La Corte costituzionale, con la sentenza n. 197 depositata il 12 novembre 2026, ha accolto in parte il ricorso della Sardegna contro la nuova disciplina delle aree idonee per gli impianti rinnovabili. La Consulta ha dichiarato incostituzionale la norma che ampliava il potere sostitutivo dello Stato sulle leggi regionali e quella che consentiva alcuni interventi in regime di attività libera nelle zone di protezione dei siti UNESCO senza adeguate verifiche preventive. La Corte ha invece confermato gran parte dell’impianto nazionale, compreso il divieto per le Regioni di introdurre moratorie generalizzate o blocchi indiscriminati alle rinnovabili. La sentenza ribadisce quindi la necessità di accelerare la diffusione delle FER, ma nel rispetto delle competenze regionali e della tutela del patrimonio paesaggistico e culturale.
La Corte costituzionale interviene sulla disciplina delle aree idonee per gli impianti da fonti rinnovabili, confermando l’impianto generale delle norme nazionali ma dichiarando illegittime due d