La congestione della rete elettrica spagnola è costata 140 milioni di euro al settore delle rinnovabili, con livelli di curtailment ancora elevati dopo il blackout dell'aprile 2025. Secondo Wood Mackenzie, il problema potrebbe aggravarsi con l'allacciamento di circa 10 GW di nuova capacità fotovoltaica entro il 2028. Per contenere le perdite saranno fondamentali l'adeguamento degli impianti esistenti affinché forniscano servizi di stabilità alla rete, lo sviluppo degli accumuli e il potenziamento delle infrastrutture elettriche.
Le congestioni della rete elettrica della Spagna continuano a frenare la produzione da fonti rinnovabili. Da aprile 2025, quando un blackout ha interessato la penisola iberica, i livelli di curtailment non sono tornati alla normalità, causando al settore 140 milioni di euro di ricavi mancati.
La situazione potrebbe peggiorare con l’ingresso di nuova capacità fotovoltaica, in assenza di interventi per adeguare le infrastrutture e garantire la stabilità del sistema. A fotografare il quadro è l’analisi Spain’s Technical Curtailment Crunch: How the Next Wave of Solar Growth Will Impact Trends del gruppo di ricerca Wood Mackenzie. Secondo lo studio, circa 10 GW di nuova capacità solare di grandi dimensioni si collegheranno alla rete tra la fine del 2026 e il 2028, contribuendo a una crescita complessiva di 16 GW di rinnovabili nel periodo.
Curtailment oltre il 25% in alcune aree della Spagna
I dati mostrano che i volumi di ridispacciamento nel mercato dei vincoli tecnici non sono ancora tornati ai livelli precedenti al blackout. Dall’inizio del 2026, i volumi di produzione rinnovabile non immessi in rete senza compensazione economica rappresentano il 4% dell’offerta potenziale a livello nazionale. In alcune aree dell’Estremadura e della Murcia, tuttavia, la quota supera il 25%.
Il problema non riguarda soltanto la capacità fisica delle linee elettriche. Circa la metà del curtailment tecnico nel 2026 è legata a esigenze di stabilità del sistema, tra cui inerzia, corrente di cortocircuito e regolazione della frequenza e della tensione. Servizi tradizionalmente garantiti dagli impianti a gas e nucleari, che gli impianti eolici e fotovoltaici devono essere appositamente configurati per fornire.
Il ruolo degli inverter e dei servizi di rete
Una delle soluzioni individuate da Wood Mackenzie riguarda proprio la capacità degli impianti rinnovabili di fornire servizi di regolazione dinamica della tensione (“dynamic voltage control“). Circa 7 GW di fotovoltaico e 26 GW di eolico necessitano di adeguamenti agli inverter per poter offrire questo servizio, essendo entrati in funzione prima dell’introduzione del Real Decreto 647/2020. La normativa stabilisce i requisiti tecnici minimi e le procedure amministrative affinché impianti di generazione o consumo si connettano in sicurezza nel sistema elettrico spagnolo.
“Oltre 35 GW del parco esistente sono in grado di fornire un controllo dinamico della tensione senza costi aggiuntivi. Il fatto che le limitazioni di produzione si stabilizzino nel 2027 o continuino ad aumentare dipende quasi interamente dalla rapidità con cui tale capacità verrà resa conforme“, spiega Agustin Huerga, analista del settore energetico ed energie rinnovabili in Europa di Wood Mackenzie.
Gli impianti che soddisfano i requisiti possono inoltre avere priorità nel dispacciamento. A maggio 2026, il gestore della rete di trasmissione spagnola REE aveva già abilitato 4,2 GW di impianti.
La velocità con cui il parco esistente verrà adeguato sarà determinante per contenere le perdite. Se nessuno dei 35 GW potenzialmente abilitabili entrerà in conformità, il curtailment potrebbe aumentare del 18% nei prossimi due anni, raggiungendo 6,5 TWh nel 2028, contro gli 1,3 TWh registrati nel 2023.
Batterie e domanda elettrica per ridurre le congestioni
Il rafforzamento della rete resta la soluzione strutturale, ma i tempi di realizzazione sono un ostacolo. Secondo il gruppo di ricerca servono in media sette anni per completare un progetto di potenziamento della rete partendo da zero.
Nel breve periodo, un contributo importante potrebbe arrivare dagli impianti di accumulo e dalla crescita della domanda elettrica. Wood Mackenzie prevede che la capacità di batterie operative in Spagna raggiunga 10 GW entro il 2030, con uno scenario più ottimistico che arriva a 20 GW, rispetto agli 0,2 GW del 2025.
Anche l’aumento dei consumi dei data center potrebbe contribuire ad assorbire una parte della produzione rinnovabile. Oltre 2 GW di nuova domanda da questi impianti sono attesi entro il 2030.
Nello scenario di base di Wood Mackenzie, il curtailment dovrebbe stabilizzarsi nel 2027-2028, a condizione che gli impianti rinnovabili forniscano servizi di rete in misura sufficiente. Con l’entrata in funzione dei compensatori sincroni prevista entro il 2029, le perdite di produzione potrebbero successivamente diminuire del 30% all’anno.