L'energia prodotta sarà utilizzata per supportare le operazioni dei data center di Google a The Dalles, in Oregon.
Google investe in geotermia: firmato un contratto di acquisto di energia geotermica da 50 MW con Quaise
Google adotta la geotermia per alimentare i propri data center. L’azienda ha siglato un accordo da oltre 500 milioni di dollari per la fornitura di energia con Quaise, startup specializzata nello sfruttamento di risorse geotermiche ad altissima temperatura a grandi profondità. Il sostegno al progetto in Oregon è una grande spinta per Quaise, che si sta impegnando per lo sviluppo di una tecnologia ancora non dimostrata per l’utilizzo su scala commerciale.
L’accordo promuove lo sviluppo dell’energia geotermica supercalda su scala commerciale e garantirà la fornitura di energia a zero emissioni di carbonio alle comunità dell’Oregon già a partire dal 2030. Lo riporta in esclusiva il WSJ. L’energia geotermica supercalda è una tecnologia energetica di nuova generazione che sfrutta il calore delle rocce profonde della crosta terrestre, a temperature superiori ai 374 °C, spesso tra 400 °C e 500 °C, per produrre elettricità continua su larga scala da immettere direttamente nella rete elettrica nazionale.
Google ha firmato un contratto di acquisto di energia elettrica (Power Purchase Agreement) per 50 megawatt (MW) di energia geotermica supercalda proveniente da Project Obsidian, che è il progetto di punta di Quaise nell’Oregon centrale. Una volta che il progetto sarà operativo, l’energia prodotta sarà utilizzata per supportare le operazioni dei data center di Google a The Dalles, in Oregon, e e per sostenere i consumi delle comunità locali.
Dunque, già a partire dal 2030, Google acquisterà 50 MW di energia da Project Obsidian. La fase iniziale di sviluppo utilizzerà la tecnologia di perforazione convenzionale per accedere a condizioni geotermiche supercalde. La geotermia supercalda genera fino a 10 volte più energia pulita rispetto ai sistemi geotermici tradizionali. La seconda fase di sviluppo presso Project Obsidian potrebbe portate a utilizzare la perforazione a onde millimetriche per la prima volta al mondo.
Quaise sviluppa Sistemi Geotermici Avanzati (EGS) in condizioni supercalde e questa tecnologia potrebbe permettere ai progetti su scala industriale di riuscire a competere con le centrali elettriche più efficienti. Contemporaneamente, Quaise sta procedendo verso lo sviluppo della perforazione a onde millimetriche, una tecnologia che può essere integrata negli impianti di perforazione esistenti per raggiungere condizioni geotermiche supercalde.
Grazie alla tecnologia di perforazione a onde millimetriche, sviluppata presso il Massachusetts Institute of Technology (MIT), Quaise punta a rendere la geotermia supercalda una risorsa importante per il sistema energetico moderno, assicurando l’indipendenza energetica.