Il nuovo rapporto ACER fotografa un mercato europeo dell’idrogeno ancora in fase iniziale. La capacità di elettrolisi cresce, ma i 4,2 GW di progetti operativi, in costruzione o con investimento approvato restano lontani dai 30-58 GW previsti per il 2030. Intanto, la domanda è in calo e oltre il 90% della capacità produttiva si basa ancora sui combustibili fossili. L’Agenzia richiama la necessità di investimenti, regole più chiare e una domanda industriale stabile per accelerare lo sviluppo del settore.
Pubblicato l’Hydrogen Markets 2026 Monitoring Report
Nel 2025 la domanda europea di idrogeno è scesa a 7,3 milioni di tonnellate. La capacità di elettrolisi aumenta, ma resta lontana dai livelli previsti per il 2030. A fotografare la situazione è il nuovo European Hydrogen Markets 2026 Monitoring Report dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER).
Il report evidenzia una distanza ancora significativa tra gli obiettivi fissati per il 2030 e gli investimenti effettivamente realizzati, soprattutto per quanto riguarda la produzione di idrogeno rinnovabile.
A fine 2025, la capacità operativa degli elettrolizzatori nell’UE aveva raggiunto 490 MW, quasi sei volte il livello del 2020, ma pari ad appena lo 0,9% della capacità produttiva complessiva di idrogeno. Includendo gli impianti in costruzione e quelli che hanno raggiunto la decisione finale di investimento, si arriva a circa 4,2 GW: un dato ancora distante dai 30-58 GW previsti per il 2030 dagli scenari europei e dalle strategie nazionali.
Oltre il 90% della capacità produttiva europea dipende ancora dai combustibili fossili. La transizione verso l’idrogeno rinnovabile procede quindi lentamente e non ha ancora raggiunto una dimensione industriale significativa.
La domanda industriale resta debole
Nel 2025 la domanda europea di idrogeno è stata di 7,3 milioni di tonnellate, in calo del 3% rispetto al 2022. La contrazione ha interessato soprattutto i settori del metanolo e della chimica.
Gli investimenti nell’elettrolisi si concentrano nella raffinazione, che rappresenta circa il 49% della capacità impegnata. In questo settore la sostituzione dell’idrogeno fossile è sostenuta dagli obblighi previsti dalla direttiva europea sulle energie rinnovabili (RED III).
Altri comparti, come acciaio, fertilizzanti, ammoniaca e carburanti sostenibili per l’aviazione, avanzano più lentamente. Mancano una domanda stabile e regole sufficientemente incisive per sostenere gli investimenti. A frenare il mercato contribuisce anche il costo dell’idrogeno elettrolitico, ancora superiore a quello prodotto da fonti fossili.
Infrastrutture e finanziamenti, progressi ancora limitati
Tra gennaio 2025 e giugno 2026 sono stati completati 622 km di condotte per l’idrogeno, mentre altri 555 km risultavano in costruzione. Lo sviluppo è però concentrato in pochi Paesi, tra cui Germania, Paesi Bassi, Belgio e Austria. L’incertezza sulla domanda futura frena inoltre gli investimenti in reti, stoccaggi e terminali di importazione.
Anche il sostegno pubblico resta fondamentale: tutti i 15 maggiori progetti europei di produzione tramite elettrolisi che hanno raggiunto la decisione finale di investimento hanno ricevuto finanziamenti europei o nazionali. Tuttavia, l’assegnazione di un contributo non garantisce la realizzazione dell’impianto: circa un terzo del valore delle sovvenzioni per l’idrogeno dell’Innovation Fund è stato cancellato.
Infine, l’attuazione delle norme procede a rilento. Solo uno Stato membro su 27 ha completato il recepimento della direttiva europea sul mercato del gas e dell’idrogeno, mentre altri 11 lo hanno fatto solo parzialmente.