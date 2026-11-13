Torna Hyvolution, uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati al settore dell'idrogeno
Dal 19 al 21 gennaio 2027, presso Paris Expo Porte de Versailles, Hyvolution Paris riunirà decision-maker ed operatori dell’intera filiera dell’idrogeno attorno a un tema centrale: trasformare i progetti industriali in concrete opportunità di mercato e accelerarne lo sviluppo.
Grazie alla realizzazione di nuove infrastrutture e all’espansione delle capacità produttive, iniziano a concretizzarsi i primi accordi commerciali su larga scala a livello globale. La sfida oggi non è più soltanto dimostrare il potenziale dell’idrogeno, ma creare le condizioni economiche, industriali e legislative necessarie per trasformarlo in un mercato solido e competitivo.
È proprio questo il ruolo che Hyvolution Paris 2027 intende svolgere all’interno dell’ecosistema internazionale: riunire produttori, acquirenti, investitori e tutti gli attori coinvolti nella realizzazione dei progetti, per accelerare la nascita di mercati solidi e sostenibili.
“Il settore dell’idrogeno sta entrando in una nuova dimensione: oggi assistiamo allo sviluppo di progetti che prevedono diverse centinaia di megawatt di capacità di elettrolisi e la produzione di decine di migliaia di tonnellate di molecole a base di idrogeno, sia in Europa sia nel resto del mondo. Gli operatori maggiormente impegnati stanno dimostrando che l’idrogeno avrà un ruolo fondamentale nell’affrontare le sfide legate alla sovranità energetica, superando al contempo gli ostacoli specifici del settore. Hyvolution Paris riunirà questi protagonisti, creando opportunità di incontro, favorendo la costruzione di partnership e individuando le condizioni necessarie per accelerare ulteriormente la realizzazione dei progetti.” – Pierre BUCHOU, Hyvolution Development Director
UN SETTORE IN COSTANTE EVOLUZIONE
I recenti sviluppi dimostrano la crescente dinamicità del mercato:
Il progetto MosaHYC di NaTran ha avviato la costruzione di un’infrastruttura transfrontaliera di 60 chilometri tra Francia e Germania, in grado di trasportare fino a 6.000 tonnellate di idrogeno all’anno.
Diversi produttori indiani, tra cui ACME, AM Green e Avaada, hanno sottoscritto accordi di fornitura con Europa e Giappone per oltre 1,5 milioni di tonnellate di molecole a base di idrogeno.
In Spagna e Paraguay sono stati attivati importanti progetti industriali, con capacità produttive annue che raggiungono diverse decine di migliaia di tonnellate.
Gli investimenti confermati nel settore dell’idrogeno ammontano a quasi 130 miliardi di dollari a livello mondiale, con un incremento del 20% tra il 2025 e il 2026.
In Francia, il progetto Normand’Hy si colloca tra i più grandi impianti europei, con una capacità di elettrolisi di 200 MW. Parallelamente, i primi progetti selezionati nell’ambito del bando nazionale francese per l’idrogeno rappresentano ulteriori 161 MW di capacità e una produzione annua superiore a 65.000 tonnellate.
L’INTERA FILIERA RIUNITA IN UN UNICO EVENTO
Tra gli espositori che hanno già confermato la propria partecipazione figurano NaTran, Toyota Motor Europe, Engie, Air Liquide, HDF Energy, DNV, Vallourec, Atawey, Teledyne Oldham Simtronic, HOERBIGER, Neuman & Esser, Resato ed Equans. La loro presenza testimonia la diversità degli operatori impegnati nella costruzione dei mercati dell’idrogeno di domani.
UN PROGRAMMA PENSATO PER SUPPORTARE LE DECISIONI STRATEGICHE
Per accompagnare questa nuova fase di sviluppo, il programma 2027 sarà costruito attorno a una domanda centrale: ”Quali condizioni sono necessarie per trasformare le filiere dell’idrogeno in mercati economicamente sostenibili?“
Sei grandi tematiche guideranno il dibattito:
Sviluppo dei mercati – creare le condizioni per mercati sostenibili: aumento della domanda, accordi a lungo termine, modelli di business e finanziamento dei progetti.
Richieste e utilizzi finali – rafforzare le applicazioni industriali: esigenze degli utenti, usi industriali e nuove opportunità nei settori della mobilità e dei trasporti.
Infrastrutture e scambi commerciali – collegare i poli produttivi ai mercati: reti, sistemi di stoccaggio, porti, corridoi energetici e rotte commerciali internazionali che collegano produzione e consumo.
Quadri normativi e di mercato – offrire visibilità agli investitori: regolamentazione, certificazione e meccanismi di sostegno necessari per sbloccare gli investimenti.
Tecnologie e sviluppo su scala industriale – migliorare la competitività: innovazioni in grado di ridurre i costi, migliorare le prestazioni e sostenere lo sviluppo industriale su larga scala.
L’incontro tra H₂ e CO₂ – costruire nuove filiere: recupero e utilizzo della CO₂, sviluppo delle infrastrutture dedicate e sinergie con l’idrogeno per la produzione di molecole sintetiche, tra cui carburanti sintetici (e-fuels) ed e-metanolo.
L’edizione 2027 metterà inoltre in evidenza nuove opportunità di crescita per il settore, attraverso un Natural Hydrogen Hub, uno spazio dedicato alle complementarità tra idrogeno e CO₂, un programma potenziato sul Main Stage, attraverso workshop tematici e nuovi format di networking pensati per favorire incontri di business e opportunità di collaborazione.
PARIGI, HUB INTERNAZIONALE DELL’IDROGENO
Con 65 Paesi rappresentati nell’edizione precedente e una rete che oggi si estende dall’Europa all’India, dal Nord America all’America Latina, Hyvolution si è affermato come uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati al settore dell’idrogeno. Padiglioni nazionali, delegazioni ufficiali, investitori e grandi acquirenti industriali si riuniranno a Parigi per individuare nuovi partner e accelerare lo sviluppo dei progetti su scala globale.