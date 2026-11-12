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Nissan svela Leaf, l’elettrica dei record giunta alla terza generazione

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Paolo Travisi12 Novembre 2026Tempo di lettura: 4 minuti

Nissan svela Leaf, l'elettrica dei record giunta alla terza generazione
Immagine di Paolo Travisi

Nissan Leaf, elettrica per la terza volta

Tre di tre. Nissan Leaf è elettrica per la terza volta, da quel 2010 quando comparve sul mercato mondiale l’insolita auto giapponese con motore elettrico. In anticipo di più di dieci anni sul dibattito internazionale sulla transizione energetica e l’elettrificazione della mobilità. Un secondo passaggio nel 2018, ancora presto, fino al 2026 quando Nissan rafforza la sua presenza nelle auto a batteria con quattro modelli disponibili: Micra, Leaf, Pixo (segmento A) che arriverà nel 2027 insieme a Juke. Quattro BEV in due anni per la casa giapponese, le cui vendite sono trainate da Qashqai e Juke, ma che sta faticando in Italia nella transizione.

Immagine di Paolo Travisi

Evoluzione Leaf

Questa nuova Leaf, che in Italia ha venduto nella sua storia oltre 9.600 unità, finalmente può contare su un’autonomia importante per un segmento C, fino a 622 km di autonomia con la batteria da 75 kWh, (anche grazie al taglio aerodinamico con un coefficiente di resistenza di 0,25) che scendono intorno ai 420 km con la batteria più piccola da 52 kWh. Di fatto è l’unica BEV che può contare su 3 generazioni. I tempi di ricarica sono in linea con lo standard attuale del mercato, 30 minuti con ricarica rapida in corrente continua fino a 150 kW per recuperare 420 km di autonomia in circa 30 minuti.

Test drive sulle stelle

Per sottolineare l’importanza di questo modello, NIssan Italia sceglie una location davvero particolare, l’Osservatorio Astronomico di Roma, sulle colline di Monte Porzio Catone, laboratorio di ricerca e di osservazione della volta celeste. Un’auto che viene da un altro pianeta? No, ma progettata in Giappone, dalle linee interessanti e gli interni rinnovati, con alcune chicche da modello premium. Una su tutti, le casse Bose integrate nel poggiatesta che danno informazioni da navigatore o telefono solo al conducente e non disturbano il resto degli occupanti che ascoltano musica o stanno parlando.

Come si guida

Nel test drive sui saliscendi dei Castelli romani, abbiamo provato la top di gamma, dotata di 160 kW che eroga 218 CV e si fa guidare con un certo slancio, grazie anche ad un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi, che su quelle strade non abbiamo potuto provare, e consumi stimati in 14,2 kWh per 100 km. Ma i cavalli si sentono e sono molto apprezzati, perché rendono la guida dinamica, con un buon assetto su strada e controllo dello sterzo abbastanza preciso in curva. Lodevole il lavoro fatto sull’insonorizzazione interna. Si sente a malapena un fruscio, come quello di una “leaf”, una foglia. Quello che ho trovato poco pratico, soprattutto in città, quando si devono fare manovra nel parcheggio è la selezione di marcia su 4 pulsanti sul pannello centrale.

Interni piacevoli

Davvero interessante il lavoro fatto sugli interni con materiali buoni, niente plastica rigida, ma tutto piacevole al tatto e ben fruibile il doppio display da 14,3″ che crea una continuità visiva. Abbastanza intuitivo il pannello di controllo, anche se bisogna fare un po’ di pratica con le varie opzioni e sottomenù. Da sottolineare l’attenzione a tutto ciò che è cliccabile: Nissan ha scelto un pannello fisico, ma a sfioro digitale per accendere alcune funzioni, come la ventola e temperatura. In questi tempi di auto cinesi che fanno solo touch è una novità interessante da segnalare.

Lo spazio a bordo è buono, sia davanti che dietro, anche con statura al di sopra di 1,80 m. Un po’ di rigidità nella seduta, ma accettabile. Per quanto riguarda il bagagliaio offre una discreta capacità di carico di 437 litri, che per un’auto media sono ok. D’altronde per Nissan questa Leaf è indicata per famiglie, ma più che altro professionisti e persone adulte.

Tecnologia intuitiva e connettività avanzata

Nissan Leaf è dotata di funzionalità Vehicle-to-Load per alimentare dispositivi elettrici esterni fino a una potenza di 3,6 kW ed è predisposta per il Vehicle-to-Grid quando diventerà possibile trasferire l’energia immagazzinata alla Rete. Inoltre, il sistema intelligente di gestione termica della batteria opera in sinergia con il Route Planner integrato in Google Maps per individuare le stazioni di ricarica lungo il percorso e predisporre automaticamente la temperatura ottimale della batteria.

Prezzi Nissan Leaf

Si parte con 36.850 euro, che con incentivo Loyal scendono a 33.950 euro, mentre per il modello più evoluto e con batteria più grande, la Evolve, si arriva a 48.150 euro. Ma i vertici Nissan fanno notare che la Leaf se caricata a casa fa spendere 4.856 euro in un anno, contro gli 11.614 euro di un’auto a benzina di categoria simile. Insomma è ora di iniziare a considerare anche il costo totale di una vettura, cioè il carburante e la manutenzione e non solo il prezzo iniziale, che resta comunque mediamente più alto.

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About Author / Paolo Travisi

Paolo Travisi ha iniziato il suo percorso da giornalista nel 2004, come redattore del network televisivo 7Gold, una palestra professionale incredibile in cui è diventato giornalista professionista, realizzando servizi tv, dalla cronaca alla cultura, e collaborando a programmi e talk condotti da professionisti quali Aldo Biscardi, Alessandro Milan, David Parenzo. In parallelo all'esperienza televisiva, ha iniziato a scrivere per Il Messaggero web, all'epoca guidato da Davide Desario (attuale direttore di Adn Kronos) e poi a scrivere di scienza, tecnologia e cultura anche per l'edizione cartacea. La passione per la scrittura e la scienza, lo ha portato a collaborare con la “storica” rubrica TuttoScienze de La Stampa, con interviste a scienziati italiani ed internazionali. Dalla scienza alla sostenibilità, con la collaborazione con Green&Blue di Repubblica. Per Rinnovabili scrive quotidianamente e con grande entusiasmo di mobilità elettrica, realizza test drive delle auto e video per le pagine social.

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