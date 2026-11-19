il 12 e 13 novembre 2026 si è tenuta a Johannesburg la tredicesima edizione del TEHA CEO Dialogue on Southern Africa, l'evento di punta promosso da The European House - Ambrosetti nel continente
Il TEHA CEO Dialogue on Southern Africa 2026
Per ragioni storiche, di prossimità geografica e interessi condivisi, Europa e Africa mantengono da sempre legami profondi. Oggi, tuttavia, le recenti trasformazioni economiche, politiche, tecnologiche, demografiche e climatiche stanno ridisegnando le prospettive di entrambi i continenti. In un ordine globale sempre più instabile e frammentato, rafforzare il dialogo strategico e costruire partenariati economici di alto livello tra i principali attori dei due mercati è diventato fondamentale per affrontare le sfide comuni e tradurle in un cambiamento concreto.
In questo scenario di crescente centralità dell’Africa sulla scena economica globale, il 12 e 13 novembre 2026 si è tenuta a Johannesburg la tredicesima edizione del TEHA CEO Dialogue on Southern Africa, l’evento di punta promosso da The European House – Ambrosetti nel continente. Con alle spalle oltre un decennio di incontri, il Summit si è confermato una piattaforma dinamica per definire l’agenda economica africana, riunendo circa 200 amministratori delegati provenienti da Sudafrica, regione SADC e da tutto il mondo, insieme a ministri, economisti e investitori di primo piano.
I lavori si sono concentrati sulle direttrici chiave per il futuro dell’Africa meridionale: dalle prospettive geopolitiche all’integrazione regionale, fino alle strategie per fare impresa a Johannesburg. Un’attenzione particolare è stata riservata allo sviluppo di porti, ferrovie e infrastrutture strategiche, nonché ai modi per superare i vincoli che frenano i settori minerario ed energetico.
Energia, prezzi e competitività per l’industria
Durante le sessioni, il tema della competitività industriale si è rivelato strettamente legato ai costi e alla stabilità dell’energia. Sbloccare il potenziale dell’Africa meridionale richiede infatti reti elettriche affidabili, prezzi accessibili e quadri normativi capaci di attrarre capitali a lungo termine, fattori indispensabili per affiancare la progressiva integrazione delle fonti rinnovabili.
L’impatto dei rincari sui settori ad alto consumo ha rappresentato uno dei nodi critici del forum. A testimoniare la pressione sulle imprese è stata una stima emersa nel corso del dibattito: dal 2006 a oggi, i prezzi dell’elettricità hanno subito un’impennata compresa tra il 900% e il 1.000%, gravando enormemente sulla sostenibilità delle attività produttive della regione.
Mobilitare i capitali interni per le infrastrutture
Un altro pilastro del 13° TEHA CEO Dialogue on Southern Africa ha riguardato la mobilitazione dei capitali interni per sostenere una crescita inclusiva e duratura, con un focus sul finanziamento delle opere infrastrutturali. Secondo il ministro delle Finanze sudafricano, Enoch Godongwana, le risorse finanziarie non mancano all’interno del continente. “I capitali nel continente africano ci sono”, ha evidenziato Godongwana durante il suo intervento. “La vera domanda è: come li mobilitiamo in modo efficace?” Quello che è emerso è soprattutto la mancanza di progetti bancabili, pipeline credibili e meccanismi efficaci di condivisione del rischio. Sfide oggi affrontabili, secondo gli oratori, attraverso strumenti di finanza mista (blended finance) in grado di catalizzare i capitali privati, un piano condiviso di progetti prioritari in tutta l’area SADC e normative che consentano al risparmio a lungo termine di finanziare asset a lungo termine.