Brevetto di BYD per una due posti che sembra strizzare l'occhio all'iconica Smart presentata all'ultimo salone di Parigi
Byd vuole fare una piccola Smart: ecco le ipotesi
Come se fosse una smartina. Dopo il lancio parigino di Smart #2, l’iconica due posti, il colosso cinese BYD ha fiutato l’interesse internazionale per questa micro car elettrica, e ha registrato il brevetto di design di una microcar a due porte. Tanto è bastato per ipotizzare che BYD possa aver già inserito nei suoi piani di produzione un’auto due posti a trazione elettrica.
Tra i designer del progetto top secret c’è Wolfgang Egger, a capo del design di BYD, che proviene dalle scuderie Audi; ma al momento non c’è alcuna ufficialità. Guardando le immagini del brevetto, cosa possiamo immaginare? Sicuramente sarà una citycar dalle piccole dimensioni come ci suggerisce il brevetto depositato in Cina presso l’ufficio nazionale per la proprietà intellettuale.
Abbiamo elaborato l’immagine del brevetto con l’aiuto dell’IA ed ecco cosa ci mostra. Una piccola due porte che è fantastica per girare in città. La parte posteriore assomiglia molto alla piccola Smart, tranni i gruppi ottici, ed anche il taglio della portiera, così come le forme arrotondate.
Che silouhette
Osservando i disegni tecnici emerge una silhouette costruita attorno a volumi morbidi, un’altezza da terra molto ridotta e sbalzi quasi inesistenti con le ruote spinte agli angoli estremi della carrozzeria. Le fiancate sono dominate da un’unica, grande portiera per lato, mentre il frontale appare completamente chiuso, privo di prese d’aria tradizionali e strutturato su un doppio livello.
Ma il vero colpo d’occhio è la simmetria quasi giocosa tra anteriore e posteriore: sia il muso che la coda sfoggiano una sottile fascia luminosa a tutta larghezza abbinata a una fascia inferiore ricurva, una soluzione stilistica che regala alla vettura un’espressione simpatica, quasi sorridente.
Guardando al Giappone
Se per il mercato giapponese BYD aveva già esplorato le super compatte lanciando la kei car Racco, questo nuovo progetto sembra prendere una strada diversa. Con queste proporzioni, la vettura si candida naturalmente a sfidare la recente Smart #2, che con i suoi 2,75 metri di lunghezza e l’abitacolo biposto presidia esattamente questo territorio urbano.
Solo un esercizio di stile?
Al momento, però, il condizionale resta d’obbligo. Le carte del brevetto non svelano né le dimensioni esatte della carrozzeria né l’omologazione per due o più passeggeri, così come tacciono su motorizzazione, capacità della batteria e autonomia.
Dato che la produzione BYD è ormai focalizzata esclusivamente su modelli elettrici e ibridi plug-in, una trazione 100% a batteria appare l’unica strada logica per muoversi agilmente nei centri storici. Tuttavia, registrare un design serve anzitutto a proteggere un’idea stilistica e non equivale a un via libera produttivo