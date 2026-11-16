L'impressione è che saranno necessari negoziati lunghi e difficili per raggiungere un qualsiasi accordo definitivo.
COP31, c’è una bozza di accordo. Cosa prevede e su cosa si scontreranno gli Stati
COP31, c’è una bozza di accordo. L’Australia, che presiede i negoziati del vertice COP31 di Antalya, ha presentato una bozza di accordo finale lunga 18 pagine. Il documento affronta questioni urgenti che tuttavia non sono largamente condivise tra i Governi, tra cui l’appello per un’uscita «immediata» dai combustibili fossili per il settore energetico. L’impressione è che saranno necessari negoziati lunghi e difficili per raggiungere un qualsiasi accordo definitivo.
Il documento è una bozza di testo decisionale elaborata attraverso le consultazioni della Presidenza della COP31. Articolato in 144 paragrafi e diviso in tre sezioni principali, il testo definisce le priorità globali su mitigazione, adattamento, finanza climatica e cooperazione internazionale. Si propone di essere uno spunto di discussione e intende provare a ridurre le distanze tra i Governi su combustibili fossili e finanziamenti per il clima, in vista della chiusura del vertice nel fine settimana.
L’australiano Chris Bowen, a guida dei negoziati in virtù della condivisione della presidenza con la Turchia, ha dichiarato che la bozza include delle clausole che alcuni Paesi hanno già respinto. «Francamente, se parlassimo solo di ciò su cui siamo d’accordo tutti a questo punto, così presto, sarebbe un documento piuttosto breve», ha detto Bowen in una conferenza stampa. «Dobbiamo sbloccare la situazione, il che significa affrontare una discussione sugli aspetti su cui le parti al momento non la pensano allo stesso modo, per poter arrivare a un accordo nei prossimi giorni», ha aggiunto.
Cosa c’è nel testo di 18 pagine preparato dall’Australia
In primo luogo, il documento esprime profonda preoccupazione per l’imminente superamento di 1,5 gradi centigradi di riscaldamento già stabilito come limite dall’Accordo di Parigi sul clima. Un recente rapporto delle Nazioni Unite ha rivelato che il mondo è già sulla strada per superare tale soglia, che secondo gli scienziati dovrebbe limitare gli effetti peggiori del cambiamento climatico. Il testo impegna le Parti a ridurre l’entità e la durata del riscaldamento globale per riportare le temperature al di sotto di tale soglia entro la fine del secolo. Si esortano quindi le economie più sviluppate a guidare la transizione, puntando alle emissioni nette zero entro il 2030 e nette negative entro il 2040.
Si invitano i Paesi a contribuire allo sforzo globale proposto dalla Turchia per portare la quota dell’elettricità al 35% del consumo energetico finale entro il 2035, rispetto a poco più del 20% attuale. Gli organizzatori turchi del vertice avevano già raccolto il sostegno per un impegno volontario in tal senso e stanno cercando di includere l’obiettivo nella dichiarazione finale, ma significherebbe avere l’appoggio di quasi 200 Stati. Tale obiettivo andrebbe affiancato ad altri due: triplicare l’uso delle rinnovabili e raddoppiare l’efficienza energetica entro il 2030. Alcuni Governi, però, si sono opposti a nuovi obiettivi calati dall’alto; altri invece sostengono che il piano non rifletta le diversità esistenti da Paese a Paese.
Il testo comprende la richiesta per eliminare gradualmente i combustibili fossili, inclusa la transizione immediata nei sistemi energetici e la rimozione dei sussidi inefficienti. Questa proposta andrebbe oltre il precedente impegno adottato nel 2023 alla COP28 di Dubai. La formulazione è una sorta di linea rossa per molti Paesi fortemente dipendenti da carbone, petrolio e gas e per quelli che producono combustibili fossili.
Il documento sollecita l’attuazione di tagli rapidi alle emissioni di metano, eliminando il flaring (combustione in torcia) e il venting (rilascio in atmosfera) di routine dai pozzi petroliferi, lo stop alla deforestazione entro il 2030 e lo sviluppo di tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio fino a 1,3–2,5 gigatonnellate di CO2 l’anno entro il 2035.
La bozza punta a triplicare i fondi per l’adattamento. Viene stabilito che i finanziamenti per l’adattamento raggiungano almeno 120 miliardi di dollari entro il 2035, basandosi su un precedente impegno che prevedeva di raddoppiare i fondi rispetto ai livelli del 2019 entro il 2025. Andrebbero privilegiate le sovvenzioni e strumenti che non generano ulteriore debito per i Paesi vulnerabili.
Inoltre, il documento contiene anche un riferimento alle misure commerciali unilaterali, ossia quelle misure commerciali e normative unilaterali legate al clima che possono penalizzare le economie in via di sviluppo. Il testo chiede alle economie avanzate di eliminarle entro la fine del 2027. Questo punto è stato fortemente sostenuto dalla Cina, il principale esportatore mondiale di tecnologie per il clima.
Secondo le stime del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP), le economie in via di sviluppo avranno bisogno di circa 305 miliardi di dollari all’anno per l’adattamento entro il 2035. I finanziamenti pubblici internazionali disponibili nel 2024 sono arrivati a 28-32 miliardi di dollari. Dunque, c’è ancora molto da fare. Su questo punto, però, il testo invita alla definizione dei dettagli fondamentali alla riunione COP32 del prossimo anno in Etiopia. Dunque, i negoziatori potrebbero approvare la cifra complessiva prima di concordare come i progressi verranno concretizzati o misurati.