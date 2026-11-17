L’ultimo rapporto trimestrale di ACER fotografa lo stato della sorveglianza sui mercati energetici europei: 536 casi di possibili violazioni del REMIT restano sotto esame. Tra i casi del trimestre, la sanzione di ARERA ad A2A per manipolazione del mercato, tre episodi di ordini errati e la crescita degli alert legati al trading algoritmico. Il documento fa inoltre il punto sulle nuove regole per la comunicazione dei dati, in vigore dal 2027.
Nel terzo trimestre del 2026 ACER ha registrato 121 nuovi casi e 38 casi chiusi. Tra le decisioni delle autorità nazionali, una sanzione da 5 milioni di euro alla multiutility A2A per manipolazio