L’evento Energyear Investments, RE & Storage 2026 riunirà a Londra oltre 500 professionisti il 1° e 2 dicembre per esplorare le opportunità di investimento nelle rinnovabili e nello stoccaggio, tracciando le prospettive del settore per il 2027.
La transizione energetica in Europa richiede volumi di capitale sempre più elevati, ma la sfida non si limita all’attrazione delle risorse finanziarie: occorre anche garantire che i progetti possano essere effettivamente sviluppati e collegati alla rete. Secondo le stime della Commissione Europea, il settore energetico dell’Unione Europea necessiterà di circa 660 miliardi di euro all’anno tra il 2026 e il 2030, da ripartire tra generazione, efficienza energetica e infrastrutture di rete.
In questo scenario, la capacità di trasformare gli obiettivi di decarbonizzazione in opportunità concrete di investimento sarà uno dei temi centrali al dibattito di Energyear Investments, RE & Storage 2026, l’evento che riunirà executive, investitori, sviluppatori e istituzioni finanziarie presso il Leonardo Royal Hotel London City il 1° e 2 dicembre.
L’interesse degli investitori verso le asset class rinnovabili trova già riscontro nel volume di finanziamenti mobilitati dal comparto. Secondo WindEurope, i nuovi progetti eolici europei hanno raccolto 45 miliardi di euro nel 2025 per finanziare 20,9 GW di nuova capacità da installare nei prossimi anni. Tuttavia, il solo capitale impegnato non garantisce la riuscita dei progetti.
I vincoli di capacità della rete e i ritardi nelle autorizzazioni continuano a rallentare lo sviluppo, collocando la disponibilità di infrastrutture, la certezza normativa e i tempi di connessione tra i fattori chiave che determineranno la destinazione dei futuri flussi finanziari.
Capitale privato e bancabilità dei progetti
La mobilitazione del capitale privato dipenderà in gran parte dalla capacità dei progetti di offrire profili di rischio-rendimento attrattivi per i finanziatori. La strategia d’investimento per l’energia pulita presentata dalla Commissione Europea nel marzo 2026 punta proprio a mettere in contatto gli investitori con progetti bancabili, riducendo i rischi associati a tali operazioni.
Nel Regno Unito, il piano Clean Power 2030 stima un fabbisogno medio di investimenti pari a circa 40 miliardi di sterline all’anno tra il 2025 e il 2030 nei settori della generazione e delle reti di trasmissione, ponendo il finanziamento e lo sviluppo infrastrutturale tra le sfide prioritarie del settore.
In questo contesto, la bancabilità dei progetti, la visibilità dei ricavi e l’esposizione alla volatilità dei prezzi dell’elettricità rappresenteranno alcuni dei temi portanti dell’evento. L’agenda analizzerà quali tecnologie e asset attireranno l’interesse di banche e investitori nel 2027, come si stiano evolvendo le operazioni di fusione e acquisizione (M&A) e quali strategie possano ottimizzare il rendimento degli impianti rinnovabili già operativi.
Un programma incentrato su investimenti, mercati e trasformazione del settore
I lavori si apriranno il 1° dicembre con l’intervento inaugurale di Mete Coban, Vice Sindaco di Londra, seguito da un’analisi sui flussi di capitale nel mercato elettrico europeo per il 2027. La prima giornata sarà focalizzata sulle prospettive di investimento nel Regno Unito, sul target Clean Power 2030, sui modelli di business, sulle catene di fornitura e manifatturiere, oltre che sulle opportunità offerte dalla Penisola Iberica e dal mercato italiano.
Il programma approfondirà inoltre le condizioni necessarie a rendere un progetto rinnovabile attrattivo e bancabile dal punto di vista dei produttori indipendenti (IPP) e degli investitori. Tra gli altri temi in discussione figurano le redditività degli asset rinnovabili in un contesto di prezzi elettrici dinamici, le fusioni e acquisizioni, le opportunità di investimento nel Nord Europa e le strategie per massimizzare il valore dei portafogli operativi.
La seconda giornata amplierà l’analisi ai nuovi driver della domanda elettrica, con una sessione dedicata alla crescita dei data center e dell’intelligenza artificiale, valutandone l’impatto sulla fornitura continua (24/7) di energia pulita. Si discuterà inoltre di flussi di capitale, opzioni di finanziamento in debt ed equity, ed evoluzione dei sistemi di accumulo a batteria (BESS) come asset chiave nel mercato energetico europeo.
L’agenda prevede infine sessioni dedicate alle opportunità di investimento nell’Europa centrale ed orientale, alla sostenibilità finanziaria dei progetti di stoccaggio e ai relativi modelli di ricavo, rischi e rendimenti. L’accesso alla rete, la disponibilità dei terreni, i procedimenti autorizzativi, i margini e la competitività di mercato completeranno il quadro dei temi trattati.
Con oltre 70 relatori, più di 30 partner e 21 tavole rotonde in programma, Energyear Investments, RE & Storage 2026 offrirà una prospettiva integrata — istituzionale, finanziaria, tecnologica e industriale — sulle dinamiche che guideranno lo sviluppo dei progetti energetici europei nel 2027.
Tra le organizzazioni che hanno già confermato la propria presenza figurano EDP, Repsol, ContourGlobal, BW ESS, London City Hall, Atlántica, Galp, Nuveen Infrastructure, Foresight Group, Maxxen, Axial Structural Solutions, Jinkosolar, Low Carbon e Sonnedix. Sessioni di incontri one-to-one, pranzi di lavoro e cocktail di networking favoriranno il contatto diretto tra investitori ed imprese per l’esplorazione di nuove partnership e progetti.
Per maggiori informazioni: https://energyear.com/investments-re-storage/