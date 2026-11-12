Dalla riunione del Coreper emerge la richiesta dei Ventisette UE di bilanciare i poteri della Commissione sulle catene del valore strategiche. Intanto, sul pacchetto automotive le posizioni restano distanti in vista del Consiglio Ambiente di dicembre
Auto, Europa e tanta, troppa indecisione
La partita sulla politica industriale europea e sulla decarbonizzazione dei trasporti sta entrando nel vivo a Bruxelles. I governi nazionali dei 27 chiedono di non lasciare carta bianca all’esecutivo comunitario (leggi l’articolo sulla bozza approvata dal Parlamento Ue).
È questo il messaggio chiave emerso dalla riunione del Coreper – il Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri presso l’UE – che ha affrontato due dossier strettamente intrecciati: l’Industrial Accelerator Act e la revisione del regolamento sulle emissioni di CO2 per auto e furgoni. L’obiettivo dei Paesi membri è trovare la quadra per proteggere la manifattura europea senza paralizzare i negoziati commerciali e la transizione ecologica necessaria.
La partita del Made with the EU
Il primo nodo riguarda l’Industrial Accelerator Act, provvedimento pensato per accelerare la reindustrializzazione pulita del continente. Al centro del dibattito c’è il meccanismo del Made with the EU, una clausola pensata per favorire le produzioni europee e dei partner affidabili nelle filiere strategiche, come batterie e veicoli elettrici.
La Commissione Europea potrebbe includere (o escludere) determinati Paesi terzi da questo perimetro, valutando parametri come le dipendenze ad alto rischio, i tentativi di elusione dei dazi o le minacce alla sicurezza degli approvvigionamenti.
Su questo punto, gli Stati membri hanno chiesto proporzionalità e un ruolo decisionale molto più incisivo: i governi non vogliono subire scelte calate dall’alto, ma intendono co-gestire la definizione degli elenchi dei Paesi partner ammessi. L’obiettivo dichiarato è trovare un equilibrio difficile: tutelare la competitività e la decarbonizzazione interna, mantenendo però abbastanza flessibilità per negoziare un migliore accesso ai mercati esteri.
Il nodo delle emissioni e il rischio di squilibri
Un altro passaggio tecnico, ma cruciale dell’IAA riguarda il calcolo dei criteri per definire i prodotti a basse emissioni di carbonio come acciaio o alluminio verde impiegati nell’industria. Su questo punto, il fronte dei 27 si divide su come garantire la parità di condizioni nel Mercato Unico:
- La linea della neutralità: alcuni Paesi chiedono che nel calcolo delle emissioni venga applicato il mix energetico medio dell’UE, evitando così di penalizzare le industrie situate in Stati membri che hanno ancora una quota significativa di fonti fossili nella generazione elettrica.
- La linea dell’ambizione: altri governi premono invece per mantenere alti gli standard di decarbonizzazione, sottolineando che i criteri devono servire a premiare e incentivare concretamente le aziende che investono per tagliare la propria impronta carbonica.
Pacchetto Auto: posizioni ancora lontane sul 2035
L’IAA si salda direttamente con il pacchetto automotive, e in particolare con la revisione del regolamento sulle emissioni di CO2 per autovetture e veicoli commerciali leggeri, anch’esso sul tavolo del Coreper. Intanto, la presidenza irlandese di turno ha chiesto ai governi di esprimersi su 5 punti nevralgici che ridisegneranno il futuro della mobilità europea:
- La conferma o la modulazione dell’obiettivo di riduzione delle emissioni per le auto entro il 2035
- Gli incentivi all’uso di materiali a basse emissioni di carbonio nella produzione dei veicoli
- Il mantenimento fino al 2030 del fattore di utilità previsto per il 2027, parametro fondamentale per calcolare le emissioni reali delle auto ibride plug-in
- La possibile creazione di una nuova categoria di veicoli a emissioni zero alimentati esclusivamente con carburanti ammissibili , chiara apertura verso e-fuel e biocarburanti avanzati.
- L’ambito geografico di applicazione delle norme dell’IAA specificamente legate al settore automobilistico.
Proprio per la complessità politica di questi temi, il calendario dei lavori procederà su un doppio binario: mentre per l’Industrial Accelerator Act si punta a un accordo entro la fine di novembre, per la revisione del regolamento CO2 auto l’obiettivo è arrivare a una sintesi solo l’11 dicembre, in occasione del Consiglio Ambiente.