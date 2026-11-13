Rinnovabili • Stoccaggio di Idrogeno: nuovi cristalli sopramolecolari aumentano la capacità gravimetrica e volumetrica Rinnovabili • Stoccaggio di Idrogeno: nuovi cristalli sopramolecolari aumentano la capacità gravimetrica e volumetrica

Idrogeno, il mercato cresce ma resta indietro rispetto agli obiettivi UE

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Laura Contemori13 Novembre 2026Tempo di lettura: 2 minuti

Il nuovo rapporto ACER fotografa un mercato europeo dell’idrogeno ancora in fase iniziale. La capacità di elettrolisi cresce, ma i 4,2 GW di progetti operativi, in costruzione o con investimento approvato restano lontani dai 30-58 GW previsti per il 2030. Intanto, la domanda è in calo e oltre il 90% della capacità produttiva si basa ancora sui combustibili fossili. L’Agenzia richiama la necessità di investimenti, regole più chiare e una domanda industriale stabile per accelerare lo sviluppo del settore.

Stoccaggio di Idrogeno: nuovi cristalli sopramolecolari aumentano la capacità gravimetrica e volumetrica
Foto di Gerd Altmann da Pixabay

Pubblicato l’Hydrogen Markets 2026 Monitoring Report

Nel 2025 la domanda europea di idrogeno è scesa a 7,3 milioni di tonnellate. La capacità di elettrolisi aumenta, ma resta lontana dai livelli previsti per il 2030. A fotografare la situazione è il nuovo European Hydrogen Markets 2026 Monitoring Report dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER).

Il report evidenzia una distanza ancora significativa tra gli obiettivi fissati per il 2030 e gli investimenti effettivamente realizzati, soprattutto per quanto riguarda la produzione di idrogeno rinnovabile.

A fine 2025, la capacità operativa degli elettrolizzatori nell’UE aveva raggiunto 490 MW, quasi sei volte il livello del 2020, ma pari ad appena lo 0,9% della capacità produttiva complessiva di idrogeno. Includendo gli impianti in costruzione e quelli che hanno raggiunto la decisione finale di investimento, si arriva a circa 4,2 GW: un dato ancora distante dai 30-58 GW previsti per il 2030 dagli scenari europei e dalle strategie nazionali.

Diffusione dell’energia elettrolitica nell’UE-27 rispetto alle strategie nazionali e agli scenari dell’UE per il 2030 (GW). Fonte S&P Global Energy da report ACER
Fonte: S&P Global Energy da report ACER

Oltre il 90% della capacità produttiva europea dipende ancora dai combustibili fossili. La transizione verso l’idrogeno rinnovabile procede quindi lentamente e non ha ancora raggiunto una dimensione industriale significativa.

La domanda industriale resta debole

Nel 2025 la domanda europea di idrogeno è stata di 7,3 milioni di tonnellate, in calo del 3% rispetto al 2022. La contrazione ha interessato soprattutto i settori del metanolo e della chimica.

Gli investimenti nell’elettrolisi si concentrano nella raffinazione, che rappresenta circa il 49% della capacità impegnata. In questo settore la sostituzione dell’idrogeno fossile è sostenuta dagli obblighi previsti dalla direttiva europea sulle energie rinnovabili (RED III).

Altri comparti, come acciaio, fertilizzanti, ammoniaca e carburanti sostenibili per l’aviazione, avanzano più lentamente. Mancano una domanda stabile e regole sufficientemente incisive per sostenere gli investimenti. A frenare il mercato contribuisce anche il costo dell’idrogeno elettrolitico, ancora superiore a quello prodotto da fonti fossili.

Infrastrutture e finanziamenti, progressi ancora limitati

Tra gennaio 2025 e giugno 2026 sono stati completati 622 km di condotte per l’idrogeno, mentre altri 555 km risultavano in costruzione. Lo sviluppo è però concentrato in pochi Paesi, tra cui Germania, Paesi Bassi, Belgio e Austria. L’incertezza sulla domanda futura frena inoltre gli investimenti in reti, stoccaggi e terminali di importazione.

Anche il sostegno pubblico resta fondamentale: tutti i 15 maggiori progetti europei di produzione tramite elettrolisi che hanno raggiunto la decisione finale di investimento hanno ricevuto finanziamenti europei o nazionali. Tuttavia, l’assegnazione di un contributo non garantisce la realizzazione dell’impianto: circa un terzo del valore delle sovvenzioni per l’idrogeno dell’Innovation Fund è stato cancellato.

Infine, l’attuazione delle norme procede a rilento. Solo uno Stato membro su 27 ha completato il recepimento della direttiva europea sul mercato del gas e dell’idrogeno, mentre altri 11 lo hanno fatto solo parzialmente.

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About Author / Laura Contemori

Giornalista, si occupa di energia e transizione energetica, con un interesse particolare per le fonti rinnovabili e le politiche di settore. Ha lavorato per Reuters, seguendo le notizie finanziarie e societarie del mercato italiano, con particolare attenzione ai comparti dell’energia e dell’automotive. Ha maturato inoltre esperienze nell’ambito della traduzione e della localizzazione, anche in campo tecnico e scientifico. Dopo aver vissuto in Francia, Belgio, Polonia e Ungheria, è tornata in Italia, portando con sé una prospettiva internazionale e la passione per le lingue. Nel tempo libero coltiva l’interesse per la musica, il cinema e l’arte.

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