ricorsi spiega anche che tali vincoli possano essere superati con una “motivazione congrua” in sede autorizzatoria, rispettando di fatto l’obbligo dei territori di effettuare un bilanciamento in concreto, caso per caso, tra sviluppo delle rinnovabili e tutela dell’agricoltura.
“La legge – continua il comunicato stampa regionale – interviene anche sulla qualità dei procedimenti e sulle responsabilità dei soggetti proponenti. Alle istanze relative agli impianti nelle aree idonee è riconosciuta priorità istruttoria, con precedenza ancora maggiore per gli interventi di potenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione degli impianti esistenti, nonché per i progetti sulle coperture di stalle e capannoni agricoli. Sono previste la valutazione degli impatti cumulativi dei diversi progetti, specifiche garanzie finanziarie per assicurare la realizzazione degli interventi e il ripristino dei luoghi al termine dell’attività”.