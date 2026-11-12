Il MASE prepara due misure per sostenere la transizione energetica di imprese e Comuni. Dei 230 milioni complessivi, 180 saranno destinati alla decarbonizzazione dei settori industriali hard-to-abate e 50 alla realizzazione di distretti a energia positiva. L’80% delle risorse sarà riservato alle regioni del Mezzogiorno.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) prepara due bandi nell’ambito dell’Accordo FSC 2021-2027. 180 milioni per i settori industriali hard-to-abate e 50 milioni per i distretti a energia positiva. L’80% dei fondi andrà alle regioni del Mezzogiorno.
“Mettiamo a disposizione risorse importanti per accompagnare le imprese dei settori industriali più difficili da decarbonizzare nella riduzione delle emissioni e sostenere i Comuni nella riqualificazione energetica degli edifici pubblici e nello sviluppo delle fonti rinnovabili. Intervenire sui consumi significa ridurre i costi energetici, con benefici per l’ambiente e per la competitività del sistema produttivo“, dichiara la viceministra dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Vannia Gava.
180 milioni per decarbonizzare i settori hard-to-abate
La prima misura mette a disposizione 180 milioni di euro per le imprese attive nei settori industriali hard-to-abate. Si tratta di settori in cui la riduzione delle emissioni incontra i vincoli più stringenti. Saranno finanziati progetti che riducano le emissioni dirette di CO₂ rispetto alla situazione precedente, a parità di quantità prodotta, senza prevedere la realizzazione di nuovi prodotti, si legge in un comunicato del MASE.
Gli investimenti potranno riguardare interventi di efficienza energetica, elettrificazione dei consumi, produzione di energia rinnovabile per autoconsumo, utilizzo dell’idrogeno e cattura, stoccaggio o impiego della CO₂.
Per raccogliere osservazioni e proposte dai potenziali beneficiari e definire alcuni aspetti della misura, il MASE ha organizzato un incontro di co-progettazione per venerdì 13 novembre, alle ore 10. Il supporto tecnico-operativo per la gestione del bando sarà assicurato da GSE e Invitalia.
50 milioni per i distretti a energia positiva
La seconda misura prevede una dotazione di 50 milioni di euro per la realizzazione di distretti a energia positiva (Positive Energy Districts, PED). L’obiettivo è promuovere la trasformazione energetica delle aree urbane attraverso l’efficientamento degli edifici pubblici, l’integrazione delle fonti rinnovabili, l’autoconsumo, i sistemi di accumulo e la gestione intelligente dell’energia, puntando a un bilancio energetico netto positivo.
Il bando sarà rivolto ai Comuni con più di 50mila abitanti. Questi potranno presentare progetti singolarmente o in forma associata, coinvolgendo anche altre amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Il contributo massimo previsto è di 10 milioni di euro per progetto.
Anche per questo bando è previsto un incontro di co-progettazione. In programma lunedì 23 novembre alle ore 10, è aperto ai Comuni interessati, alle altre amministrazioni pubbliche e alle associazioni ambientaliste e di categoria del settore energetico.