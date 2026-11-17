Auto elettriche, quali sono i modelli top al mondo
Le classifiche piacciono un po’ a tutti. In questo articolo ci occuperemo delle auto elettriche più vendute al mondo, analizzando i dati diffusi dal sito CleanTechnica. Il mese di riferimento è lo scorso settembre 2026, quando le nuove BEV vendute sono state 2,16 milioni di unità; rispetto allo stesso periodo c’è stato un discreto aumento, il 3%. Ovviamente il dato è complessivo di tutti i paesi presi in esame, per cui già il fatto che ci sia stato un incremento è significativo.
Poi, distinguendo tra full-electric e ibridi plug-in si nota un forte incremento delle auto a batteria con un +8%, pari a 1,54 milioni di vendite a settembre 2026, rispetto ad una vistosa flessione delle seconde con -9%. Nel bilancio annuale dei primi nove mesi, le elettriche pure valgono il 18% del mercato e le plug-in il 7%.
Auto elettriche più vendute
Diamo uno sguardo ai modelli di BEV più venduti a livello mondiale per notare – con una certa sorpresa – che l’americana Tesla con la Model Y è la numero uno che cresce su base annua del +17%. Nel solo mese di settembre sono state vendute 164.871 Model Y; al secondo posto, sempre una Tesla, la Model 3 ma con numeri meno che dimezzati rispetto alla prima in classifica, pari a 64.480 unità. A chiudere il podio c’è una Geely EX2 con 54.830 che vende bene in Brasile, Australia e sud-est asiatico.
La prima cosa che salta agli occhi da questa classifica è che non c’è neanche un’auto elettrica nella top 10. Zero assoluto, le europee non si piazzano in classifica, forse perché il mercato globale non rientra nei piani delle europee.
Ma torniamo alla quarta posizione (con BEV + plug-in incluse) con il colosso cinese BYD che con la Seal U è in quarta posizione, a poche unità dalla medaglia di bronzo. Ma il fatto da sottolineare è che BYD si prende quarta, quinta, sesta posizione ed ottava posizione. A chiudere la MG, ex marchio inglese ormai di proprietà cinese. A chiudere Leapmotor, brand della galassia Leapmotor. Insomma in tema di BEV non c’è storia per le europee.
Auto elettriche più vendute gen-sett 2026
Analizzando i dati cumulati dei primi nove mesi dell’anno, gennaio-settembre 2026, la Tesla Model Y si conferma saldamente la regina incontrastata delle vendite mondiali, viaggiando spedita verso la soglia simbolica del milione di immatricolazioni già entro la fine dell’autunno.
Con 925.542 unità consegnate da gennaio a settembre, il SUV medio della casa americana stacca nettamente tutta la concorrenza.
Al secondo posto si piazza infatti la BYD Seal U con 380.080 unità (un dato che somma sia le versioni 100% elettriche BEV sia le ibride plug-in PHEV). Appena un soffio più indietro, al terzo posto, brilla la Geely E2 con 376.284 immatricolazioni: forte anche di un mese di settembre particolarmente brillante in cui ha superato la stessa BYD Seal U posizionandosi sul podio mensile, la compatta del gruppo Geely insidia ora da vicinissimo la seconda piazza assoluta dell’anno.
Ai piedi del podio scivola la Tesla Model 3, quarta con 363.919 unità: pur avendo chiuso settembre al secondo posto mondiale, la berlina californiana paga un rallentamento complessivo da inizio anno (-7% rispetto allo stesso periodo del 2025) che le costa momentaneamente il bronzo.
Se Tesla occupa due delle prime quattro posizioni, il resto della classifica parla quasi esclusivamente cinese, come è avvenuto anche per il solo mese di settembre.
Nuovi equilibra tra i brand
Allargando lo sguardo dai singoli modelli ai grandi gruppi industriali, il mercato mondiale delle auto con la spina nei primi nove mesi del 2026 conferma una leadership cinese solida; BYD mantiene saldamente la vetta della classifica globale con una quota del 20,2%, precedendo nettamente il gruppo Geely, secondo al 9,8%. Alle loro spalle si registra il balzo di Tesla, che grazie all’ottima chiusura trimestrale sale all’8,7%.
Più stabile la fascia centrale della graduatoria, dove il Gruppo Volkswagen difende il quarto posto con il 7% del mercato, seguito da MG al quinto con il 6,2%. Dietro i primi cinque la bagarre si fa serrata: Leapmotor consolida la sesta posizione salendo al 4,4%, mentre Hyundai-Kia (settima al 3,9% deve guardarsi le spalle dal ritorno di Chery (ottava, +0,1%), distante ormai appena 3.000 immatricolazioni.
La novità più significativa arriva però a ridosso della decima posizione, dove Toyota raggiunge il 3% ed entra nella Top 10 scalzando BMW, che scivola fuori dalla classifica scendendo al 2,9%.
L’analisi: cosa ci dicono questi numeri
Sommando soltanto i costruttori cinesi presenti in Top 10 si supera ampiamente il 44% dell’intero mercato globale EV. Particolarmente significativa è la tenuta di Leapmotor (4,4%, ormai stabilmente davanti a colossi storici come Hyundai-Kia), sostenuta dalla rapida espansione internazionale e dalle sinergie commerciali.
L’ingresso di Toyota nella Top 10 ai danni di BMW è il segnale più interessante sul fronte dei costruttori tradizionali. Dopo anni di approccio prudente all’elettrico puro in favore del full hybrid, il colosso giapponese sta raccogliendo i frutti del rinnovamento della gamma plug-in e della crescita dei modelli BEV, dimostrando di avere i volumi per insidiare nei prossimi mesi anche i gruppi che la precedono.
Con il Gruppo Volkswagen fermo al 7% e BMW uscita dai primi dieci al 2,9%, i costruttori europei faticano a guadagnare quote su scala globale, risentendo di una domanda interna più lenta rispetto alla corsa del mercato cinese.