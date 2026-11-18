Il MASE approva ufficialmente le regole operative del GSE per il nuovo meccanismo di incentivazione dedicato all’idrogeno verde, all’idrogeno rinnovabile e al bioidrogeno
Definite le regole per la prima asta per l’Idrogeno in Italia
Ben 200.000 tonnellate annue di producibilità di idrogeno di origine rinnovabile. Questo il contingente che il decreto ministeriale del giugno 2026, n. 183 ha messo a disposizione per i nuovi incentivi dedicati al vettore in Italia. Le modalità con cui accedere al meccanismo di sostegno sono esplicitate invece nelle regole operative redatte dal GSE e approvate ieri dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. Un documento di oltre 90 pagine che mette nero su bianco procedure d’accesso, modelli di istanza, criteri per lo svolgimento delle future aste per l’idrogeno e modalità di gestione ed erogazione del contributo economico.
“L’approvazione del provvedimento rappresenta un passaggio importante perché offre maggiore chiarezza agli operatori e agli investitori impegnati nello sviluppo della filiera dell’idrogeno rinnovabile in Italia”, ha commentato Alberto Dossi, Presidente di H2IT all’indomani del via libera alle regole. “Si tratta di un segnale molto positivo per un comparto che ha bisogno di tempi certi, strumenti attuativi chiari e continuità nelle politiche industriali per competere a livello europeo e internazionale. Le nuove disposizioni – ha continuato Dossi – possono finalmente favorire l’avvio di progetti concreti sul territorio nazionale, rafforzare la competitività del tessuto industriale italiano e creare le condizioni per la diffusione di un idrogeno rinnovabile realmente competitivo”.
DM Idrogeno, i nuovi incentivi
Il regime incentivante, ricordiamo, è dedicato a tre prodotti specifici, ossia H2 verde, H2 rinnovabile e bioidrogeno, a loro volta destinati all’uso diretto nei processi industriali ad alta e media temperatura e nei trasporti. Esclusi dagli incentivi, invece, gli usi industriali a temperature inferiori a 100 °C, la sola conversione elettrica o l’uso in impianti cogenerativi dove l’energia termica prodotta sia integralmente utilizzata per soddisfare il fabbisogno termico del processo industriale asservito.
Ecco perché nella fase di entrata in esercizio, il beneficiario dovrà inviare una relazione tecnica con la descrizione del processo, la temperatura d’esercizio e l’eventuale dimensionamento cogenerativo sugli schemi di impianto.
|Macrocategoria
|Processo
|Configurazioni
|Requisiti
|Idrogeno Rinnovabile / Verde
|Elettrolisi dell’acqua alimentata da rinnovabili
|1. Alimentazione da rete tramite contratti PPA.
2. Impianti rinnovabili dedicati, ubicati nello stesso sito o collegati via linea diretta.
3. Sistemi Ibridi: combinazione di impianti FER dedicati e rete elettrica.
|Riduzione GHG dell’80% per usi industriali o 70% per trasporti (idrogeno rinnovabile), o 73,4% / <3 tCO₂eq/tH₂ (idrogeno verde). Ammesse sezioni autonome per impianti ≥50 MW.
|Bioidrogeno
|Gassificazione o Pirolisi della biomassa
|Conversione termochimica della biomassa in syngas, purificazione e separazione dell’idrogeno tramite PSA (Pressure Swing Adsorption) o membrane.
|Riduzione GHG dell’80% per usi industriali o 70% con materie avanzate per trasporti. Ammesse anche matrici con quota biogenica <100% (incentivata la sola quota biogenica).
|Bioidrogeno
|Digestione Anaerobica e Reforming
|Digestione anaerobica della biomassa per produrre biogas, eventuale upgrading a biometano, successivo Steam Methane Reforming (SMR) e separazione dell’H₂.
|L’intera filiera è considerata come impianto unico, non sono ammesse sezioni autonome.
Il sistema prevede l’erogazione di incentivi per la produzione del vettore da assegnare tramite procedure competitive e offerte di ribasso percentuale rispetto al Prezzo di Esercizio Superiore.
La timeline verso (e oltre) la prima asta idrogeno
Le regole operative definiscono in questo caso tutta la timeline verso le nuove aste idrogeno. Le istanze, rigorosamente telematiche, dovranno essere presentate entro 60 giorni dall’apertura del bando, allegando la documentazione tecnica e amministrativa (titoli autorizzativi, bilancio energetico e stima di producibilità, pre-certificazione RFNBO/sostenibilità, garanzie finanziarie).
Tuttavia per le aste successive alla prima, fino a 6 mesi prima dell’apertura della gara, il GSE raccoglierà prima le manifestazioni d’interesse per stimare la partecipazione del mercato e definire dinamicamente i contingenti di producibilità.
In ogni caso le domande dovranno sempre indicare:
- il ribasso percentuale offerto rispetto al Prezzo di Esercizio Superiore;
- il versamento del corrispettivo per i costi di istruttoria. la cauzione provvisoria (pari al 2,5% dell’investimento standard previsto);
- la documentazione attestante il possesso o l’avvenuto avvio del procedimento autorizzativo;
- la solidità finanziaria (attestazione bancaria o capitalizzazione minima);
- la richiesta di connessione alla rete;
- la pre-certificazione di sostenibilità/RFNBO.
Nei primi 5 giorni lavorativi dalla chiusura del bando, il GSE effettuerà una verifica di completezza documentale, concedendo all’utente ulteriori 5 giorni per eventuali integrazioni. Successivamente, i progetti verranno valutati convertendo i ribassi in prezzi effettivi per formare la graduatoria in ordine crescente. L’ammissione avverrà incrociando l’offerta con la domanda fino a saturazione del contingente a valle dell’accertamento dei requisiti di concorrenzialità. Infine, entro 45 giorni dalla chiusura del bando sarà pubblicata la graduatoria ufficiale.
A quel punto gli aggiudicatari avranno 90 giorni per caricare sul portale la cauzione definitiva e 18 mesi per l’eventuale perfezionamento del titolo autorizzativo nel caso il progetto abbia partecipato all’asta idrogeno con la sola dimostrazione di avvio del procedimento. L’entrata in esercizio commerciale dell’impianto dovrà invece avvenire entro 36 mesi dalla pubblicazione della graduatoria per non incorrere in progressive decurtazioni dell’incentivo o addirittura nella sua decadenza.