Vendite europee +32% in dieci mesi, frenano Cina e Nord America. Bene il resto del mondo secondo l'analisi di Benchmark
Auto elettriche, l’Europa sul tetto del mondo (per vendite)
Alla fine è la cara vecchia Europa che sta spingendo la crescita delle auto elettriche. Insomma, restiamo un continente ricco di consumatori. Il 2026 si dovrebbe chiudere con una crescita del 5%, queste sono le ultime stime su mercato mondiale dei veicoli elettrici e ibridi plug-in. Infatti, in Cina la flessione delle vendite dura da un anno, e il Nord America sta vivendo una contrazione interna, dopo le modifiche introdotte nella seconda metà del 2025 al quadro normativo e agli incentivi per i veicoli elettrici. Nel mese di ottobre in tutto il globo sono stati venduti poco più di due milioni di auto a batteria (incluse PHEV) portando le vendite di veicoli elettrici a 17,5 milioni dall’inizio dell’anno.
Boom di auto elettriche in Europa
In Europa, invece, dove la crisi automotive morde duramente l’industria, le vendite sono aumentate del 31% nei primi dieci mesi dell’anno. A beneficiarne maggiormente sono proprio i costruttori cinesi che sfruttano la debolezza dei car maker europei per compensare la loro di debolezza nella domanda interna.
I dati si riferiscono all’ultimo rapporto di Benchmark Mineral Intelligence, società inglese di ricerca specializzata nella filiera delle batterie e della mobilità elettrica. Ebbene secondo l’analisi di Benchmark, il motore europeo di acquisto di elettriche non procede in modo uniforme, con Germania e Regno Unito che forti di programmi di sostegno vendono di più. Nel 2025 le vendite europee di veicoli elettrici e ibridi plug-in erano già aumentate del 34%.
Solo nel mese di ottobre, il mercato europeo dei veicoli elettrici ha registrato vendite pari a 510.000 unità, in aumento del 36% su base annua e in calo del 17% rispetto al mese precedente; i veicoli elettrici a batteria hanno nuovamente trainato il mercato, con vendite in aumento del 49% su base annua, mentre le vendite di ibride plug-in sono cresciute solo del 7%.
La Germania, inoltre, ha registrato il più alto tasso di penetrazione dei veicoli elettrici da dicembre 2022, con i veicoli elettrici che per la prima volta da allora hanno superato il 45% del mercato delle auto nuove. Le vendite di veicoli elettrici a batteria in Germania sono aumentate di quasi l’80% su base annua, superando le 95.000 unità. In Portogallo, la penetrazione dei veicoli elettrici ha raggiunto il 55% a ottobre, dopo una forte crescita negli ultimi mesi, posizionandosi tra i mercati automobilistici più elettrificati d’Europa.
Auto elettriche in Nord America
Negli Stati Uniti il mercato dei veicoli elettrici è tornato a crescere su base annua a ottobre, con un aumento delle vendite del 24%, il primo incremento annuale del 2026 nella regione. Le vendite sono rimaste stabili su base mensile a 130.000 unità e il calo da inizio anno si è ridotto al 21% rispetto al 24% di fine settembre. Le vendite di veicoli elettrici negli Stati Uniti si sono stabilizzate dopo la rimozione del credito d’imposta, ma a un livello inferiore rispetto a prima della sua scadenza, e il mercato è stato di fatto ricalibrato su una base più piccola.
Auto elettriche nel resto del mondo
Le vendite nel resto del mondo sono aumentate dell’85% su base annua, raggiungendo le 300.000 unità a ottobre, portando il totale nella regione a un incremento del 93% dall’inizio dell’anno.
In Australia, le vendite di veicoli elettrici sono aumentate di oltre il 200% su base annua a ottobre, e la penetrazione dei veicoli elettrici nel mercato è cresciuta notevolmente quest’anno. Anche il Brasile ha registrato una crescita enorme quest’anno, ma gran parte di essa è stata trainata da fattori che potrebbero non durare. I fattori che stanno portando la mobilità elettrica al successo, sono le esportazioni cinesi, i prezzi elevati dei carburanti e l’introduzione di nuove politiche di sostegno alla mobilità elettrica.
Tornando alla Cina, l‘indebolimento degli incentivi e l’introduzione di una tassa sull’acquisto dei veicoli elettrici hanno contribuito alla contrazione del mercato automobilistico. Il calo su base annua in Cina si è ridotto al 12%, poiché i produttori hanno continuato a puntare sulle esportazioni che hanno raggiunto quasi 600.000 unità nel mese di ottobre.
Benchmark evidenzia pure che la fase più intensa della flessione sarebbe ormai superata, ma il ridimensionamento dei programmi di diversi costruttori rischia di frenare investimenti e innovazione nella filiera delle batterie.
“Le divergenze regionali hanno caratterizzato il mercato mondiale dei veicoli elettrici nel 2026, con l’evoluzione delle politiche pubbliche e la spinta cinese alle esportazioni che hanno determinato traiettorie differenti tra le principali regioni”, osserva George Whitcombe, analista senior di Benchmark.
E come si prospetta il 2027? Benchmark prevede che le esportazioni cinesi continueranno a rappresentare uno dei principali fattori di trasformazione del mercato. Per l’Europa sarà decisiva anche l’evoluzione della normativa industriale, a partire dall’Industrial Accelerator Act e dai criteri Made in EU, destinati ad assumere un peso crescente nelle strategie dei costruttori.