Migliorare l'efficienza degli edifici di tutto il mondo di almeno il 25% entro il 2035 è un obiettivo a portata di mano.
Migliorare l’efficienza degli edifici è fondamentale per la riduzione delle emissioni e la sostenibilità economica
Un’analisi dell’IEA richiesta dalla Presidenza della COP31 ha mostrato che migliorare l’efficienza degli edifici di tutto il mondo di almeno il 25% entro il 2035 è un obiettivo raggiungibile se si adottano più rapidamente tecnologie già esistenti e soluzioni politiche collaudate.
In base a quanto rilevato nel Rapporto speciale dell’Agenzia Internazionale dell’Energia o IEA, gli edifici di tutto il mondo hanno il potenziale per diventare molto più efficienti dal punto di vista energetico entro il prossimo decennio. Questa trasformazione aiuterebbe case e imprese a ridurre le bollette, rafforzare la sicurezza energetica e tagliare le emissioni.
Obiettivo proposto: migliorare l’intensità energetica degli edifici di almeno il 25% entro il 2035
Il rapporto, preparato su richiesta della Turchia nell’ambito del partenariato strategico tra la Presidenza della COP31 e l’IEA, ha esaminato la proposta finalizzata a migliorare l’intensità energetica degli edifici di almeno il 25% entro il 2035. Lo studio ha poi rivelato che l’obiettivo sarebbe facilmente raggiungibile utilizzando tecnologie politiche già disponibili, ma richiederebbe una forte accelerazione: per raggiungere il traguardo proposto bisognerebbe più che raddoppiare gli attuali tassi di efficientamento. La priorità, dunque, è mettere in atto tali strumenti.
Ad oggi, l’energia utilizzata negli edifici incide per il 30% circa dei consumi finali totali, la metà di tutto il consumo di elettricità e 2,8 gigatonnellate di emissioni dirette di CO2. Per questo il settore edilizio svolge un ruolo centrale nel raggiungimento degli obiettivi globali di efficienza ed elettrificazione e nella riduzione delle emissioni mondiali. Il percorso proposto dall’IEA è coerente con l’obiettivo concordato alla COP28 di Dubai di raddoppiare il tasso globale di miglioramento dell’efficienza energetica entro il 2030 e con l’obiettivo proposto, attualmente in discussione per la COP31, di portare la quota dell’elettricità sul consumo finale totale di energia al 35% entro il 2035.
«Migliorare l’efficienza degli edifici può ridurre le emissioni in tutto il mondo e comporterebbe una differenza tangibile nella vita quotidiana delle persone», ha dichiarato il Direttore Esecutivo dell’IEA Fatih Birol.
Il Rapporto speciale dell’IEA individua quattro aree principali su cui agire
Il rapporto individua quattro aree principali su cui agire con maggiore rapidità per garantire maggiori guadagni: migliorare gli involucri edilizi, elettrificare gli usi finali, rafforzare l’efficienza delle apparecchiature e ampliare l’accesso a sistemi di cottura non inquinanti. Nel complesso, tutte misure riuscirebbero a ridurre l’intensità energetica degli edifici di oltre il 25% entro il 2035, anche a fronte della crescita demografica e dell’aumento del reddito. Non solo, queste misure sono in grado di tagliare le emissioni dirette di CO2 del settore di quasi il 40%.
Tuttavia, se non verranno prese nuove decisioni, entro il 2035, l’intensità energetica degli edifici, ossia quanta energia è necessaria per produrre un’unità di ricchezza economica come il PIL, a livello globale scenderà solo del 7% rispetto ai livelli del 2025, e dell’11% rispetto al 2020. Il rapporto ha analizzato un percorso che permetterebbe un miglioramento dell’intensità energetica del 26% rispetto ai livelli del 2025, e del 28% rispetto ai livelli del 2020, entro il 2035. Il raggiungimento di questo obiettivo globale richiederà approcci diversi nei vari Paesi.
Agire su queste quattro leve porta a guadagni di efficienza ma è necessaria una maggiore ambizione politica
L’efficienza delle apparecchiature incide per il 40% sulla riduzione dell’intensità energetica. Sono 140 i Paesi che dispongono di normative mirate all’efficienza di elettrodomestici e apparecchiature elettroniche, ma l’applicazione di queste norme varia in modo significativo da Stato a Stato. Ad esempio, 118 Paesi dispongono di standard minimi di prestazione energetica (MEPS) per i condizionatori d’aria, arrivando a coprire oltre il 90% dell’attuale domanda globale di energia per il raffrescamento. Tuttavia, altrove vengono vendute apparecchiature con un’efficienza inferiore della metà rispetto a quelle ammesse in altri mercati. Dunque, servono MEPS più rigorosi, etichette energetiche aggiornate regolarmente e incentivi per accelerare l’adozione di modelli più efficienti.
Il miglioramento degli involucri negli edifici nuovi ed esistenti indice per un altro 20% sulla riduzione dell’intensità energetica. Sono 102 i Paesi a disporre di codici energetici obbligatori per l’edilizia e in questi stessi Paesi si concentra la maggior parte delle nuove costruzioni. Tuttavia, a causa della mancanza di un’applicazione capillare dei codici edilizi, solo il 60% circa di tutti i nuovi edifici viene costruito in conformità a queste disposizioni. Ecco perché l’IEA suggerisce di inasprire i codici energetici per l’edilizia e velocizzare le riqualificazioni per raggiungere zero emissioni di anidride carbonica (Zero Carbon Ready Buildings).
L’elettrificazione incide per il 15% sul miglioramento dell’efficienza degli edifici
L’elettrificazione, tema centrale della COP31, fornisce un altro 15% di miglioramento dell’efficienza degli edifici, in particolare attraverso l’uso delle pompe di calore per il riscaldamento degli ambienti e dell’acqua. Le pompe di calore sono in media da tre a cinque volte più efficienti delle caldaie a combustibili fossili. L’analisi dell’AIE indica che le pompe di calore sono già competitive nei Paesi che costituiscono oltre la metà della domanda globale di riscaldamento degli ambienti. Nel percorso suggerito, se viene triplicata la capacità installata delle pompe di calore entro il 2035, si può ottenere una riduzione di quasi il 35% dell’intensità energetica legata al riscaldamento degli ambienti.
Ampliare l’accesso a sistemi di cottura non inquinanti genera il 25% della riduzione dell’intensità energetica. Quasi 2 miliardi di persone nel mondo non hanno ancora accesso a sistemi di cottura non inquinanti e i progressi in tal senso sono ancora insufficienti. Nonostante, l’adozione di 120 nuove politiche e programmi attuati o annunciati nella regione dell’Africa subsahariana tra il 2024 e il 2026, si registra un notevole ritardo rispetto alle ambizioni.
Soltanto 20 misure normative sono state pienamente attuate tra quelle annunciate in tutto il mondo. L’accesso universale a sistemi di cottura puliti è un obiettivo raggiungibile facendo ricorso alle tecnologie odierne e avverrebbe a costi contenuti. L’IEA prevede che se l’accesso a sistemi di cottura puliti si estendesse a oltre 1.750 milioni di persone entro il 2035, non solo migliorerebbe l’intensità energetica degli edifici ma ci sarebbero molti più benefici per la salute e per il clima.