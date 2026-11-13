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BYD pensa alla piccola Smart? Ecco il brevetto di una due posti elettrica

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Paolo Travisi13 Novembre 2026Tempo di lettura: 3 minuti

Brevetto di BYD per una due posti che sembra strizzare l'occhio all'iconica Smart presentata all'ultimo salone di Parigi

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BYD pensa alla piccola Smart? Ecco il brevetto di una due posti elettrica
Immagine elaborata con IA

Byd vuole fare una piccola Smart: ecco le ipotesi

Come se fosse una smartina. Dopo il lancio parigino di Smart #2, l’iconica due posti, il colosso cinese BYD ha fiutato l’interesse internazionale per questa micro car elettrica, e ha registrato il brevetto di design di una microcar a due porte. Tanto è bastato per ipotizzare che BYD possa aver già inserito nei suoi piani di produzione un’auto due posti a trazione elettrica.

Tra i designer del progetto top secret c’è Wolfgang Egger, a capo del design di BYD, che proviene dalle scuderie Audi; ma al momento non c’è alcuna ufficialità. Guardando le immagini del brevetto, cosa possiamo immaginare? Sicuramente sarà una citycar dalle piccole dimensioni come ci suggerisce il brevetto depositato in Cina presso l’ufficio nazionale per la proprietà intellettuale.

Abbiamo elaborato l’immagine del brevetto con l’aiuto dell’IA ed ecco cosa ci mostra. Una piccola due porte che è fantastica per girare in città. La parte posteriore assomiglia molto alla piccola Smart, tranni i gruppi ottici, ed anche il taglio della portiera, così come le forme arrotondate.

Che silouhette

Osservando i disegni tecnici emerge una silhouette costruita attorno a volumi morbidi, un’altezza da terra molto ridotta e sbalzi quasi inesistenti con le ruote spinte agli angoli estremi della carrozzeria. Le fiancate sono dominate da un’unica, grande portiera per lato, mentre il frontale appare completamente chiuso, privo di prese d’aria tradizionali e strutturato su un doppio livello.

Ma il vero colpo d’occhio è la simmetria quasi giocosa tra anteriore e posteriore: sia il muso che la coda sfoggiano una sottile fascia luminosa a tutta larghezza abbinata a una fascia inferiore ricurva, una soluzione stilistica che regala alla vettura un’espressione simpatica, quasi sorridente.

Guardando al Giappone

Se per il mercato giapponese BYD aveva già esplorato le super compatte lanciando la kei car Racco, questo nuovo progetto sembra prendere una strada diversa. Con queste proporzioni, la vettura si candida naturalmente a sfidare la recente Smart #2, che con i suoi 2,75 metri di lunghezza e l’abitacolo biposto presidia esattamente questo territorio urbano.

Solo un esercizio di stile?

Al momento, però, il condizionale resta d’obbligo. Le carte del brevetto non svelano né le dimensioni esatte della carrozzeria né l’omologazione per due o più passeggeri, così come tacciono su motorizzazione, capacità della batteria e autonomia.

Dato che la produzione BYD è ormai focalizzata esclusivamente su modelli elettrici e ibridi plug-in, una trazione 100% a batteria appare l’unica strada logica per muoversi agilmente nei centri storici. Tuttavia, registrare un design serve anzitutto a proteggere un’idea stilistica e non equivale a un via libera produttivo

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About Author / Paolo Travisi

Paolo Travisi ha iniziato il suo percorso da giornalista nel 2004, come redattore del network televisivo 7Gold, una palestra professionale incredibile in cui è diventato giornalista professionista, realizzando servizi tv, dalla cronaca alla cultura, e collaborando a programmi e talk condotti da professionisti quali Aldo Biscardi, Alessandro Milan, David Parenzo. In parallelo all'esperienza televisiva, ha iniziato a scrivere per Il Messaggero web, all'epoca guidato da Davide Desario (attuale direttore di Adn Kronos) e poi a scrivere di scienza, tecnologia e cultura anche per l'edizione cartacea. La passione per la scrittura e la scienza, lo ha portato a collaborare con la “storica” rubrica TuttoScienze de La Stampa, con interviste a scienziati italiani ed internazionali. Dalla scienza alla sostenibilità, con la collaborazione con Green&Blue di Repubblica. Per Rinnovabili scrive quotidianamente e con grande entusiasmo di mobilità elettrica, realizza test drive delle auto e video per le pagine social.

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