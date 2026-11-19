OSCAL presenta le offerte Black Friday 2026 su power station portatili, sistemi di accumulo solare e soluzioni di backup domestico.
In occasione del Black Friday, OSCAL propone ai clienti europei le offerte più vantaggiose della stagione, con sconti fino al 41% su power station portatili, soluzioni di alimentazione di backup per la casa, kit di generatori solari e sistemi di accumulo energetico da balcone.
Che si tratti di prepararsi a interruzioni impreviste della corrente, organizzare la prossima avventura all’aria aperta o trovare soluzioni più intelligenti per sfruttare l’energia solare in casa, OSCAL offre una soluzione energetica adatta a ogni esigenza.
Dalle power station portatili compatte ai sistemi espandibili di alimentazione di backup domestica, è possibile scoprire un’ampia gamma di offerte per il Black Friday e trovare la soluzione energetica più adatta a un prezzo eccezionale.
Ecco le offerte più interessanti da non perdere.
PowerMax 1200: potenza compatta, grandi possibilità per le attività all’aperto
A partire da 316,08 € | Risparmia fino al 41%
Per campeggiatori e viaggiatori che desiderano una fonte di energia affidabile senza dover trasportare apparecchiature ingombranti, PowerMax 1200 offre un equilibrio pratico tra portabilità e prestazioni.
Con una potenza nominale di 1.200 W e un design leggero, dal peso di circa 9,8 kg, è facile da trasportare dall’auto al campeggio. Può alimentare luci da campeggio, mini frigoriferi, computer portatili, fotocamere e altri dispositivi essenziali di uso quotidiano.
Le diverse opzioni di ricarica, tra cui rete elettrica, energia solare e ricarica tramite veicolo, garantiscono flessibilità sia durante le avventure all’aperto sia come alimentazione di emergenza per la casa.
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PowerMax 1800SE: energia portatile per le avventure all’aperto e il backup quotidiano
Sconto fino al 51% | A partire da 422,98 €
Preordina ora – Spedizioni a partire dal 14 dicembre 2026
Progettata per il campeggio, i viaggi su strada, gli spostamenti in camper e le interruzioni impreviste della corrente domestica, OSCAL PowerMax 1800SE combina portabilità e alimentazione affidabile per l’uso quotidiano.
Con una batteria LiFePO₄ da 1.024 Wh e una potenza in uscita di 1.800 W a onda sinusoidale pura, può alimentare elettrodomestici essenziali, apparecchiature per cucinare, computer portatili e attrezzature per le attività all’aperto.
Le due porte USB-C da 100 W consentono la ricarica rapida dei dispositivi compatibili, mentre la potenza di ingresso solare fino a 800 W e il tempo di commutazione UPS di 0,01 secondi la rendono una soluzione versatile sia per l’utilizzo connesso alla rete sia per quello off-grid.
Utilizza il codice 【BlackFriday】 al momento del pagamento per ottenere uno sconto aggiuntivo.
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PowerMax 3600 SE: alimentazione di backup ad alta capacità per tutta la casa
A partire da 1.117,91 € | Risparmia fino al 10%
Quando una power station portatile compatta non è sufficiente, PowerMax 3600SE offre una soluzione più potente grazie a una batteria LiFePO₄ da 3.600 Wh e a una potenza in uscita di 3.600 W a onda sinusoidale pura.
Progettata per l’alimentazione di backup domestica, i soggiorni prolungati all’aperto e le esigenze energetiche più elevate, può supportare frigoriferi, forni a microonde, utensili elettrici e altri apparecchi ad alto assorbimento.
Le ruote e la maniglia integrate facilitano lo spostamento di questo potente sistema, mentre il tempo di commutazione dell’alimentazione di backup di 5–8 ms contribuisce a mantenere in funzione le apparecchiature essenziali durante le interruzioni impreviste della corrente.
PowerMax 6000 Pro: potenza di punta per un’alimentazione di backup domestica prolungata
A partire da 1.799,99 € | Risparmia fino al 33%
Per le famiglie alla ricerca di una soluzione di alimentazione di backup più completa, PowerMax 6000 Pro offre prestazioni di fascia alta e una capacità espandibile.
Con una capacità iniziale di 3.600 Wh, espandibile fino a 57.600 Wh, offre una potenza in uscita di 6.000 W a onda sinusoidale pura per supportare gli elettrodomestici domestici più esigenti.
Grazie a una potenza di ingresso solare fino a 3.000 W e a un rapido tempo di commutazione UPS di 5–8 ms, è progettata per fornire energia affidabile durante interruzioni prolungate della corrente e per l’utilizzo off-grid.
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Power Storage 2000: energia solare più intelligente per la casa
A partire da 511,21 € | Risparmia fino al 34%
Sfruttare al massimo ogni raggio di sole con OSCAL Power Storage 2000, un sistema di accumulo energetico da balcone all-in-one, progettato per aiutare le famiglie a ottenere il massimo dai propri pannelli solari.
Combinando un microinverter integrato, una batteria e un sistema intelligente di gestione dell’energia, offre una capacità di base di 1.920 Wh, espandibile fino a 9.600 Wh grazie a quattro batterie di espansione BP2000.
Con una potenza di ingresso solare di 2.400 W e 4 canali MPPT indipendenti, garantisce flessibilità nella raccolta dell’energia solare da impianti installati su balconi, giardini e tetti.
Il suo sistema intelligente di gestione dell’energia aiuta le famiglie a ottimizzare i consumi elettrici, massimizzare l’autoconsumo solare e risparmiare fino a 894 € all’anno sulle bollette elettriche.