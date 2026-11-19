Contributi e un servizio di mentoring dedicato aiuteranno le PMI a validare le proprie soluzioni e a portarle sul mercato
Il progetto North Adriatic Smart Communities Hydrogen Accelerator (NASCHA) ha lanciato il suo primo bando il 12 novembre 2026. L’iniziativa sostiene le piccole e medie imprese (PMI), comprese le startup, nelle attività di test, validazione e dimostrazione di soluzioni basate sull’idrogeno per il settore manifatturiero, le aree urbane, la mobilità e l’irrigazione sostenibile.Questo primo bando ha una dotazione complessiva di 600.000 euro, eventualmente incrementabili.
Chi può partecipare e quali forme di sostegno sono previste
Possono partecipare sia gruppi di sviluppo sia aziende già costituite (PMI), quali ad esempio sviluppatori di tecnologie, fornitori di componenti, fornitori di soluzioni per l’idrogeno, soluzioni digitali e per la gestione dei dati, e integratori industriali. I candidati devono avere una sede in una regione ammissibile dell’Unione europea. In Italia, le regioni ammissibili sono Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Umbria, Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania e Molise. Almeno due terzi della dotazione complessiva per i finanziamenti a cascata saranno destinati a beneficiari delle regioni meno sviluppate.
Le PMI possono candidarsi singolarmente o in consorzi di due o tre imprese. I contributi possono raggiungere un massimo di 60.000 euro per PMI e di 180.000 euro per un consorzio di tre PMI. Il finanziamento è concesso sotto forma di somma forfettaria, con un tasso di copertura del 100% dei costi ammissibili. La durata prevista dei progetti è compresa tra sei e nove mesi. Sono ammissibili anche progetti di durata inferiore.
Le PMI selezionate potranno contare su un mentor tecnico dedicato, attività di rafforzamento delle competenze e servizi di accelerazione. Il sostegno potrà riguardare la normazione, la certificazione, la gestione della proprietà intellettuale e la preparazione agli investimenti, oltre a opportunità di networking e all’accesso alle strutture di prova e ai laboratori dei partner, ove disponibili.
Obiettivi e priorità tecniche
Le tre Smart Communities of Practice di NASCHA si concentrano sull’irrigazione sostenibile ad Ajdovščina (Slovenia), sull’accumulo di energia in ambito urbano a Celje (Slovenia) e sulla resilienza energetica insulare a Cres (Croazia). Gli altri due progetti pilota sviluppano tecnologie con potenziali applicazioni in diversi settori e regioni. Il progetto pilota di Patria Composite sullo stoccaggio dell’idrogeno a Samobor (Croazia) riguarda i serbatoi di stoccaggio, il monitoraggio, la tracciabilità e la preparazione alla certificazione e alla produzione. HydroHub di CTS H2 si concentra sulla distribuzione e sul rifornimento modulari di idrogeno, sullo stoccaggio intermedio e sui modelli di servizio.
Il bando ricerca soluzioni con un elevato livello di maturità tecnologica (TRL), capaci di colmare le lacune di queste catene del valore o di estendere le tecnologie dell’idrogeno a nuove applicazioni. Le attività ammissibili comprendono la prototipazione, i test in condizioni operative, l’ottimizzazione digitale, le attività relative alla sicurezza e alla certificazione e lo sviluppo di nuovi modelli di business. La valutazione terrà conto della coerenza strategica e tecnica con le catene del valore e i progetti pilota di NASCHA.
Come candidarsi al bando NASCHA
Le candidature devono essere redatte in inglese utilizzando il modello ufficiale di proposta e inviate entro il 18 gennaio 2027 esclusivamente tramite il portale di candidatura NASCHA. Le regole di ammissibilità e la documentazione del bando sono disponibili nella pagina dedicata ai bandi NASCHA.
Due Open Day online presenteranno il bando e risponderanno alle domande dei candidati. Entrambi inizieranno alle 14:00 CET, rispettivamente il 25 novembre e il 16 dicembre 2026. Iscriviti al primo Open Day.
Leggi anche Approvate le regole operative per le nuove aste dell’idrogeno