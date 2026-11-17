L'Australia, co-presidente della COP31, sarebbe responsabile di oltre il doppio del riscaldamento globale rispetto a calcoli precedenti.
Come si determina quali sono i Paesi con le emissioni di CO2 più alte al mondo
Ci sono diversi modi per determinare quali sono i Paesi con le emissioni di CO2 più alte. Uno di questi indaga la responsabilità storica, calcolata in base a quanta anidride carbonica è stata immessa nell’atmosfera anche al di fuori del territorio statale. In base a questo principio, Russia, Arabia Saudita e il Paese che detiene la co-presidenza della COP31, ossia l’Australia, sarebbero i maggiori esportatori di emissioni di CO2 della storia. A rivelarlo è un’analisi di Carbon Brief.
Dal 1850 ad oggi, questi tre Paesi e altri grandi esportatori di combustibili fossili hanno esportato centinaia di miliardi di tonnellate di CO2 sotto forma di gas, petrolio e carbone che sono stati bruciati altrove. L’analisi di Carbon Brief sulle emissioni di CO2 si fonda sui dati raccolti da Robbie Andrew, ricercatore senior presso l’istituto climatico norvegese CICERO.
Russia, Arabia Saudita e Australia prime per esportazioni storiche di CO2
L’analisi dimostra che l’Australia sarebbe responsabile di oltre il doppio del riscaldamento globale rispetto a quanto viene calcolato senza le emissioni derivanti dalle esportazioni di combustibili fossili. La responsabilità dell’Arabia Saudita, invece, sarebbe oltre quattro volte tanto. L’Australia merita una menzione a parte perché ha subito forti pressioni per aver continuato ad espandere la propria produzione di combustibili fossili anche in vista del vertice sul clima delle Nazioni Unite di quest’anno ad Antalya, di cui è co-presidente insieme al Paese ospitante, la Turchia.
Al contrario, gli Stati fortemente dipendenti dalle importazioni di energia, come il Giappone o la Germania, risultano responsabili di quote molto inferiori di emissioni climalteranti, se la responsabilità viene trasferita ai produttori di combustibili fossili e non ai consumatori.
La Russia infatti ha registrato le maggiori esportazioni nette di energia primaria al mondo nel 2025, pari a 591 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (Mtep), seguita dall’Arabia Saudita con 390 Mtep e dal Canada con 291 Mtep.
Russia, Arabia Saudita e Australia sono i maggiori esportatori di CO2 di tutti i tempi
Primi 10 paesi per emissioni da combustibili fossili esportati, 1850-2025 (GtCO2)
Responsabilità storica
Una percentuale molto vicina al 100% del riscaldamento globale registrato finora è il risultato delle emissioni di gas serra causate dall’uomo. La combustione di combustibili fossili cominciata con la rivoluzione industriale è il principale responsabile di tale riscaldamento.
C’è un legame diretto tra ogni tonnellata di CO2 e ogni frazione di grado di riscaldamento. Un modo per attribuire la responsabilità del riscaldamento globale è verificare dove vengono bruciati i combustibili fossili e in quale proporzione. Diversamente, si può attribuire tale responsabilità storica sulla base del consumo, ossia andare a vedere in quale luogo vengono utilizzate le fonti fossili. Le emissioni storiche si calcolano per Paese, ma questo metodo di calcolo tende a conferire maggiori responsabilità ai Paesi più popolosi. In alternativa, la responsabilità può essere assegnata calcolando le emissioni pro capite.
Un modo meno comune di inquadrare la questione della responsabilità storica è considerare il luogo in cui vengono estratti i combustibili fossili. Questo metodo di calcolo, invece, guarda in particolare ai principali esportatori mondiali di combustibili fossili. Dunque, se si indaga il tema da questo punto di vista, Russia, Arabia Saudita e Australia risultano i maggiori esportatori di CO2 di tutti i tempi, sulla base delle emissioni derivanti dai combustibili fossili esportati dal 1850.
L’allocazione si basa sull’estrazione avvenuta entro gli attuali confini statali. Significa che le emissioni dell’ex URSS, della Cecoslovacchia e della Jugoslavia sono ripartite tra i Paesi costituenti, in base alla loro quota di emissioni al momento della separazione dall’URSS. Altri importanti esportatori di CO2, in base alle vendite all’estero di combustibili fossili dal 1850 in poi, sono Venezuela, Iran, Norvegia, Emirati Arabi Uniti e Canada. Complessivamente, negli ultimi 175 anni, questi grandi produttori di carbone, petrolio e gas hanno esportato centinaia di miliardi di tonnellate di CO2, come emerge dall’analisi di Carbon Brief.
Paesi con emissioni CO2 più alte a fronte anche dei consumi
Quindi, calcolare da dove provengono i combustibili fossili consente di guardare diversamente all’economia globale e alle responsabilità storiche per le emissioni. Se si considerano però le emissioni di gas serra a fronte dei consumi, la classifica cambia. L’analisi mostra infatti che gli Stati Uniti e la Cina, i due maggiori emettitori mondiali di gas serra, hanno sempre le responsabilità maggiori per le emissioni storiche rispetto a Russia, Arabia Saudita o Australia poiché, oltre a importare ingenti quantità di combustibili fossili, hanno anche bruciato le proprie riserve.